Merrimack no tendrá un centro de ICE. Legisladores discuten vertederos, vacunación en escuelas.

A continuación, lee las noticias del miércoles 25 de febrero de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Funcionarios y residentes de Merrimack dicen que están aliviados de que el DHS abandone su plan para un centro de detención.

La gobernadora Kelly Ayotte anunció el martes que el Departamento de Seguridad Nacional está abandonando sus planes para un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Merrimack.

Ayotte dice que la decisión se dio después de una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, la semana pasada.

La gobernadora nunca dijo públicamente si se oponía al plan, pero el liderazgo del pueblo sí estaba en contra.

El mánager del pueblo, Paul Micali, dijo que estaba “extático” al escuchar la noticia el martes por la mañana. Él dijo que el problema había estado afectando mucho a los residentes, y a su equipo.

"Gran parte de nuestros recursos se han dirigido a la instalación de ICE, e intentar determinar los próximos pasos y si la información es precisa o verdadera", dijo Micali.

Él dijo que ahora el pueblo puede enfocarse en otros temas como su presupuesto, y proyectos de trabajos públicos.

Los senadores estatales y representantes de ambos partidos también celebraron la noticia. A comienzos de esta semana, la delegación congresional del estado introdujo una legislación que requeriría aprobación local antes de que se abra un centro de ICE.

Vuelo de ICE varado en el aeropuerto de Portsmouth por tormenta de nieve partió hacia Bulgaria.

El vuelo de deportación de ICE que estuvo varado en el Aeropuerto Internacional de Portsmouth el lunes, despegó el martes por la mañana hacia Sofia, Bulgaria, según funcionarios del aeropuerto.

El vuelo charter, Omni Air International 4065 , aterrizó en New Hampshire desde Harlingen, Texas, a la 1 a.m. el lunes.

Estuvo estancado en la pista durante más de 12 horas debido al severo clima invernal. Los detenidos eventualmente salieron del avión, comieron y se quedaron en la terminal durante la noche.

Ni ICE ni Omni Air han respondido a la solicitud de comentario de NHPR.

Lee más en el artículo que dejamos en el mensaje.

Contributed by / No ICE NH Activists from No ICE NH document Omni Air International 4065, a flight charted by Omni Air International carrying immigration detainees. The flight landed at Pease International Airport in Portsmouth at 1 a.m. and spent over 12 hours on the tarmac due to blizzard conditions.

Aplicante a asilo de Vermont es liberado de prisión en New Hampshire

Steven Tendo, un aplicante de asilo que vive en Colchester, está de regreso en Vermont después de que un juez federal ordenara su liberación el viernes.

Tendo estuvo detenido en una prisión de New Hampshire por más de dos semanas.

El juez dictaminó que las autoridades federales de inmigración fallaron en realizar el debido proceso cuando arrestaron a Tendo a comienzos del mes.

Tendo [TEN-doe] aplicó asilo en EE.UU. después de salir de Uganda, donde dijo haber sido prisionero y torturado por el gobierno. Su solicitud de asilo fue negada en 2019 … pero está peleando por quedarse en el país.

Chris Worth -- uno de los abogados de Tendo -- dice que Tendo tiene otro chequeo con autoridades de inmigración el próximo mes. Está esperanzado de que no detengan a Tendo otra vez.

“Si eso sucede, su equipo legal tendrá que responder de nuevo. Y, por el momento, también estamos investigando otras vías de alivio migratorio a las que podría ser elegible”, dijo Worth.

Un vocero del servicio de inmigración y control de aduanas no respondió a la solicitud de comentario.

Comité judicial evalúa testimonio sobre proyectos de ley que permitiría restricciones en baños en base a género

El comité judicial de la Cámara escuchó testimonio la semana pasada sobre dos proyectos de ley republicanos que permitirían restricciones en baños, casilleros y otras instalaciones en base al sexo asignado en el nacimiento.

Un proyecto de ley permitiría que los edificios de gobierno y negocios privados hagan políticas sobre quien puede utilizar las instalaciones en base al sexo asignado a una persona en su nacimiento. También permite baños de un solo uso que no estén restringidos por sexo, en un esfuerzo por abordar el veto de la gobernadora Ayotte a un proyecto de ley similar el año pasado.

La representante demócrata Alice Wade de Dover dice que el proyecto de ley no protege a nadie.

“Este proyecto de ley no previene el acoso ni los delitos que pretende … Si alguien va a cometer un delito en el baño, eso ya es un delito y ya lo va a cometer”, dijo.

Un propuesta separada requeriría que las agencias estatales adopten políticas que restrinjan el uso de los baños y de otras instalaciones al sexo asignado a la persona al nacer, aunque establezcan que esto no es discriminatorio.

Legisladores republicanos quieren limitar las clínicas de vacunación en las escuelas. Es posible que los recortes de financiación ya las hayan eliminado.

Algunos legisladores republicanos en New Hampshire quieren restringir las clínicas de vacunación en escuelas públicas. Debido a pérdidas en fondos estatales, no es claro si las escuelas siguen organizándolas.

El departamento de salud y servicios humanos financió la mayoría de clínicas en el estado pero dejó de hacerlo hace un año debido a cambios en los fondos federales. Los niños aún pueden obtener vacunas gratis en las oficinas de los doctores y farmacias.

Este proyecto limitaría a las escuelas de tener clínicas de vacunación durante la jornada escolar.

Pam DiNapoli es la presidenta de la Asociación de Enfermeras Escolares de New Hampshire. Ella dice que no sabe si las escuelas siguen organizando clínicas durante el día.

"Si así fuera, se trataría de vacunas contra la gripe, que no son obligatorias", dijo DiNapoli.

Los legisladores republicanos propusieron restricciones similares en clínicas de vacunación escolares en 2023. El proyecto falló y las escuelas ya no brindan vacunas contra el COVID.

Una audiencia pública del proyecto de ley está programada para el miércoles.

Legisladora propone proyecto para cambiar reglas de vertederos en NH, una vez más.

Los legisladores están buscando enmendar las reglas de New Hampshire sobre los vertederos, una vez más … después de que esfuerzos similares fallaron el año pasado.

La republicana de Rochester, Kelly Potenza, presentó el proyecto el martes, el cual requeriría que los reguladores estatales modifiquen las reglas para nuevos vertederos. Ella dice que las nuevas reglas serían más protectoras de la salud de las personas, y del ambiente.

Potenza no quiere poner “barreras locas en el camino”, pero sí salvaguardas.

Ella dice que esto incluye ajustar una métrica de seguridad en los vertederos, lo cual mide cuánto tiempo tardaría el agua subterránea potencialmente contaminada en llegar a una fuente de agua potable o a un río, lago o costa.

Los reguladores estatales dicen que creen que las actuales reglas son más efectivas que el proyecto propuesto. Dicen que los vertederos deberían estar ubicados de manera que cualquier contaminación se detecte y se limpie antes de que llegue al límite de propiedad de la instalación.

Esto también pasó en NH:

Un residente de 26 años de Manchester ha sido acusado de intento de asesinato después de alegadamente dispararle a un agente de la Patrulla Fronteriza en una parada de tránsito, durante el fin de semana.

La Fiscalía Federal afirma que Blu Zeke [zeek] Daly huyó inicialmente del agente en Stewartstown.

Luego, cuando Daly llegó a la frontera internacional con Canadá, los fiscales dicen que disparó un solo tiro contra el agente mientras estaba dentro del vehículo. El agente respondió al fuego, alcanzando a Daly, quien sobrevivió.

El FBI está liderando la investigación.