¡A rellenar la despensa!: Dónde brindar u obtener ayuda en Acción de Gracias
El comienzo de la temporada de fiestas este año coincide con mayor necesidad de asistencia alimentaria para miles de residentes de NH.
En este contexto, las campañas anuales de recolección de alimentos para el Día de Acción de Gracias toman mayor urgencia, mientras las organizaciones comunitarias se preparan para brindar comidas gratis por Acción de Gracias en las próximas semanas.
NHPR compiló una lista parcial de algunos sitios que brindan o toman donaciones para el Día de Acción de Gracias. Este fin de semana, hay entregas de canastas de Acción de Gracias en algunos sitios de Nashua y Lancaster, y cenas y almuerzos en Manchester.
Recolección de canastas de Acción de Gracias
Proyecto Homebound
- Registros abiertos hasta el miércoles, 19 de noviembre de 2025
- Recolección el sábado, 22 de noviembre en Lancaster Town Hall. 25 Main St. Lancaster, NH
- Información de registros: https://www.facebook.com/ProjectHomeboundNH/posts/pfbid02UaHJ3j2uU7piWQaX9XTDLqxAJAgEoyJvp7UARgjePmuioaWEfWvVFntRPWE2eNVFl
Cocina Comunitaria y Refugio de Nashua
- No se requiere registro.
- Recolección el 21, 22, 25, 25 y 27 de noviembre de 2025.
- Dirección: 2 Quincy St., Nashua, NH.
- Más información: https://www.facebook.com/NSKandS/posts/pfbid02zwx44xfQzoEv91JLVdYrU5UR6Zk2TafZ6nDUKm266rRaE9N344JjZgXNUaWBjQ6jl
Despensa para llevar de Merrimack
- Por orden de llegada.
- Recolección: viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 4:30 p.m.
- 16 Baboosic Lake Rd. (Garaje), Merrimack, NH
- Se requiere un ID de Merrimack
- Más información: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cWAZ3ADrqDj6H6Mmbvxdn2D3CHUKcjYYXQg4ifhH4q3NRA2twtpUky5eX6jBtMzgl&id=100091860007182
Black Lives Matter NH
- Registro previo
- Recolección: desde el 22 hasta el 24 de noviembre de 2025 en sitios en Dover, Portsmouth, Concord y Manchester
- Información para el registro: https://www.facebook.com/Blmnewhampshire/posts/pfbid037uvBdPnfCE2hq5a7JEEwKxt8qouierK9vq19E3rYcGFqiE42Qh5eTT74GhX2eXyVl
Comidas de Acción de Gracias
Manchester
Almuerzo de Acción de Gracias en el Salvation Army
- Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 11:30 a.m.
- Confirmar asistencia hasta el 17 de noviembre
- 121 Cedar St. Manchester, NH
- Más información: https://www.facebook.com/salvationarmymanchesternh/posts/pfbid02hLwkEDeRfmtG9ES1ka3nafAyRLhWzXNmnzqsYCrPstXUsa1Fc9y4ErLVn1o5swf4l
Parroquia Saint Raphael
- Jueves, 20 de noviembre de 2025 de 4 p.m. a 6 p.m.
- 103 Walker St. Manchester, NH
- Más información: https://www.facebook.com/SaintRaphaelParish/
Parroquia Blessed Sacrament
- Jueves, 27 de noviembre de 2025 de 12 p.m. a 2 p.m.
- Confirmar asistencia hasta el 24 de noviembre de 2025.
- Blessed Sacrament Parish, 14 Elm St. Manchester, NH
- Más información: www.blessedsacramentnh.org
Capilla Bethany
- Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 6 p.m.
- 54 Newburry Rd. Manchester, NH
- Más información: https://www.facebook.com/BethanyChapelNH/posts/pfbid02hyRN5uj9k5KzxGL7L3HuFZAzkgWDwijiUC5x5NX3fgnz8RquJrLhnKh7P7H2K8WGl
Nashua
Harbor Care
- Martes, 25 de noviembre de 2025 de 11:30 a.m. a 2 p.m.
- Dirección: Harbor Care Health & Wellness Center, 45 High St. Nashua, NH
- Más información: https://harborcarenh.org/thanksgivingdinner/
Seacoast / Zona de Costa
Iglesia Hampton United Methodist
- Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 12 p.m. (mediodía)
- Disponible para comer adentro, para llevar o servicio a domicilio
- 525 Lafayette Rd. (Rt.1) Hampton, NH
- Más información: https://hamptonnhumc.org/community-thanksgiving-dinner/
Club Rotario de Portsmouth
- Almuerzo servido el jueves, 27 de noviembre de 2025 de 12 p.m. a 3 p.m.
- Fecha máxima de entregas: martes, 25 de noviembre de 2025
- El Jarvis Center en St. Nicholas Greek Church, 40 Andrew Jarvis Dr. Portsmouth, NH.
- Más información: https://portsmouthrotary.org/events/thanksgiving-dinner-2025/
Southern Tier / Zona Sur
Primera Iglesia Congregacional de Kingston
- Recoger la comida el jueves, 27 de noviembre de 2025 de 11 a.m. a 12 p.m.
