¡A rellenar la despensa!: Dónde brindar u obtener ayuda en Acción de Gracias

El comienzo de la temporada de fiestas este año coincide con mayor necesidad de asistencia alimentaria para miles de residentes de NH.

En este contexto, las campañas anuales de recolección de alimentos para el Día de Acción de Gracias toman mayor urgencia, mientras las organizaciones comunitarias se preparan para brindar comidas gratis por Acción de Gracias en las próximas semanas.

NHPR compiló una lista parcial de algunos sitios que brindan o toman donaciones para el Día de Acción de Gracias. Este fin de semana, hay entregas de canastas de Acción de Gracias en algunos sitios de Nashua y Lancaster, y cenas y almuerzos en Manchester.

Recolección de canastas de Acción de Gracias

Proyecto Homebound

Registros abiertos hasta el miércoles, 19 de noviembre de 2025

Recolección el sábado, 22 de noviembre en Lancaster Town Hall. 25 Main St. Lancaster, NH

Información de registros: https://www.facebook.com/ProjectHomeboundNH/posts/pfbid02UaHJ3j2uU7piWQaX9XTDLqxAJAgEoyJvp7UARgjePmuioaWEfWvVFntRPWE2eNVFl



Cocina Comunitaria y Refugio de Nashua

No se requiere registro.

Recolección el 21, 22, 25, 25 y 27 de noviembre de 2025.

Dirección: 2 Quincy St., Nashua, NH.

Más información: https://www.facebook.com/NSKandS/posts/pfbid02zwx44xfQzoEv91JLVdYrU5UR6Zk2TafZ6nDUKm266rRaE9N344JjZgXNUaWBjQ6jl

Despensa para llevar de Merrimack

Por orden de llegada.

Recolección: viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 4:30 p.m.

16 Baboosic Lake Rd. (Garaje), Merrimack, NH

Se requiere un ID de Merrimack

Más información: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cWAZ3ADrqDj6H6Mmbvxdn2D3CHUKcjYYXQg4ifhH4q3NRA2twtpUky5eX6jBtMzgl&id=100091860007182

Black Lives Matter NH

Registro previo

Recolección: desde el 22 hasta el 24 de noviembre de 2025 en sitios en Dover, Portsmouth, Concord y Manchester

Información para el registro: https://www.facebook.com/Blmnewhampshire/posts/pfbid037uvBdPnfCE2hq5a7JEEwKxt8qouierK9vq19E3rYcGFqiE42Qh5eTT74GhX2eXyVl

Comidas de Acción de Gracias

Manchester

Almuerzo de Acción de Gracias en el Salvation Army

Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 11:30 a.m.

Confirmar asistencia hasta el 17 de noviembre

121 Cedar St. Manchester, NH

Más información: https://www.facebook.com/salvationarmymanchesternh/posts/pfbid02hLwkEDeRfmtG9ES1ka3nafAyRLhWzXNmnzqsYCrPstXUsa1Fc9y4ErLVn1o5swf4l



Parroquia Saint Raphael

Jueves, 20 de noviembre de 2025 de 4 p.m. a 6 p.m.

103 Walker St. Manchester, NH

Más información: https://www.facebook.com/SaintRaphaelParish/



Parroquia Blessed Sacrament

Jueves, 27 de noviembre de 2025 de 12 p.m. a 2 p.m.

Confirmar asistencia hasta el 24 de noviembre de 2025.

Blessed Sacrament Parish, 14 Elm St. Manchester, NH

Más información: www.blessedsacramentnh.org



Capilla Bethany

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 6 p.m.

54 Newburry Rd. Manchester, NH

Nashua

Harbor Care

Martes, 25 de noviembre de 2025 de 11:30 a.m. a 2 p.m.

Dirección: Harbor Care Health & Wellness Center, 45 High St. Nashua, NH

Más información: https://harborcarenh.org/thanksgivingdinner/

Seacoast / Zona de Costa

Iglesia Hampton United Methodist

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 12 p.m. (mediodía)

Disponible para comer adentro, para llevar o servicio a domicilio

525 Lafayette Rd. (Rt.1) Hampton, NH

Más información: https://hamptonnhumc.org/community-thanksgiving-dinner/

Club Rotario de Portsmouth

Almuerzo servido el jueves, 27 de noviembre de 2025 de 12 p.m. a 3 p.m.

Fecha máxima de entregas: martes, 25 de noviembre de 2025

El Jarvis Center en St. Nicholas Greek Church, 40 Andrew Jarvis Dr. Portsmouth, NH.

Más información: https://portsmouthrotary.org/events/thanksgiving-dinner-2025/

Southern Tier / Zona Sur

Primera Iglesia Congregacional de Kingston

Recoger la comida el jueves, 27 de noviembre de 2025 de 11 a.m. a 12 p.m.

