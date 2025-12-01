‘No somos inmunes’: Residentes del área de Plymouth preocupados por reporte de detenciones de ICE

Decenas de personas asistieron a una vigilia en Plymouth durante la noche del domingo, tras varios arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la zona, reportada en las redes sociales la semana pasada.

“Como somos una comunidad pequeña, en un estado pequeño, todos hemos sentido que estamos inmunes a lo que sucede en el resto de sitios”, dijo Jane Kellogg de Campton, una de las casi 50 personas que se reunió cerca del Plymouth Common el domingo.

“Pero ahora el mensaje es, ‘no, no estamos inmunes en nuestra comunidad’”.

Uno de los arrestos fue grabado y publicado en Facebook por Cathie LeBlanc, quien se detuvo por gasolina en Holderness en su camino al trabajo durante la mañana del martes.

“Fue totalmente de la nada”, dijo. “No tengo ningún entrenamiento de respuesta rápida o algo así. No es algo que pensé que necesitaría hacer. Honestamente, es impactante que haya pasado aquí, en New Hampshire rural”.

Otros reportes de múltiples detenciones de ICE en el área siguen sin confirmarse, lo cual preocupa a Grace Garvey, una organizadora con el grupo Central New Hampshire Indivisible.

“Todos lidiamos con las mismas circunstancias de desinformación, falta de comprensión y falta de información”, dijo Garvey.

La identidad del hombre en el video no se ha hecho pública, ni los cargos o razones por las que fue detenido por aparentes oficiales de ICE. ICE no respondió una solicitud de confirmación de los reportes en redes sociales puesta por NHPR, pero la Policía de Plymouth confirmó que fueron notificados de que ICE sí estuvo allí en la mañana del martes.

La Policía de Plymouth dijo que no estuvo involucrada en la detención.

Ken Wolf de Thorton dijo que a él le preocupa la falta de información sobre las acciones de ICE en su comunidad. Cargaba una linterna y se encontraba afuera del parque central del pueblo con su esposa, Barbara.

“Mi mayor preocupación son las personas que están siendo retiradas de las calles que no han cometido ningún delito que sepamos, y son solo detenidos por el color de su piel”, dijo él.

“Y eso nos parece aborrecible en este país hoy en día”.

Traducción de María Aguirre