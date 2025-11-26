Cómo disfrutar del fin de semana de Acción de Gracias 2025 en NH
Llegó la semana dedicada a la familia, la comida, y combinar las dos para dar las gracias. Sin embargo, New Hampshire nos trae propuestas para salir de la rutina y disfrutar de las festividades: hay un mercado navideño en Manchester, la prendida del árbol de Navidad en Main Street de Nashua y otros eventos artísticos en el estado.
Además, te sugerimos revisar los sitios para recibir o dar ayuda esta semana, en tu ciudad o cerca.
Disfruta de este fin de semana, y que tengas un Día de Acción de Gracias inolvidable.
- 3 Mile Turkey Trot, Walk, Waddle (Caminata) el jueves 27 de noviembre a partir de las 9 a.m. en Edward Fenn Elementary School en Gorham. El registro empieza a las 8:30 a.m. El evento es gratuito, pero los organizadores piden donaciones de envasados para pagar la inscripción) Más información.
- Under 21 Open Mic el viernes 28 de noviembre de 6 a 9 p.m. en The Loading Dock en Littleton. Si quieres participar, los registros se deben hacer con anticipación a info@theloadingdocknh.com. El evento es gratis. Más información.
- Cold Turkey Plunge el sábado 29 de noviembre a las 11:30 a.m. en Corcoran Pond en Waterville Valley. Habrá un concurso de disfraces y un desfile antes del evento principal. Todos los beneficios se destinarán al programa Waterville Valley Adaptive Sports. Más información.
- BAPOC Holiday Marketplace el sábado 29 de noviembre de 10 a.m. a 3 p.m. en Olive Grove Event en Manchester. Un momento para celebrar las fiestas con música, comunidad, y para apoyar a negocios pequeños locales. Más información.
- Model Airplane’s Funksgiving el viernes 28 de noviembre a las 8 p.m. en 3S Artspace en Portsmouth. Este divertido espectáculo anual presenta varias bandas regionales. Entradas a $13 para miembros, $15 si compras con anticipación y $20 el día del show. Más información.
- Keene Holiday Craft Show el sábado 29 de noviembre de 9 a.m. a 3 p.m. en la secundaria Keene High School. La feria artesanal anual presenta todos los productos hechos a mano, la entrada es gratuita. Más detalles.
- Nuncrackers: The Nunsense Christmas Musical se presentará del viernes 28 de noviembre al domingo 30 de noviembre en el Majestic Theatre de Manchester. Las entradas cuestan $22 para adultos, $20 para personas mayores y $15 para niños de 17 años o menos. Más información.
- Nashua Winter Stroll el sábado 29 de noviembre a las 2 p.m. en varios sitios de Main Street. Hay fotos con Santa en el Centro de Artes de Nashua, prendida del árbol de Navidad, patinaje en hielo, y más. El evento es gratuito. Más información.
- Mercado Navideño de Arte Riverhill Grange, de 8 a. m. a 3 p. m., el sábado 29 de noviembre en Concord. Evento gratuito. Más información.
- Christmas Tree Spree desde el viernes 28 al sábado 29 de noviembre en la Granja Charmingfare de Candia. Renos de Papá Noel, paseo en un carruaje con caballos y venta de árboles. Más información. (El precio de la entrada varía).