Cómo disfrutar del fin de semana de Acción de Gracias 2025 en NH

Llegó la semana dedicada a la familia, la comida, y combinar las dos para dar las gracias. Sin embargo, New Hampshire nos trae propuestas para salir de la rutina y disfrutar de las festividades: hay un mercado navideño en Manchester, la prendida del árbol de Navidad en Main Street de Nashua y otros eventos artísticos en el estado.

Además, te sugerimos revisar los sitios para recibir o dar ayuda esta semana , en tu ciudad o cerca.

Disfruta de este fin de semana, y que tengas un Día de Acción de Gracias inolvidable.

3 Mile Turkey Trot, Walk, Waddle (Caminata) el jueves 27 de noviembre a partir de las 9 a.m. en Edward Fenn Elementary School en Gorham. El registro empieza a las 8:30 a.m. El evento es gratuito, pero los organizadores piden donaciones de envasados ​​para pagar la inscripción) Más información.

Under 21 Open Mic el viernes 28 de noviembre de 6 a 9 p.m. en The Loading Dock en Littleton. Si quieres participar, los registros se deben hacer con anticipación a info@theloadingdocknh.com. El evento es gratis. Más información.

Cold Turkey Plunge el sábado 29 de noviembre a las 11:30 a.m. en Corcoran Pond en Waterville Valley. Habrá un concurso de disfraces y un desfile antes del evento principal. Todos los beneficios se destinarán al programa Waterville Valley Adaptive Sports. Más información.

BAPOC Holiday Marketplace el sábado 29 de noviembre de 10 a.m. a 3 p.m. en Olive Grove Event en Manchester. Un momento para celebrar las fiestas con música, comunidad, y para apoyar a negocios pequeños locales. Más información.

Model Airplane's Funksgiving el viernes 28 de noviembre a las 8 p.m. en 3S Artspace en Portsmouth. Este divertido espectáculo anual presenta varias bandas regionales. Entradas a $13 para miembros, $15 si compras con anticipación y $20 el día del show. Más información.

Keene Holiday Craft Show el sábado 29 de noviembre de 9 a.m. a 3 p.m. en la secundaria Keene High School. La feria artesanal anual presenta todos los productos hechos a mano, la entrada es gratuita. Más detalles.

Nuncrackers: The Nunsense Christmas Musical se presentará del viernes 28 de noviembre al domingo 30 de noviembre en el Majestic Theatre de Manchester. Las entradas cuestan $22 para adultos, $20 para personas mayores y $15 para niños de 17 años o menos. Más información.

Nashua Winter Stroll el sábado 29 de noviembre a las 2 p.m. en varios sitios de Main Street. Hay fotos con Santa en el Centro de Artes de Nashua, prendida del árbol de Navidad, patinaje en hielo, y más. El evento es gratuito. Más información.

Mercado Navideño de Arte Riverhill Grange , de 8 a. m. a 3 p. m., el sábado 29 de noviembre en Concord. Evento gratuito. Más información.

Christmas Tree Spree desde el viernes 28 al sábado 29 de noviembre en la Granja Charmingfare de Candia. Renos de Papá Noel, paseo en un carruaje con caballos y venta de árboles. Más información. (El precio de la entrada varía).