Dónde encontrar asistencia alimentaria o donar comida en NH durante el cierre del gobierno

Actualización del 31 de octubre a las 3:30 p.m.: El viernes, dos jueces federales ordenaron a la administración de Trump a distribuir la asistencia alimentaria que estaba destinada a expirar el 1 de noviembre. Aún no está claro cómo dichos beneficios serán distribuidos.

Para millones de personas alrededor del país, la asistencia alimentaria federal fue pausada el 1 de noviembre.

Los cortes están conectados al continuo cierre del gobierno federal, el cual está afectando una variedad de programas críticos para la protección social, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP por sus siglas en inglés.

Según NPR , la administración de Trump dijo que el programa se iba a quedar sin fondos a finales de octubre. Más de dos docenas de estados han demandado el fallo a la decisión de suspender ese fondo, aunque New Hampshire no forma parte de esa demanda. Casi 75,000 residentes de New Hampshire están actualmente inscritos en SNAP, según funcionarios estatales.

Hay más incertidumbre para familias inscritas en el Programa de Nutrición para Mujeres, Infantes y Niños, o WIC por sus siglas en inglés. New Hampshire dijo que tiene suficiente financiamiento para sostener este programa hasta el 7 de noviembre.

En este momento, los funcionarios estatales no están esperando ningún corte a los programas de comidas escolares que son financiados por dinero federal.

A continuación, te compartimos lo que necesitas saber de los recortes de SNAP que siguen vigentes. Hemos agrupado sugerencias sobre dónde encontrar u ofrecer ayuda a vecinos en necesidad. Si hace falta un recurso, escríbenos en WhatsApp o a quehay@nhpr.org

Haz clic aquí para actualizaciones recientes sobre el acceso a SNAP y WIC en New Hampshire

¿Que tipo de ayuda está ofreciendo New Hampshire a participantes de SNAP?

El estado está gastando $2 millones para apoyar una red de despensas móviles de alimentos específicamente para aquellos inscritos en SNAP, y para asistir a tradicionales despensas de alimentos que brindan asistencia mediante SNAP o a cualquiera que la necesite.

La lista a continuación contiene información reciente de despensas móviles y sitios de recolección para participantes de SNAP. Hay más detalles actualizados en la página web estatal.

Despensas móviles para los que participan en SNAP

Nov. 6

1 p.m. a 6 p.m. — Lakes Region Community College — 379 Belmont Rd, Laconia

1 p.m. a 3 p.m. — Seabrook RVA — 117 Cimarron Drive, Seabrook

Nov. 8

9 a.m. a 1 p.m. — Keene DPW — 330 Marlborough Street, Keene

Nov. 12

2 p.m. a 3:30 p.m. — Gosling Meadows — 36 Wedgewood Rd, Portsmouth

10 a.m. a 3 p.m. — Walmart — 4901 Dartmouth College Hwy, Woodsville

Nov. 13

11:30 a.m. a 12:30 p.m. — Municipal Lot — 30 High Street, Hampton

1 p.m. a 6 p.m. — Comcast — 676 Island Pond Road, Manchester

1 p.m. a 3 p.m. — Seabrook Rec — 311 Lafayette Road, Seabrook

Nov. 14

11 a.m. a 12 p.m. — Tucker's Parking Lot — 250 Indian Brook Drive, Somersworth

Nov. 15

9 a.m. a 1 p.m. — Keene DPW — 330 Marlborough Sreet, Keene

Nov. 18

1 p.m. a 3 p.m. — Whittier Falls — 50 Whittier Street, Dover

Nov. 19

10 a.m. a 3 p.m. — Ham Ice Arena — 87 W Main St, Conway

2 p.m. a 3:30 p.m. — Gosling Meadows — 36 Wedgewood Rd, Portsmouth

Nov. 20

1 p.m. a 6 p.m. — NH Technical Institute — 31 College Dr, Concord

Nov. 22

9 a.m. a 1 p.m. — Keene DPW — 330 Marlborough Sreet, Keene

Nov. 25

1 p.m. a 2 p.m. — Lamprey Health Center — 128 NH-27, Raymond

12 p.m. a 3 p.m. — Grace Church — 57 Wakefield Street, Rochester

Nov. 26

10 a.m. a 3 p.m. — Tenney Mountain — 151 Tenney Mountain Rd, Plymouth

12:30 p.m. a 2 p.m. — Gosling Meadows — 36 Wedgewood Rd, Portsmouth

Nov. 29

9 a.m. a 1 p.m. — Keene DPW — 330 Marlborough Street, Keene

Puntos de recolección

Lunes

9 a.m. a 1 p.m. — Claremont Food Pantry — 51 Central Street, Claremont

12 p.m. a 4 p.m. — LISTEN Food Pantry — 60 Hanover Street, Lebanon

1 p.m. a 4 p.m. — FIT Food Pantry — 176 Lake Ave, Manchester

Martes

9 a.m. a 1 p.m. — Claremont Food Pantry — 51 Central Street, Claremont

10 a.m. a 2 p.m. — North Country Missions — 16 Hill Avenue, Colebrook

10 a.m. a 4 p.m. — LISTEN Food Pantry — 60 Hanover Street, Lebanon

10 a.m. a 4 p.m. — FIT Food Pantry — 176 Lake Ave, Manchester

11 a.m. a 3 p.m. — Nashua Soup Kitchen — 2 Quincy Street, Nashua

11:30 a.m. a 1:45 p.m. — Vaughan Food Pantry — 2503 White Mtn. Hwy., North Conway

