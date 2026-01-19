Un año de la administración de Trump: ¿qué hay de nuevo en New Hampshire?

El 20 de enero de 2026 se cumple oficialmente un año de Donald Trump en el poder, y el comienzo de una campaña de agresivas políticas migratorias.

Hoy nos acompaña Lau Guzmán, nuestra reportera de comunidades latinas e inmigrantes, para conversar sobre cómo se ha vivido este año en New Hampshire.

Haz clic en el audio para escuchar la conversación completa.