Fecha máxima de registro: lunes, 17 de noviembre de 2025

First Congregational Church of Kingston, 6 Church St. Kingston, NH

Más información: https://kingstonfcc.org/events/2025/11/27/thanksgiving-meal-outreach

Cena de Acción de Gracias de varias parroquias

Jueves, 27 de noviembre de 2025 de 1 p.m. a 2:30 p.m.

Saint Thomas Aquinas Parish, 27 Crystal Ave. Derry, NH

Más información: https://www.pinkertonacademy.org/uploads/files/st-thomas.pdf?v=1762267410067

Iglesia Rock Church Plaistow

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a la 1 p.m.

Rock Church Plaistow, 90 Newton Rd.

Más información: https://www.signupgenius.com/go/10C0A48ADAF2DA1F9CE9-60493981-thanksgiving?fbclid=IwY2xjawODEvtleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIb0RCcE9LbEFGU05hTjNZc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkE1sv3XljTKsNbzib3xGOfzEkR-IY-KIxzsi_3-ajq8VTxJuV8aAII_aYvb_aem_oT2tITtEbxTS2ExeJpq8Ow&brid=xV5BwVtDb-1x3Cm8G5iyXg

Upper Valley/ Zona superior del valle

Parroquia Sacred Heart

Domingo, 23 de noviembre de 2025

Sacred Heart Parish, 2 Hough St. Lebanon, NH

Más información: https://www.sacredheartlebanon.org/

Claremont Community Harvest Meal

Jueves, 27 de noviembre de 2025 de 1 p.m. a 3 p.m.

Trinity Church, 120 Broad St. Claremont, NH

Más información: https://trinityclaremont.org/upcoming-events/

Zona norte/ North Country

Despensa de Alimentos del área de Colebrook

Jueves, 27 de noviembre, 2025 a las 2 p.m.

Recogida de alimentos servicio a domicilio disponible

Más información: https://www.facebook.com/events/1142090504279416

Para Veteranos y sus familias

Varios puestos de American Legion en todo el estado ofrecen comidas calientes a sus miembros y algunos, como Post 70 en Seabrook , ofrecen servicio a domicilio.

Post 2 en Manchester - Desayuno de Acción de Gracias el jueves, 27 de noviembre de 7:30 a.m. a 10 a.m.

el jueves, 27 de noviembre de 7:30 a.m. a 10 a.m. Post 70 en Seabrook - Almuerzo de Acción de Gracias el domingo, 23 de noviembre de 1 p.m. a 3 p.m.

el domingo, 23 de noviembre de 1 p.m. a 3 p.m. Post 32 in Exeter - Cena de Acción de Gracias el jueves, 27 de noviembre a las 2 p.m.

El Homeland Heroes Foundation compartirá canastas el martes, 25 de noviembre de 10 a.m a 3 p.m. en 10 Delaware Dr. Suite 1, Salem, NH

Registros: https://www.facebook.com/events/833392799058546/permalink/833392809058545

Sitios de donación

En línea

New Hampshire Food Bank Virtual Drive

El Banco de Alimentos de New Hampshire tiene una página web dedicada a donar fondos en línea

Everything but the Turkey Virtual Food Drive

Varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la recuperación se unen para realizar una colecta virtual de alimentos y aceptan donaciones hasta el lunes, 24 de noviembre a través de una lista de regalos de Amazon .

Presencial

Evento de Radio Country en Vivo

96.5 Live Free Country y Hannaford estarán recogiendo pavos para el Banco de Alimentos de New Hampshire el sábado, 22 de noviembre en seis sitios de Hannaford.

Más información: https://livefreecountry.com/2025/10/28/tons-of-turkeys/

Supermercados Hannaford

Hannaford también tiene un programa de donación de tarjetas de regalo de $5 o $10 para brindar comidas a despensas locales, al igual que un programa que durará toda la temporada de fiestas en el cual donarán $0.50 por comprar ciertos productos.

Más información: https://hannaford.com/pages/hannaford-helps-fight-hunger

Cajas de Recolección

Manchester YMCA - El YMCA de Manchester tiene una despensa de comida para miembros que dura todo el año y tiene espacios para donar cajas en algunas ubicaciones. Más información: https://www.graniteymca.org/programs/more-to-explore/food-programs/



Concord Food Co-Op - El Concord Food Co-Op estará recogiendo comida y bienes hasta fines de noviembre. Más información: https://www.instagram.com/p/DQb59aQgPjN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==



Organizaciones para Jóvenes

New Hampshire Young Farmers recogerán donaciones en Concord hasta el 20 de noviembre.

Trinity High School and St. Joseph Junior High en Manchester recogerán comida para canastas desde el 14 de noviembre hasta el 21 de este mes.

Colebrook Academy and Elementary School en Colebrook recogerán donaciones hasta el 22 de noviembre.

Coös 4-H están recogiendo donaciones en negocios locales en el condado de Coös desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre.



Última actualización: 11/17/2025