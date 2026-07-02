Cómo celebrar los 250 años de Independencia de EE.UU. en NH este fin de semana

Este 4 de Julio no es un feriado más, ¡Estados Unidos celebra 250 años de independencia! Te compartimos planes para toda la familia y para compartir en comunidad.

Este fin de semana, hay una alerta de ‘ola de calor peligrosa’ en el estado. Las autoridades recomiendan evitar planes al aire libre, al menos de miércoles a viernes. Aquí lee dónde mantenerte fresco durante esta ola de calor.

Te recomendamos utilizar ropa fresca y constante hidratación, y asegurarte de que tus mascotas estén en un sitio seguro y libre de ruido.

Si prefieres quedarte en casa, esperamos que tu equipo favorito de fútbol siga clasificado en el mundial. Escríbenos en WhatsAp p con tu pronóstico para la final. También te compartimos dónde ver el partido en Manchester.

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Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

Shows de fuegos artificiales por el 4 de Julio en todo New Hampshire:



Manchester tendrá su show de fuegos el viernes 3 de julio a las 7:30 p.m. en el Arms Park. Portsmouth tendrá el suyo el mismo viernes 3 de julio a las 9:15 p.m. en South Mill Pond.

tendrá su show de fuegos el viernes 3 de julio a las 7:30 p.m. en el Arms Park. tendrá el suyo el mismo viernes 3 de julio a las 9:15 p.m. en South Mill Pond. Concord tendrá su celebración el sábado 4 de julio en el Memorial Field a las 9:30 p.m.

tendrá su celebración el sábado 4 de julio en el Memorial Field a las 9:30 p.m. Derry tendrá el show el sábado 4 de julio a las 9 p.m. a lo largo de la Tsienneto Road, Folsom Road, y Crystal Ave. Si llueve, se posterga al domingo 5 de julio a la misma hora.

Revisa los horarios de todas las ciudades en esta lista. Si tu ciudad o pueblo no está en la lista, contacta a tu oficina municipal local para pedir más información.

La celebración de Nashua es el sábado 4 de julio en Holman Stadium. La celebración incluye diferentes actividades para los niños y familias. Entre estas:

Silver Knights Baseball Game (juego de básquetbol) a las 10:30 a.m. para niños de 13 años o menores. Aquí más información sobre el registro.

sobre el registro. Concierto gratis de Rock 'n Roll con The Slakas a las 6 p.m.

de Rock 'n Roll con The Slakas a las 6 p.m. Ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de Nashua con el Club de Leones de Nashua a las 8 p.m. A las 8:30 p.m., la banda de tambores y cornetas Spartans

Al anochecer, ¡espectáculo de fuegos artificiales!



Aquí más información sobre las celebraciones en Nashua .

Más eventos gratis:



Littleton First Friday Arts el viernes 3 de julio de 5 a 9 p.m. en todo el centro. Incluye venta de comida y música en vivo. Revisa el horario aquí .

el viernes 3 de julio de 5 a 9 p.m. en todo el centro. Incluye venta de comida y música en vivo. . 10th Annual Peterborough Art Walk de 11 a.m. a 4 p.m. el sábado 4 de julio. Explora galerías al aire libre y disfruta de música en vivo en Putnam Park, Depot Park y Depot Square. También habrá helados, baile y juegos para niños. Más información.

de 11 a.m. a 4 p.m. el sábado 4 de julio. Explora galerías al aire libre y disfruta de música en vivo en Putnam Park, Depot Park y Depot Square. También habrá helados, baile y juegos para niños. Gorham 4th of July Spectacular hasta el domingo 5 de julio en la plaza principal de Gorham. Habrá una feria de atracciones Miller Amusements, dos desfiles, fuegos artificiales y una exhibición de autos clásicos. Más información.

hasta el domingo 5 de julio en la plaza principal de Gorham. Habrá una feria de atracciones Miller Amusements, dos desfiles, fuegos artificiales y una exhibición de autos clásicos. Greenville Pots & Pans Parade a la medianoche del viernes 3 de julio pasando al sábado 4 de julio en Town Field. Las festividades empiezan desde las 8 p.m., lee más información aquí.

a la medianoche del viernes 3 de julio pasando al sábado 4 de julio en Town Field. Las festividades empiezan desde las 8 p.m., FIFA World Cup 26™ Watch Party at Fisher Cats Stadium empieza a la 1 p.m. el viernes 3 de julio en el Delta Dental Stadium en Manchester. Australia vs. Egipto a las 2 p.m. y Argentina vs. Cabo Verde a las 6 p.m. desde el césped del campo exterior. No olviden traer una manta para sentarse. (Entrada gratuita, comida a la venta). Más detalles.

empieza a la 1 p.m. el viernes 3 de julio en el Delta Dental Stadium en Manchester. Australia vs. Egipto a las 2 p.m. y Argentina vs. Cabo Verde a las 6 p.m. desde el césped del campo exterior. No olviden traer una manta para sentarse. (Entrada gratuita, comida a la venta). A Very Bookish Summer Market el domingo 5 de julio de 11 a.m. a 4 p.m. en Sandown. Más información .

el domingo 5 de julio de 11 a.m. a 4 p.m. en Sandown. . Fourth of July Block Party de 1 a 5 p.m. el viernes 3 de julio en Claremont. Disfruta junto a la comunidad de música en vivo, comida y vendedores locales. La calle Pleasant estará cerrada al tráfico vehicular durante el evento. Más detalles.