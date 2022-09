Conoce a los candidatos Republicanos de N.H. para el senado nacional: Vikram Mansharamani

A vísperas de la primaria estatal de New Hampshire el próximo 13 de septiembre, le preguntamos a los votantes locales cuáles eran las cuestiones y los temas más importantes que quisieran que los candidatos discutan.

Con una amplia primaria Republicana para el Senado nacional, NHPR estará hablando con candidatos para conocer más su postura en temas que preocupan a los votantes. El ganador de dicha elección competirá contra la senadora Demócrata Maggie Hassan en noviembre.

La entrevista, publicada originalmente en inglés y realizada por el anfitrión de NHPR Morning Edition, Rick Ganley, fue con Vikram Mansharamani. Mansharamani se describe como un observador de tendencias globales. Él ha trabajado en finanzas, empresas consultoras, y tiene algunos títulos del Massachusetts Institute of Technology.

La entrevista ha sido traducida y editada para mejor claridad:

Rick Ganley: Ha habido mucha desinformación alrededor de la seguridad electoral y fraude de votantes, tanto a nivel nacional como aquí en New Hampshire. Una encuesta de NPR a comienzos del año encontró que el 64% de Americanos cree que la democracia del país está en crisis. ¿Crees que la elección 2020 fue realizada de manera justa?

Vikram Mansharamani: Sabes, yo pienso que el presidente Joe Biden sí era el presidente. Entonces, empecemos con esto, porque pienso que esa es la pregunta que se esconde aquí. Pero, también quiero expandir mi respuesta y decir que no creo que se puede tener una democracia dónde el 50% o más de la población no cree en la integridad del proceso. Esto significa que sí debemos fortalecer a nuestras instituciones. Necesitamos fortalecer nuestra confianza en las instituciones, y necesitamos darle a las personas la tranquilidad de que su voto importa y que las elecciones se hacen de manera apropiada.

Rick Ganley: ¿Esto qué significa para usted, en cuánto a qué tipos de cambios quisiera ver?

Vikram Mansharamani: Bueno, sí pienso que ciertas cosas controversiales, como una ley de identificación de votante, creo que es importante. ¿No puedo entrar a un avión sin una identificación emitida por el gobierno, verdad? Y así, algunos quieren votar sin una identificación emitida por el gobierno. Creo que esa sí es una política razonable a poner. Debes tener una identificación emitida por el gobierno para votar.

(Nota del editor: La mayoría de los estados , incluyendo a New Hampshire, requieren cierto tipo de identificación para votar. En New Hampshire hay algunas maneras de comprobar verificación -- puedes leerlas aquí ).

Rick Ganley: Muchas personas en New Hampshire están enfrentando dificultades con los costos para vivir, mientras continúa la inflación. ¿Que haría a nivel federal para apoyar inmediatamente a reducir los costos para personas que viven aquí?

Vikram Mansharamani: Bueno, tengo que decir, Rick, que creo que la mayor causa de la inflación en la cual debemos pensar es la energía, los costos de energía y nuestras políticas de energía. Esto impulsa la inflación en muchas maneras. Pasamos de ser un país que era independiente con su energía, exportando aceite y gas a nuestros amigos y aliados, a un país que depende la energía de países que nos odian, de enemigos, de países que nos afectan. Esto ha tenido un gran impacto. Piensa en el precio del diesel. Estoy en la junta directiva de una compañía de camiones y puedo decirte que los precios del diesel crean muchas tasas de fletes, y estas tasas afectan todo lo que mueve el camión, lo que quiere decir que la energía afecta cualquier producto que todos nosotros tocamos.

Rick Ganley: ¿Quiere más extracción de petróleo, más tierras fértiles abiertas?

Vikram Mansharamani: Sí. Creo que sobre todo deberíamos tener una política de energía que incluya la mayor extracción de petróleo posible en los Estados Unidos. Deberíamos usar energía solar, eólica, usar carbón, y sobre todo, energía nuclear. ¿Y por qué? Creo que muchas veces nuestra preocupación es realmente ambiental por el carbón que potencialmente se va a producir en el proceso. Y me atreveré a decir que, realmente, es mejor para el ambiente bombear petróleo y gas aquí en Estados Unidos porque este está sujeto a regulaciones ambientales, como la captura de metano. Sabes, no disponemos de los fluidos de explotación en el agua, y el hecho es que si no lo producimos, se va a producir en otro sitio.

Rick Ganley: De todas las respuestas que recibimos de nuestros oyentes, a quiénes les preguntamos lo que pensaban durante esta temporada electoral, el problema principal que preocupa a las personas es el cambio climático. Ahora, ¿cree que el cambio climático posee una inminente amenaza para la salud del planeta?

