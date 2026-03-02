Latinos de NH esquiaron en evento en Conway. Delegación del Congreso de NH critica ataque en Irán.

A continuación, lee las noticias del lunes 2 de marzo de 2026

Comunidades latinas y negras de NH tuvieron acceso a lecciones de esquí este fin de semana en evento de Latino Outdoors y Afro Outdoors

Lau Guzmán Principiantes toman clases de esquí y snowboard como parte de un programa organizado por Latino Outdoors y Afro Outdoors el sábado 28 de febrero de 2026 en el Cranmore Mountain Resort en Conway.

El buen clima del fin de semana atrajo a cientos de esquiadores a disfrutar la nieve en Conway, al norte de New Hampshire. Pero para algunos principiantes, la oportunidad de participar es parte de un programa de Latino Outdoors y Afro Outdoors.

Nuestra reportera Lau Guzmán nos cuenta.

Geraldine Duque aprendió a esquiar el sábado en Cranmore Mountain Resort en Conway. Es de Manizales, Colombia y nunca se había aventurado al ski. Dijo que disfrutó la oportunidad de conectarse con un tipo de naturaleza diferente a la de su país.

“En cualquier parte del mundo, hay gente buscando formas de conectar con la naturaleza y de divertirse, porque para eso está”, dijo Duque.

Geraldine es voluntaria con Latino Outdoors, pero terminó como participante tras una cancelación de último minuto. Dijo que estos programas son una oportunidad para que la gente latina y negra pruebe algo que no habían experimentado por barreras de acceso a los deportes de invierno.

“Estas barreras de acceso son en gran medida porque son deportes muy caros. Entonces es muy caro tomar lecciones. Es extremadamente caro y gracias a nuestro partnership y los scholarships que tenemos, la gente puede acceder mucho más barato”, dijo.

Durante todo el año, las organizaciones Latino Outdoors y Afro Outdoors presentan otros programas, como caminatas, bouldering, y películas.

Delegación del Congreso de NH critica decisión de EE.UU. de atacar a Irán sin consultar al Congreso primero

La delegación del Congreso de New Hampshire, la cual es toda Demócrata, está criticando los ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

En una declaración el sábado, la senadora Jeanne Shaheen dijo que el gobierno de Irán es peligroso y desestabilizador, pero dijo que al presidente Trump le faltaba, traduzco y cito, “una estrategia clara para otra guerra abierta”.

La senadora Maggie Hassan criticó que la decisión de la administración de Trump de atacar a Irán haya sido sin consultarle al Congreso primero. Ella dijo que los EE.UU. debería ir a la guerra solo como última opción.

Shaheen, la representante Maggie Goodlander y el representante Chris Pappas pidieron al Congreso que vote por una resolución formal sobre poderes de guerra.

New Hampshire tiene una de las tasas más bajas de pobreza en el país, según la oficina nacional de censo Casi una de cuatro madres solteras estuvieron viviendo en pobreza en New Hampshire entre 2020 y 2024, según nuevos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Esos mismos datos mostraron que solo alrededor del 7 por ciento de todo tipo de familias viven en pobreza en el estado, una de las tasas más bajas del país.

A pesar de las comunidades rurales que experimentan altas tasas de pobreza, en las zonas más urbanizadas del sur y de la costa, muchas más personas tuvieron dificultades para llegar a fin de mes.

Según el Instituto de Política Fiscal de New Hampshire, el condado de Rockingham tiene la tasa de pobreza más baja, pero tenía la segunda tasa más alta de individuos que viven en pobreza.

Equipo nacional de Ghana entrenará en Rhode Island para Mundial 2026

Una potencia del fútbol de África occidental utilizará la Universidad Bryant en Rhode Island como su sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los Black Stars de Ghana entrenarán en la cancha y centro atlético de Bryant.

Jonathan Walker es el director ejecutivo de la Comisión de Deportes de Rhode Island. Él dice que espera que los jugadores de Ghana puedan participar en el programa que involucra a los equipos deportivos juveniles.

“Quizás algunos de estos jóvenes atletas tengan acceso al campamento base y conozcan a algunos de los jugadores de Black Stars. Creo que eso tendrá un legado enorme a largo plazo en el juego”, dijo Walker.

Los Black Stars de Ghana llegarán a Foxborough en junio. El Gillette Stadium también tendrá otros seis partidos del Mundial.

La preocupación por los grandes centros de datos está creciendo en Vermont, pero surge la duda si existe esta posibilidad

Las compañías tecnológicas utilizan grandes centros de datos para potenciar la inteligencia artificial. Y estas instalaciones consumen mucha agua y electricidad. Vermont es uno de los seis estados considerando una pausa temporal en construcciones de centros de datos.

Pero como reporta Vermont Public , no hay tantos intentos activos para construir centros de datos en el estado, al menos no por el momento.

Sam Chevalier estudia sistemas eléctricos de energía en la Universidad de Vermont.

Él dice que es poco probable que una compañía construya un centro de datos en Vermont debido a los límites de infraestructura y el precio de la electricidad en el área.

Las compañías construyendo centros están buscando energía más económica, y Vermont tiene una de los costos más altos de electricidad en el país.

Sin embargo, algunos servicios públicos consideran que esto es una oportunidad para posibles nuevos negocios.

Cam Twarog es un ingeniero con Green Mountain Power, el servicio público más grande del estado. Él dice que con el tamaño correcto y la ubicación correcta, estos centros de datos pueden ser un beneficio neto para los costos del sistema eléctrico.

Él dice que añadir más carga al sistema podría en realidad reducir los costos para los contribuyentes.

Legislatura de Mass. considera planes para mejorar la integración de alternativas de transporte, como e-bikes, en el estado

Massachusetts está presentando su visión para integrar mejor las bicicletas eléctricas, los scooters eléctricos y otros dispositivos denominados de "micromovilidad" en su sistema de transporte.

WBUR revisó el nuevo reporte del Departamento estatal de Transporte.

La Legislatura de Massachusetts asignó una comisión especial para recomendar políticas que ayuden a expandir las opciones de transporte para personas, mientras las mantienen seguras.

Estas recomendaciones incluyen adoptar un sistema de clasificación de estos dispositivos según su velocidad.

También incluye establecer límites de velocidad en carriles de bicicleta, y seguir estudiando como las bicicletas y scooters eléctricos se utilizan para entregas de paquetes y comida.

El Jefe de Innovación de MassDOT dice que la meta es hacer que el estado sea más seguro, más limpio y menos congestionado.

La legislatura estatal utilizará el reporte para guiar los próximos pasos.

Esto también pasa en NH:

El Consejo Ejecutivo de New Hampshire organizó para hoy lunes una audiencia pública sobre la elección de la gobernadora Kelly Ayotte para el nuevo presidente de la Comisión de Servicios Públicos del estado.

El nominado, Chris Ellms, actualmente es el comisionado adjunto del Departamento estatal de Energía. Antes de este rol, trabajó como director legislativo y manager de campaña del ex gobernador Chris Sununu.

La candidatura de Ellms ha preocupado a algunos defensores, quienes dicen que él no es calificado y no tiene la experiencia necesaria.

La audiencia será a las 2:30 de la tarde en la Casa Estatal.