Legisladores de NH proponen proyectos para traer mayor transparencia en ley migratoria, detenciones

La representante Zoe Manos, una Demócrata de Stratham, dijo que ella había escuchado del reporte de un arresto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE por sus siglas en inglés) en Exeter en junio. Ella dijo que realizó unas llamadas para conocer más, pero se le hizo difícil tener la historia clara.

“Tenemos diferentes historias, diferentes versiones de la historia, información diferente”, dijo ella en inglés. “Me di cuenta en ese punto que no hay manera de obtener datos sobre lo que está haciendo ICE en New Hampshire, entonces eso se convirtió en una preocupación particular para mí”.

Como resultado, Manos está patrocinando un proyecto de ley este año que requeriría que cualquier prisión o cuerpo de policía local que haya detenido a alguien mediante una orden de detención migratoria presente dos informes al Fiscal General de New Hampshire cada año.

El proyecto de ley es uno de varios proyectos similares de este año – presentados en mayor parte por los Demócratas de New Hampshire – que añadiría reportes o restricciones a nivel local a la infraestructura federal de inmigración implementada por la administración Trump durante el año pasado.

“Ya sea que se trate de un nivel de oficiales del condado que cooperan con ICE o de diferentes centros de detención que se están construyendo en todo New Hampshire, esto está afectando a las personas”, dijo en inglés la representante Alissandra Murray, un Demócrata de Manchester, que estuvo involucrada en la creación de algunos proyectos. “Queremos brindarle a la gente una manera fácil de entender lo que está sucediendo en sus comunidades y tener la comodidad de que todo está sucediendo de manera transparente y de acuerdo con la ley”.”

Más escrutinio en la detención de inmigrantes

La detención migratoria en New Hampshire se ha convertido en un tema de conversación más urgente recientemente: la semana pasada, los residentes de Merrimack protestaron contra una propuesta presentada por ICE para convertir un almacén industrial de ese pueblo en un centro de detención federal. La prisión federal en Berlin aloja a inmigrantes detenidos. Y los comisionados del condado Rockingham han aplicado al gobierno federal para utilizar su nueva cárcel para detenciones migratorias.

Pero el representante David Meuse, un demócrata de Portsmouth, cree que las prisiones locales no deberían utilizarse para detenciones migratorias. En un año presupuestario difícil para New Hampshire, él señaló que el Departamento de Correcciones ya enfrenta escasez de personal y que los esfuerzos de aplicación de ley federal han recibido billones de dólares para gastos nuevos.

Meuse patrocinó un proyecto de ley que impediría que las cárceles de los condados locales retengan a detenidos inmigrantes o permitan que los gobiernos locales gasten dinero en centros de detención.

“Tenemos un esfuerzo federal extremadamente bien financiado”, dijo él en inglés.

“A mí, y creo que a muchas otras personas, nos resulta muy difícil comprender por qué necesitamos añadir dinero de New Hampshire a eso”.

Propuestas añaden requisitos a los programas 287 (g) en NH

Algunos proyectos de ley también se enfocan en los acuerdos 287 (g), una alianza que permite que la policía local colabore con ICE. Hasta ahora, una docena de agencias en New Hampshire han firmado dichos acuerdos, incluyendo a la Policía Estatal y a tres alguaciles locales.

Según los términos de los acuerdos, ICE paga por el costo de la capacitación virtual de los oficiales, pero las agencias locales pagan otros gastos vinculados con la ejecución del acuerdo.

Pero el representante Buzz Scherr, un demócrata de Portsmouth, quiere agregar otro paso antes de que cualquier agencia de New Hampshire pueda firmar un acuerdo 287 (g). Él presentó un nuevo proyecto de ley que requeriría que la policía obtenga permiso del comité que administra su presupuesto, como la comisión policial o junta de concejales, antes de firmar cualquier acuerdo con ICE.

“Sin importar si estás a favor de ICE o no, los ciudadanos del pueblo o ciudad no deberían financiar el trabajo de ICE”, dijo Scherr en inglés. “Si ICE quiere que la policía haga el trabajo, entonces ICE debería pagar”.

Otros proyectos de ley este año pondrían requisitos a las agencias que ya tienen acuerdos 287 (g). Un nuevo proyecto de ley requeriría que los oficiales con dichas agencias no tengan máscaras y estén claramente identificados con su nombre, número de placa y nombre de la agencia siempre que realicen funciones de inmigración.

Otro proyecto de ley bipartidista requeriría que las agencias presenten un reporte trimestral.

“Yo creo que la recolección de datos en las acciones del gobierno es valiosa”, dijo en inglés el representante Tom Mannion, un Republicano de Pelham que está co-patrocinado este proyecto de ley. “No podemos medir el éxito ni mejorar los procesos sin datos”.