Miércoles

9 a.m. a 1 p.m. — Claremont Food Pantry — 51 Central Street, Claremont

10 a.m. a 4 p.m. — LISTEN Food Pantry — 60 Hanover Street, Lebanon

10 a.m. a 4 p.m. — FIT Food Pantry — 176 Lake Ave, Manchester

Jueves

9 a.m. a 1 p.m. — Claremont Food Pantry — 51 Central Street, Claremont

12 p.m. a 4 p.m. — North Country Missions — 16 Hill Avenue, Colebrook

10 a.m. a 4 p.m. — LISTEN Food Pantry — 60 Hanover Street, Lebanon

10 a.m. a 4 p.m. — FIT Food Pantry — 176 Lake Ave, Manchester

Viernes

8 a.m. a 4 p.m. — New Hampshire Food Bank Warehouse — 92 Jericho Road, Berlin

9 a.m. a 1 p.m. — Claremont Food Pantry — 51 Central Street, Claremont

10 a.m. a 4 p.m. — LISTEN Food Pantry — 60 Hanover Street, Lebanon

10 a.m. a 4 p.m. — FIT Food Pantry — 176 Lake Ave, Manchester

Sábados

9 a.m. a 11 a.m. — Christ the King — 67 1/2 South State Street, Concord

¿Aún servirán las tarjetas EBT en noviembre?

Aunque los beneficios de noviembre no serán cargados a las tarjetas EBT, aún puedes utilizar la tarjeta con balance existente de meses previos para pagar por comida, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Puedes revisar el balance de tu EBT en línea en EBTedge.com o llamando al 888-997-9777.

Si estoy inscrito en SNAP, ¿seguiré inscrito a pesar de que el programa está en pausa?

Depende. Además del abismo de financiación, el gobierno federal también ha ordenado a los estados que comiencen a aplicar nuevos límites a los programas de asistencia alimentaria.

Esto incluye restringir asistencia a inmigrantes legales con protecciones humanitarias, apretar los requisitos laborales y congelar la manera en que los beneficios se calculan, lo que desfasa los beneficios del SNAP con respecto al aumento de los precios de los alimentos.

La mejor manera de confirmar la elegibilidad es aplicando en línea , en la página web del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

¿Dónde puedo obtener ayuda si me cuesta comprar comida?

No necesitas estar inscrito en SNAP para recibir asistencia alimentaria en tu despensa local de alimentos.

Para encontrar una cerca de ti, utiliza este mapa del Banco de Alimentos de New Hampshire o este mapa de la Extensión Cooperativa de la UNH .

Puedes visitar 211nh.org , o llamar al 211 para obtener sugerencias sobre recursos locales.

El Fondo de Ayuda Mutua de New Hampshire gestiona una red de “tiendas gratuitas” que ofrecen alimentos no perecederos y otros artículos sin costo alguno. También existen otras organizaciones locales que brindan ayuda con alimentos y otras necesidades básicas: Littleton Area Mutual Aid , Keene Mutual Aid y Black Lives Matter New Hampshire .

Hay refrigeradores comunitarios en Exeter , Newmarket y Kittery .

Algunas granjas, empresas y grupos comunitarios locales también están ofreciendo alimentos gratuitos o con descuento a las personas afectadas por el cierre del gobierno en curso:

¿Cómo puedo ayudar a las personas que tienen dificultades para comprar comida?

Muchas despensas de alimentos están invitando a personas a donar dinero o alimentos para ayudar a cubrir la creciente demanda. Consulta con tu agencia local de Community Action Partnership para obtener recursos en tu área.

En Keene , el 6 de noviembre se realizará una colecta de alimentos para apoyar a The Community Kitchen.

El United Way of Greater Nashua ha abierto un fondo de emergencia de alimentos para ayudar a las personas afectadas por el cierre.

Nashua Soup Kitchen está brindando cajas de alivio para participantes de SNAP, que incluyen alimentos no perecederos y enlatados. Se recogen los martes de 11 a.m. a 3 p.m. en 2 Quincy Street, Nashua.

Algunos de los negocios y organizaciones comunitarias enlistadas anteriormente también manejan redes informales de donación donde las personas pueden comprar comidas para sus vecinos en necesidad o brindarles otros artículos.

Kearsarge Food Hub creó una guía de cómo empezar una refrigeradora comunitaria en tu barrio.

En Luk’s Bar and Grill en Nashua, las personas pueden comprar una pizza o pasta en el restaurante para donarla a una familia necesitada. Ayottes Market en Hudson está gestionando un programa similar de donaciones específicamente dirigido a participantes de SNAP, al igual que a empleados gubernamentales que actualmente no están trabajando.

Table, una pastelería en Concord, está ofreciendo una “tarjeta comunitaria” como una manera de ayudar a sus clientes. Las personas pueden donar al fondo para ayudar a cubrir los costos de comida para otros. Vernon Family Farm en Newfields tiene un programa similar.