- Fecha máxima de registro: lunes, 17 de noviembre de 2025
- First Congregational Church of Kingston, 6 Church St. Kingston, NH
- Más información: https://kingstonfcc.org/events/2025/11/27/thanksgiving-meal-outreach
Cena de Acción de Gracias de varias parroquias
- Jueves, 27 de noviembre de 2025 de 1 p.m. a 2:30 p.m.
- Saint Thomas Aquinas Parish, 27 Crystal Ave. Derry, NH
- Más información: https://www.pinkertonacademy.org/uploads/files/st-thomas.pdf?v=1762267410067
Iglesia Rock Church Plaistow
- Jueves, 27 de noviembre de 2025 a la 1 p.m.
- Rock Church Plaistow, 90 Newton Rd.
- Más información: https://www.signupgenius.com/go/10C0A48ADAF2DA1F9CE9-60493981-thanksgiving?fbclid=IwY2xjawODEvtleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIb0RCcE9LbEFGU05hTjNZc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkE1sv3XljTKsNbzib3xGOfzEkR-IY-KIxzsi_3-ajq8VTxJuV8aAII_aYvb_aem_oT2tITtEbxTS2ExeJpq8Ow&brid=xV5BwVtDb-1x3Cm8G5iyXg
Upper Valley/ Zona superior del valle
Parroquia Sacred Heart
- Domingo, 23 de noviembre de 2025
- Sacred Heart Parish, 2 Hough St. Lebanon, NH
- Más información: https://www.sacredheartlebanon.org/
Claremont Community Harvest Meal
- Jueves, 27 de noviembre de 2025 de 1 p.m. a 3 p.m.
- Trinity Church, 120 Broad St. Claremont, NH
- Más información: https://trinityclaremont.org/upcoming-events/
Zona norte/ North Country
Despensa de Alimentos del área de Colebrook
- Jueves, 27 de noviembre, 2025 a las 2 p.m.
- Recogida de alimentos servicio a domicilio disponible
- Más información: https://www.facebook.com/events/1142090504279416
Para Veteranos y sus familias
Varios puestos de American Legion en todo el estado ofrecen comidas calientes a sus miembros y algunos, como Post 70 en Seabrook, ofrecen servicio a domicilio.
- Post 2 en Manchester - Desayuno de Acción de Gracias el jueves, 27 de noviembre de 7:30 a.m. a 10 a.m.
- Post 70 en Seabrook - Almuerzo de Acción de Gracias el domingo, 23 de noviembre de 1 p.m. a 3 p.m.
- Post 32 in Exeter - Cena de Acción de Gracias el jueves, 27 de noviembre a las 2 p.m.
El Homeland Heroes Foundation compartirá canastas el martes, 25 de noviembre de 10 a.m a 3 p.m. en 10 Delaware Dr. Suite 1, Salem, NH
Registros: https://www.facebook.com/events/833392799058546/permalink/833392809058545
Sitios de donación
En línea
New Hampshire Food Bank Virtual Drive
El Banco de Alimentos de New Hampshire tiene una página web dedicada a donar fondos en línea
Everything but the Turkey Virtual Food Drive
Varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la recuperación se unen para realizar una colecta virtual de alimentos y aceptan donaciones hasta el lunes, 24 de noviembre a través de una lista de regalos de Amazon.
Presencial
Evento de Radio Country en Vivo
96.5 Live Free Country y Hannaford estarán recogiendo pavos para el Banco de Alimentos de New Hampshire el sábado, 22 de noviembre en seis sitios de Hannaford.
Más información: https://livefreecountry.com/2025/10/28/tons-of-turkeys/
Supermercados Hannaford
Hannaford también tiene un programa de donación de tarjetas de regalo de $5 o $10 para brindar comidas a despensas locales, al igual que un programa que durará toda la temporada de fiestas en el cual donarán $0.50 por comprar ciertos productos.
Más información: https://hannaford.com/pages/hannaford-helps-fight-hunger
Cajas de Recolección
- Manchester YMCA - El YMCA de Manchester tiene una despensa de comida para miembros que dura todo el año y tiene espacios para donar cajas en algunas ubicaciones. Más información: https://www.graniteymca.org/programs/more-to-explore/food-programs/
- Concord Food Co-Op - El Concord Food Co-Op estará recogiendo comida y bienes hasta fines de noviembre. Más información: https://www.instagram.com/p/DQb59aQgPjN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
- Organizaciones para Jóvenes
- New Hampshire Young Farmers recogerán donaciones en Concord hasta el 20 de noviembre.
- Trinity High School and St. Joseph Junior High en Manchester recogerán comida para canastas desde el 14 de noviembre hasta el 21 de este mes.
- Colebrook Academy and Elementary School en Colebrook recogerán donaciones hasta el 22 de noviembre.
- Coös 4-H están recogiendo donaciones en negocios locales en el condado de Coös desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre.
- Negocios locales
- Las oficinas de Shaheen and Gordon hasta el 17 de noviembre.
- Sí Se Puede - Yes you Can Dance and Fitness en Manchester hasta el 22 de noviembre.
- Sitios de MVPT Physical Therapy en todo el estado hasta fines de mes.
- Paisner Dental Associates en Nashua hasta el 13 de diciembre.
Última actualización: 11/17/2025
¿Quieres agregar algo a la lista? Escríbele a Lau Guzmán a lguzman@nhpr.org o en WhatsApp.