Vikram Mansharamani: ¿Inminente? No, no. No creo que el cambio climático sea una amenaza inminente. Creo que el cambio climático es algo a lo que nos tenemos que enfocar, prestarle atención. Pero el alarmismo climático es abrumante. Creo que es hipócrita, de parte de ciertas personas que están de candidatos que queman más carbón de lo que yo alguna vez quemaría en mi vida, y dicen que el cambio climático es el mayor problema. Pero otra vez, creo que deberíamos pensar en nuestra economía creciente, y en darnos los recursos para tener la capacidad de adaptarnos a cualquier cosa que nos traiga el cambio climático.

Entonces, daré un gran ejemplo aquí. Si tenemos una economía más fuerte, podremos invertir en futuras tecnologías de energía. De hecho, creo que fue un reportero de NPR que me preguntó el día que declaré mi candidatura, ¿qué te diferencia de otros conservadores en la elección? Y dije que no me opongo al gasto del gobierno. Creo que deberíamos invertir en investigación, ciencia, tecnología. Podemos dejar atrás los combustibles fósiles con investigación, ciencia y futuras tecnologías. La fusión podría estar a 15 o 20 años cuando tengamos energía ilimitada … Y esto vendría de laboratorios nacionales. Entonces creo que tenemos esperanza, pero no me gusta el alarmismo que sugiere que hay una amenaza inminente por el cambio climático.

(Nota del editor: Los científicos están en un amplio acuerdo de que el cambio climático posee serias amenazas al bienestar de los humanos y la salud del planeta).

Rick Ganley: Quiero preguntarle sobre el aborto. Ahora que la Corte Suprema revirtió Roe v. Wade, algunos estados alrededor del país han impuesto algunas restricciones de aborto. ¿Apoyaría a las restricciones federales de aborto?

Vikram Mansharamani: No, no apoyaré restricciones federales sobre el aborto.

Rick Ganley: ¿Y aquí en New Hampshire?

Vikram Mansharamani: Bueno, estoy de candidato para una oficina federal, como sabe. Entonces no es un tema que voy a abordar, pero sí me siento cómodo con la política en New Hampshire.

Rick Ganley: ¿No quisiera ver más restricciones aquí en New Hampshire?

Vikram Mansharamani: No creo que sea necesario tener más restricciones aquí en New Hampshire.

Rick Ganley: La inmigración y política de frontera es una preocupación que muchos votantes tienen en las próximas elecciones. ¿Que política específica podría destacar, a la cual usted apoyara?

Vikram Mansharamani: Interesante. Entonces una política específica … Bueno, hablemos de algo que sí impulsa la inflación, los costos de trabajo. Tenemos limitaciones en visas H-1B, entonces ampliemos el tema a visas de inmigración patrocinadas por empleadores. Esto ocurre cuando un empleador es responsable de traer a alguien por una habilidad que no ha podido encontrar en otro empleado. ¿Por qué los estamos limitando? Por qué no podemos tener visas H-1B que no significan entradas permanentes, sino entradas temporales por razones profesionales que ayudarían a cubrir vacantes de empleo en ciertos sectores. Los empleadores tienen la obligación de pagarles un sueldo que equivale los sueldos de otros empleados, así no bajan los sueldos en general. Esto permite que las personas ingresen legalmente. Permite que los empleadores cumplan con sus necesidades. Estaría a favor de relajar ciertas cuotas y límites numéricos en inmigración a través de empleadores.

Rick Ganley: ¿Comparte preocupaciones con sus colegas Republicanos sobre lo que ocurre en la frontera sur y la cantidad de personas que entran?

Vikram Mansharamani: Sí, sabes, creo que la frontera sur es un problema y que deberíamos asegurar. Soy un fiel creyente de que —

Rick Ganley: ¿Cómo lo haría?

Vikram Mansharamani: Bueno, creo que parte de esto es pensar cómo reducir los incentivos de inmigración ilegal y hacer que la inmigración legal sea más accesible. Tenemos un gran atraso en inmigración legal. Trabajemos en eso. Hagamos algo como, no sé, un programa de trabajador invitado temporal. Así, los que históricamente han estado en fuerzas laborales migrantes, sea agricultura u otras áreas, ofrezcamos realmente un programa de trabajador invitado para que vengan, trabajen y luego se vayan. Entonces creo que hay muchas maneras de reducir el incentivo para inmigración ilegal, y permitir ciertas fuerzas de incentivos de trabajo para que haya más inmigración legal.

Sabes, en cuanto a terminar el muro, sí, estoy de acuerdo con eso. Creo en ese muro alto. Pero siempre que menciono eso, también hablo de una puerta ancha porque América es un país de inmigrantes. Somos una ciudad brillante en la montaña. Mis padres vinieron de manera legal. El día con más orgullo de mis padres fue cuando recibieron su green card, prestaron juramento a los Estados Unidos, y recibieron sus papeles de naturalización. Yo he vivido el sueño americano, y creo que deberíamos permitir que otros también lo hagan.