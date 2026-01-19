Un año de la administración de Trump: ¿qué hay de nuevo en New Hampshire?
El 20 de enero de 2026 se cumple oficialmente un año de Donald Trump en el poder, y el comienzo de una campaña de agresivas políticas migratorias.
Hoy nos acompaña Lau Guzmán, nuestra reportera de comunidades latinas e inmigrantes, para conversar sobre cómo se ha vivido este año en New Hampshire.
Haz clic en el audio para escuchar la conversación completa.
Más recursos:
- Para contactar un equipo de respuesta rápida en caso de presenciar acciones de ICE, llama al 9782191586. Disponible en inglés y español.
- Escríbenos en WhatsApp con más preguntas, dudas, comentarios.