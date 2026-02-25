Comunidad en Merrimack aliviada de que el DHS abandone su plan de centro de detención

Los funcionarios locales y estatales están impactados y aliviados de que el gobierno federal detenga sus planes para un centro de detención de ICE en Merrimack, después del anuncio de la gobernadora Kelly Ayotte el martes.

Ayotte dijo que la decisión se dio después de una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem, la semana pasada. En su declaración , ella le agradeció en inglés a Noem por “escuchar las preocupaciones del Pueblo de Merrimack”.

NHPR hizo una serie de preguntas a Ayotte sobre su conversación con Noem y si el gobernador se opone a una futura instalación de ICE en el estado. En su respuesta, un vocero de Ayotte dijo en inglés, “nadie está trabajando más duro que la gobernadora Kelly Ayotte por la gente de New Hampshire”.

La propuesta de instalación de detención de ICE disparó la controversia desde que el plan se reportó por primera vez a fines de diciembre . Los planes del gobierno federal sorprendieron al pueblo de Merrimack y a Ayotte . Eventualmente, esto causó la renuncia forzada de una comisionada del departamento por no compartir correspondencia con ICE, y a acusaciones entre el liderazgo federal de inmigración y Ayotte sobre la comunicación sobre la instalación.

El mánager del pueblo de Merrimack, Paul Micali, dijo que el problema ha preocupado bastante a los residentes durante los pasados meses.

"Decir que estoy extático es quedarse corto", dijo en inglés.

La bandeja de entrada de Micali se ha llenado de correos de constituyentes sobre el tema, al igual que su buzón de mensajes con llamadas. El liderazgo del pueblo tomó una postura formal en enero, diciéndole a Noem en una carta que se oponía a la propuesta.

“Gran parte de nuestros recursos se han dirigido a la instalación de ICE, e intentar determinar los próximos pasos y si la información es precisa o verdadera", dijo Micali. El pueblo dijo que repetidamente se había contactado con autoridades federales de inmigración para intentar obtener más información, pero nunca recibieron una respuesta directa.

Micali felicitó a Ayotte y a los funcionarios electos por representar el pueblo, muchos de los cuales se pusieron en contacto con la administración Trump en nombre de la ciudad.

“Esto es democracia en acción”, dijo.

Él dijo que ahora su equipo puede enfocarse en otros temas como su presupuesto, y proyectos de trabajos públicos.

Han habido múltiples protestas en contra del centro de detención. La delegación del congreso de New Hampshire también ha anunciado legislación federal que requeriría consulta local y estatal antes de que ICE construya nuevos centros de detención.

El representante estatal Bill Boyd, un republicano de Merrimack, contactó previamente al DHS para compartir su oposición a la instalación, citando preocupaciones económicas e infraestructura.

“Esta comunidad se ha peleado con gigantes y ha salido victoriosa”, dijo en inglés. “Y es solo un testamento a mis vecinos y a los líderes locales y estatales por tomar una postura”.

Laurene Allen, quien ha vivido en el pueblo por décadas y ha estado en la vanguardia del activismo de químicos PFAS en la comunidad, dijo que los residentes de Merrimack respondieron a las noticias como lo hicieron cuando se enteraron de que el agua de su propio pueblo estaba contaminada.

“Nuestra comunidad no se iba a quedar sentada y aceptarlo … Las personas estaban vigilantes. La gente hizo su investigación, al igual que con los PFAS”, dijo ella en inglés.

Otros planes para sitios de ICE en el país también han sido tumbados por oposición local.

Este artículo fue traducido por María Aguirre.