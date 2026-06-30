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Dónde mantenerse fresco en NH durante la ola de calor

New Hampshire Public Radio | By Imaan Moin
Published June 30, 2026 at 4:50 PM EDT
The Nashua Public Library is one of several cooling centers in the city. File photo from Sept. 6, 2024.
Olivia Richardson
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NHPR
La Biblioteca Pública de Nashua es uno de los varios centros de enfriamiento de la ciudad. Foto de archivo del 6 de septiembre de 2024.

El Servicio Nacional del Clima emitió una alerta de calor extremo para New Hampshire desde el miércoles a viernes. Los funcionarios dicen que las personas deben planificarse para suspender actividades al aire libre, y estar al tanto de dónde encontrar un espacio seguro y fresco, como por ejemplo, un centro público de enfriamiento.

Los veranos de NH son más calurosos. Te contamos cómo protegerte.

Te compartimos sitios donde puedes escapar del calor:

Esta lista no es exhaustiva y está sujeta a cambios. Llama o visita el 2-1-1 o contacta a los funcionarios locales, y visita la página web estatal de preparación para emergencias.

Manchester

200 Elm Street Engagement Center

Llama al 603-655-6841 o visita la página web de Manchester Public Health and Safety Team para más información. 

Nashua

Nashua Soup Kitchen and Shelter

Pheasant Lane Mall

Nashua YMCA

Nashua Public Library

Nashua Senior Activity Center

Petco (permite animales en cuerda)

Home Depot (permite animales en cuerda)

Llama a 603-589-4500 o visita la página web de la ciudad de seasonal safety website para las direcciones y más información. 

Salem

Ingram Senior Center

Kelley Library

Las direcciones y más información están disponibles en la página web de la ciudad.

Newmarket

Sunrise Sunset Senior Center

Newmarket Public Library

Más direcciones e información disponible aquí

Dover 

McConnell Center

Dover City Hall

Dover Police Department Lobby

Dover Public Library

Dover Fire Stations (hay 3)

Más direcciones e información disponible aquí

Keene

Keene Public Pools

Robin Hood Park Pool

Keene Public Library

Keene Family YMCA

Keene Salvation Army

Hundred Nights Shelter and Services

Monadnock Aging & Disability Resource Center

Keene Serenity Center

Direcciones e información aquí

Portsmouth

Portsmouth Public Library

Senior Activity Center

Peirce Island Outdoor Pool

Direcciones y más información aquí

Rochester

City Hall

Rochester Public Library

Más direcciones e información aquí

Lebanon

Lebanon Airport Terminal Building

Lebanon Public Library

Kilton Library

Upper Valley Senior Center

Lebanon Veterans Memorial Pool

Más direcciones e información aquí
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Noticias en español Noticias en espanolHeat Wavecooling stations
Imaan Moin
As the Couch Fellow, I'm excited to report on stories making waves around New Hampshire. I'm drawn to stories about science and our climate, as well as topics in history and local politics.
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