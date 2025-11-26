Previo a Acción de Gracias: Granjas de pavos de New England a tope, precaución en carreteras

A continuación, lee las noticias del jueves 26 de noviembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

La portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, ahora tiene una conexión familiar con un arresto de ICE.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt ahora tiene un vínculo personal con los arrestos realizados por agentes federales de inmigración.

La mamá de su sobrino fue detenida por agentes de ICE a comienzos de este mes en Revere, Massachusetts.

WBUR reporta que el hermano de Leavitt, Michael Levitt, tuvo una relación y un hijo con una mujer brasileña llamada Bruna Ferreira. Su familia dice que la pareja se separó hace una década.

Los agentes migratorios arrestaron a Ferreira hace dos semanas y la enviaron a una instalación de ICE en Louisiana. Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dice que Ferreira se quedó más tiempo del permitido por su visa y una vez fue arrestada por agresión.

La familia de Ferreira dice que ella tiene estatus migratorio de acción diferida y que ha trabajado para permanecer en el país donde ha vivido casi toda su vida.

FBI actúa tras video de Demócratas con Goodlander. La senadora Shaheen reacciona a esta acción de la administración de Trump.

El FBI está buscando entrevistar a seis miembros demócratas del Congreso, incluyendo a la representante Maggie Goodlander, según Reuters.

La razón fue un video grabado la semana pasada en el cual los demócratas le pidieron a miembros de la armada negarse a realizar órdenes ilegales.

La solicitud de entrevista del FBI aparece un día después de que el Pentágono amenazó con llevar de nuevo al senador estadounidense Mark Kelly a la Marina para que se presente ante un posible tribunal militar. Él también apareció en el video.

La senadora nacional Jeanne Shaheen le dijo el martes a NHPR que ella está decepcionada de que la administración de Trump busque realizar dichas acciones.

“Yo hubiera esperado que la administración aceptara la idea de que estos miembros están repitiendo lo que está en el Código de Justicia Militar y se enfocaran en abordar las amenazas reales a este país”, dijo Shaheen.

El presidente Trump dijo que el video de los demócratas fue una actividad sediciosa.

Senadora Jeanne Shaheen dijo que sigue esperando que se extiendan créditos fiscales para acceder a seguros de salud

La senadora Jeanne Shaheen también dijo que ella sigue teniendo la esperanza de que los republicanos finalmente extiendan los créditos fiscales para ayudar a las personas a comprar seguros de salud bajo la Ley de Atención Médica Asequible.

Hablando durante un tour de pequeños negocios en Contoocook, el martes, Shaheen dijo que el plan que propuso el presidente Trump, pero luego retiró por resistencia de los principales legisladores republicanos, fue un paso hacia la dirección correcta.

"Creo que la propuesta que se presentó habría tenido mucho apoyo bipartidista, pero ya veremos. Entiendo que presentará otra propuesta", dijo Shaheen.

La senadora dijo que dejar que los créditos fiscales expiren causaría que los costos de los seguros médicos de las familias se dupliquen.

Los créditos fiscales fueron el punto principal de la pelea que cerró al gobierno federal.

Shaheen dice que necesitan extenderlos pero, junto con la senadora Maggie Hassan, apoyaron un plan para reabrir el gobierno que no incluía los créditos. Esta fue una acción que dividió a los Demócratas en New Hampshire y en el país.

Un terreno en Nashua se está remediando para construir más propiedades en la ciudad

El terreno de una antigua curtiduría en Nashua se está rehabilitando para construir apartamentos y condominios. Los reguladores ambientales federales llevan más de dos décadas trabajando para remediar el terreno, contaminado con sustancias peligrosas provenientes de las operaciones de la curtiduría.

Ahora, los reguladores se están aliando con una empresa de desarrollo de propiedades para construir celdas de contención que evitarán que la contaminación llegue al río.

Los desarrolladores planean construir más de 500 unidades de alojamiento en la propiedad, junto con otros agregados como una rampa para kayaks, un espacio recreativo y un nuevo puente sobre el río. Se espera que el proyecto dure entre seis y ocho años.

Las granjas de pavos de New England se están preparando para los pedidos de último momento esta semana de Acción de Gracias

Las granjas de pavos en todo New England están sintiendo la adrenalina de las órdenes de Acción de Gracias.

La granja Bob’s Turkey Farm en Lancaster, Massachusetts, empieza a tomar órdenes a mediados de septiembre, y vende casi tres mil pavos para este momento en el año.

Jennifer Brezniak es parte de Bob’s Turkey Farm.

Ella dice que han vendido 2,500 pavos hasta ahora. Y ahora, se preparan para los clientes que compran todo al último minuto:

“La semana de Acción de Gracias, la gente llega esperando recibir lo que se pueda.

Calculo que habrá unos doscientos pedidos más, pero nada del otro mundo”, dijo.

Brezniak dijo que la granja ya ha vendido todos sus pavos que pesan 20 libras o menos.

Funcionarios de transporte advierten tomar precauciones en esta época donde muchos manejan ebrios: abrocharse el cinturón, utilizar transporte público, y más.

Se espera que millones de personas estén en las carreteras para la festividad de Acción de Gracias.

Como reporta NEPM, los datos nacionales de las carreteras demuestran un aumento en número de fatalidades en esta época del año, vinculadas a manejo bajo efectos del alcohol.

Según el departamento federal de transporte, manejar en estado de ebriedad contribuyó a más de 300 muertes en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias de 2023.

Jillian Young de la Asociación Americana de Autos en New England dice que muchos salen el miércoles antes de Acción de Gracias, especialmente porque muchas personas se encuentran en la festividad. Ella dice que las personas deberían tener un plan para regresar a casa a salvo, como por ejemplo utilizar un servicio de transporte compartido, escoger a un conductor sobrio o transporte público.

Entre las muertes de 2023, el 44 por ciento eran de personas sin cinturón. Young dice que algo seguro que conductores y pasajeros pueden hacer es utilizar el cinturón de seguridad.

Lee otra vez lo que un profesor de manejo de NH recomienda para conducir con más precaución durante las fiestas

Esto también pasa en New Hampshire:

Los agricultores en New Hampshire aún son elegibles para fondos de alivio por desastre, mientras persiste la sequía de este año.

Según el Departamento Nacional de Agricultura, los agricultores de New Hampshire pueden aplicar para préstamos de emergencia a través de la Agencia de Servicios Para Granjeros, para que puedan cubrir ciertos costos vinculados a la sequía, como reemplazar equipos y ganado o refinanciar ciertas deudas.

Desde mediados del verano, casi todo el estado ha experimentado sequía. Las condiciones han mejorado durante los recientes meses, pero en más de tres cuartos de New Hampshire, la sequía persiste.