© 2025 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Win a $15k travel voucher or $10k in cash. Purchase your Holiday Raffle tickets today!

¡A rellenar la despensa!: Dónde brindar u obtener ayuda en Acción de Gracias

New Hampshire Public Radio | By Lau Guzmán
Published November 17, 2025 at 1:54 PM EST
A person picks out something from a line of cans on a table at a food pantry.
Amanda Pirani
/
NHPR
Un cliente en la despensa Chief Bradley Eldridge en Errol escoge comida para llevar a casa.

El comienzo de la temporada de fiestas este año coincide con mayor necesidad de asistencia alimentaria para miles de residentes de NH.

En este contexto, las campañas anuales de recolección de alimentos para el Día de Acción de Gracias toman mayor urgencia, mientras las organizaciones comunitarias se preparan para brindar comidas gratis por Acción de Gracias en las próximas semanas.

NHPR compiló una lista parcial de algunos sitios que brindan o toman donaciones para el Día de Acción de Gracias. Este fin de semana, hay entregas de canastas de Acción de Gracias en algunos sitios de Nashua y Lancaster, y cenas y almuerzos en Manchester.

Recolección de canastas de Acción de Gracias

Proyecto Homebound

Cocina Comunitaria y Refugio de Nashua 

Despensa para llevar de Merrimack

Black Lives Matter NH

Comidas de Acción de Gracias

Manchester

Almuerzo de Acción de Gracias en el Salvation Army

Parroquia Saint Raphael

Parroquia Blessed Sacrament 

  • Jueves, 27 de noviembre de 2025 de 12 p.m. a 2 p.m. 
  • Confirmar asistencia hasta el 24 de noviembre de 2025.
  • Blessed Sacrament Parish, 14 Elm St. Manchester, NH 
  • Más información: www.blessedsacramentnh.org

Capilla Bethany 

  • Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 6 p.m. 
  • 54 Newburry Rd. Manchester, NH

Nashua

Harbor Care

Seacoast / Zona de Costa

Iglesia Hampton United Methodist 

Club Rotario de Portsmouth 

Southern Tier / Zona Sur

Primera Iglesia Congregacional de Kingston

Cena de Acción de Gracias de varias parroquias 

Iglesia Rock Church Plaistow

Upper Valley/ Zona superior del valle

Parroquia Sacred Heart

Claremont Community Harvest Meal

Zona norte/ North Country

Despensa de Alimentos del área de Colebrook 

Para Veteranos y sus familias

Varios puestos de American Legion en todo el estado ofrecen comidas calientes a sus miembros y algunos, como Post 70 en Seabrook, ofrecen servicio a domicilio.

El Homeland Heroes Foundation compartirá canastas el martes, 25 de noviembre de 10 a.m a 3 p.m. en 10 Delaware Dr. Suite 1, Salem, NH

Registros: https://www.facebook.com/events/833392799058546/permalink/833392809058545

Sitios de donación

En línea

New Hampshire Food Bank Virtual Drive

El Banco de Alimentos de New Hampshire tiene una página web dedicada a donar fondos en línea

Everything but the Turkey Virtual Food Drive 

Varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la recuperación se unen para realizar una colecta virtual de alimentos y aceptan donaciones hasta el lunes, 24 de noviembre a través de una lista de regalos de Amazon.

Presencial

Evento de Radio Country en Vivo 

96.5 Live Free Country y Hannaford estarán recogiendo pavos para el Banco de Alimentos de New Hampshire el sábado, 22 de noviembre en seis sitios de Hannaford.

Más información: https://livefreecountry.com/2025/10/28/tons-of-turkeys/

Supermercados Hannaford 

Hannaford también tiene un programa de donación de tarjetas de regalo de $5 o $10 para brindar comidas a despensas locales, al igual que un programa que durará toda la temporada de fiestas en el cual donarán $0.50 por comprar ciertos productos.

Más información: https://hannaford.com/pages/hannaford-helps-fight-hunger

Cajas de Recolección 

Última actualización: 11/17/2025

¿Quieres agregar algo a la lista? Escríbele a Lau Guzmán a lguzman@nhpr.org o en WhatsApp.
Tags
Noticias en español ThanksgivingFood AssistanceCost of LivingCatholic ChurchFood Drive
Lau Guzmán
I cover Latino and immigrant communities at NHPR. My goal is to report stories for New Hampshire’s growing population of first and second generation immigrants, particularly folks from Latin America and the Caribbean. I hope to lower barriers to news for Spanish speakers by contributing to our WhatsApp news service,¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? I also hope to keep the community informed with the latest on how to handle changing policy on the subjects they most care about – immigration, education, housing and health.
See stories by Lau Guzmán
Related Content

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.