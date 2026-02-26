Doctores se oponen sobre nuevo proyecto de ley sobre aborto. Tarifas de Energía de Coalición de NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 26 de febrero de 2026

Proyecto de ley busca restringir aún más los derechos de aborto: doctores testificaron frente a comité de la Cámara

La ley estatal ya prohíbe la mayoría de abortos después de las 24 semanas, pero un proyecto de ley en la Cámara estatal busca restringirla hasta 20 semanas.

La propuesta también enlista emergencias médicas específicas como excepciones.

Emily Zajano, doctora de urgencias pediátricas de Exeter, fue una de las varias doctoras que testificó en contra del proyecto ayer. Ella dice que el embarazo tiene muchos riesgos como para indicar las excepciones para un aborto.

“Las complicaciones son tan variadas que no existe una ley que pueda proteger a todas las personas en cada embarazo. Debemos dejar las decisiones en manos de los médicos y las pacientes presentes, quienes toman las mejores decisiones para sí mismas”, dijo la doctora.

El comité judicial de la Cámara estatal le recomendó a toda la Cámara rechazar el proyecto.

Por constante subida de tarifas de la Coalición de Energía Comunitaria de NH, varios pueblos se quieren salir Las tarifas para los clientes de la Community Power Coalition o Coalición de Energía Comunitaria de New Hampshire siguen aumentando, y algunas comunidades están reconsiderando su decisión de unirse.

El pueblo de Bow votó a comienzos del mes para salirse de la Coalición y mover a sus residentes de regreso a las tarifas de servicios predeterminadas. El pueblo de Wilmot también se salió, y los concejales de la ciudad de Dover votaron para mover algunas cuentas municipales de energía de regreso a las compañías de utilidades.

Henry Herndon es el gerente general interino de la coalición. Él dice que las decisiones de reforzar los fondos de reserva y gestionar el riesgo están contribuyendo al aumento de las tasas.

“Es una maratón, no una carrera de velocidad. Nuestras tarifas son transparentes. Reflejan el costo del servicio y los beneficios de la energía comunitaria”, dijo.

Herndon dice que otro propósito de la coalición es impulsar más competencia y más opciones para el cliente.

Los reguladores estatales han aprobado nuevos métodos para que las empresas de servicios públicos tradicionales adquieran energía... Eso ha hecho que estas tarifas sean más bajas desde que comenzaron los programas de energía comunitaria.

Campamento de verano, iglesias y más se agregan al Registro de Lugares Históricos de NH

A comienzos del siglo 19, había tres iglesias activas en Alexandria. Pero a finales de siglo y hasta la actualidad, solo queda una: la United Methodist Church, o la Iglesia Metodista Unida del pueblo.

Y ahora esta se agrega al registro estatal de lugares históricos.

En las décadas de 1930 y 1940, la ciudad utilizaba la campana del edificio en lugar de una alarma contra incendios. Ahora, la iglesia organiza ventas de objetos usados y cenas en el pueblo, además de misas y otros servicios religiosos.

Se han agregado otras siete propiedades al registro.

World Central Kitchen se dirige a Cape Cod para apoyar con comida tras fuerte tormenta invernal

La organización global de alivio alimenticio World Central Kitchen se está movilizando en Cape Cod y en las Islas en respuesta a la tormenta que dejó a la mayoría de la zona este de Massachusetts sin energía desde el lunes.

El grupo, fundado por el Chef Jose Andrés, ha brindado comidas en Ucrania y en otros sitios en crisis alrededor del mundo.

Ahora, se dirigen al Cape y a las Islas para brindar comida fresca mientras casi el 70% de la región sigue sin energía, y muchos sin calefacción, en un clima de 20 grados.

Las comidas serán preparadas en la organización sin fines de lucro Family Table Collaborative en South Yarmouth, y en restaurantes locales, dice Samantha Elfmont [ELF-mont], directora de respuesta para World Central Kitchen.

“Ofrecemos comidas calientes y nutritivas. Por ejemplo, en Cape Cod, prepararemos pollo a la parmesana, pasta y sopa con un buen panini y una botella de agua. Además, platos típicos locales que pueden disfrutar familias, niños y gente de la tercera edad”, dijo Elfmont.

La comida será distribuida en refugios y en centros de calentamiento, y a través de la tribu Mashpee Wampanoag.

Esto también pasa en NH:

Hopkinton solo tiene una carrera disputada en esta temporada de reuniones municipales... para Perro del Año.

El Concord Monitor reporta que los jóvenes de Hopkinton que tienen 17 o menos pueden escoger al ganador de cinco candidatos.

El moderador de Hopkinton le dijo al diario que la idea vino de un nuevo secretario... para animar a la gente a registrar a sus perros antes de la fecha límite del 30 de abril. Cada candidato canino debe estar registrado y tener las vacunas antirrábicas al día.

El ganador recibirá una cesta de regalo con artículos para perros de negocios locales.