Dónde mantenerse fresco en NH durante la ola de calor
El Servicio Nacional del Clima emitió una alerta de calor extremo para New Hampshire desde el miércoles a viernes. Los funcionarios dicen que las personas deben planificarse para suspender actividades al aire libre, y estar al tanto de dónde encontrar un espacio seguro y fresco, como por ejemplo, un centro público de enfriamiento.
Los veranos de NH son más calurosos. Te contamos cómo protegerte.
Te compartimos sitios donde puedes escapar del calor:
Esta lista no es exhaustiva y está sujeta a cambios. Llama o visita el 2-1-1 o contacta a los funcionarios locales, y visita la página web estatal de preparación para emergencias.
Manchester
200 Elm Street Engagement Center
Llama al 603-655-6841 o visita la página web de Manchester Public Health and Safety Team para más información.
Nashua
Nashua Soup Kitchen and Shelter
Pheasant Lane Mall
Nashua YMCA
Nashua Public Library
Nashua Senior Activity Center
Petco (permite animales en cuerda)
Home Depot (permite animales en cuerda)
Llama a 603-589-4500 o visita la página web de la ciudad de seasonal safety website para las direcciones y más información.
Salem
Ingram Senior Center
Kelley Library
Las direcciones y más información están disponibles en la página web de la ciudad.
Newmarket
Sunrise Sunset Senior Center
Newmarket Public Library
Más direcciones e información disponible aquí.
Dover
McConnell Center
Dover City Hall
Dover Police Department Lobby
Dover Public Library
Dover Fire Stations (hay 3)
Más direcciones e información disponible aquí.
Keene
Keene Public Pools
Robin Hood Park Pool
Keene Public Library
Keene Family YMCA
Keene Salvation Army
Hundred Nights Shelter and Services
Monadnock Aging & Disability Resource Center
Keene Serenity Center
Direcciones e información aquí.
Portsmouth
Portsmouth Public Library
Senior Activity Center
Peirce Island Outdoor Pool
Direcciones y más información aquí.
Rochester
City Hall
Rochester Public Library
Más direcciones e información aquí.
Lebanon
Lebanon Airport Terminal Building
Lebanon Public Library
Kilton Library
Upper Valley Senior Center
Lebanon Veterans Memorial Pool
Más direcciones e información aquí.