© 2026 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Donate your unwanted vehicle to NHPR and help fund this vital state-wide service.

Un año de la administración de Trump: ¿qué hay de nuevo en New Hampshire?

New Hampshire Public Radio | By María Aguirre,
Lau Guzmán
Published January 19, 2026 at 10:40 AM EST
Welcoming signs at a Justice Fair held at Concordia Lutheran Church in Concord, NH, on Feb. 8, 2025. (Lau Guzmán photo / NHPR)
Lau Guzmán
/
NHPR
Welcoming signs at a Justice Fair held at Concordia Lutheran Church in Concord, NH, on Feb. 8, 2025. (Lau Guzmán photo / NHPR)

El 20 de enero de 2026 se cumple oficialmente un año de Donald Trump en el poder, y el comienzo de una campaña de agresivas políticas migratorias.

Hoy nos acompaña Lau Guzmán, nuestra reportera de comunidades latinas e inmigrantes, para conversar sobre cómo se ha vivido este año en New Hampshire.

Haz clic en el audio para escuchar la conversación completa.

Algunos enlaces que te pueden servir:

Más recursos: 

  • Para contactar un equipo de respuesta rápida en caso de presenciar acciones de ICE, llama al 9782191586. Disponible en inglés y español. 
  • Escríbenos en WhatsApp con más preguntas, dudas, comentarios.  
Tags
Noticias en español Noticias en espanolNH Immigration
María Aguirre
I am the Spanish news producer for NHPR. I keep New Hampshire’s Spanish-speaking community informed with the latest local news developments through our news service on WhatsApp,¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire? and through social media. I translate information and resources that are not usually available locally in Spanish. Additionally, I cover topics that are often unfamiliar or taboo in the Latinx community, including mental health challenges and civic participation in the U.S.
See stories by María Aguirre
Lau Guzmán
I cover Latino and immigrant communities at NHPR. My goal is to report stories for New Hampshire’s growing population of first and second generation immigrants, particularly folks from Latin America and the Caribbean. I hope to lower barriers to news for Spanish speakers by contributing to our WhatsApp news service,¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? I also hope to keep the community informed with the latest on how to handle changing policy on the subjects they most care about – immigration, education, housing and health.
See stories by Lau Guzmán
Related Content

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.