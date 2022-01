Noticias actualizadas de New Hampshire: 21 de enero del 2022

A continuación, lee las noticias del viernes 21 de enero del 2022.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español directo a tu teléfono, gratis, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

La ola de la variante Ómicron de COVID-19 trae más fallecimientos y hospitalizaciones. El Estado responde con más clínicas de vacunación.

Veinticuatro personas más han fallecido en New Hampshire por causas relacionadas al virus.

Hay casi 19,000 [diecinueve mil] casos activos en el estado, con 410 [cuatrocientos diez] personas en el hospital con la enfermedad.

Esta semana, se abrieron dos nuevos sitios de vacunación. El de Stratham empezó a operar el miércoles, y el de Concord abre hoy. Se espera que cuatro sitios más abran pronto. Estos ofrecen dosis de refuerzo y también primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19.

Esta semana conversamos con Lisa Vásquez, del departamento de salud de Nashua, sobre lo que ha cambiado esta ola de la pandemia, los nuevos protocolos de aislamiento, cuando se debería realizar una prueba y más … Puedes escuchar la conversación completa en el link que te dejamos en el mensaje.

Funcionarios empujan a residentes a aplicar a seguro de salud antes de que termine la emergencia federal de salud pública

Los funcionarios estatales estiman que 86,000 [ochenta seis mil] residentes de New Hampshire, 37 [treinta y siete] por ciento de estos en Medicaid, corren el riesgo de perder su cobertura cuando termina la emergencia federal de salud pública.

Esta emergencia federal actual dura hasta mediados de abril, y debido a la incierta naturaleza de la pandemia, no está claro cuánto tiempo se va a continuar extendiendo …

Bajo la emergencia, los residentes del Granite State con Medicaid, no necesitan probar que son elegibles para mantener su cobertura, y solo en casos muy raros, lo pueden perder.

Estas protecciones han significado más residentes registrándose en Medicaid durante los dos años de pandemia …

Pero, eventualmente, regresarán los requisitos de elegibilidad, y los funcionarios estatales están empujando a las personas a obtener su información en el sistema YA y no esperar …

Las personas en riesgo de perder su cobertura están recibiendo formularios rosados en el correo, y otros, llamadas de trabajadores contratados por el estado.

Las personas con más preguntas pueden revisar D H H S. NH. GOV .

Debate en comité estatal discute la lealtad en escuelas públicas y adoctrinamiento en enseñanza

La falta de confianza en escuelas públicas y supuesto adoctrinamiento de estudiantes, despertaron un debate ante un comité de la Cámara estatal, ayer jueves.

Los legisladores consideraron que las leyes patrocinadas por Republicanos ampliaron las posibilidades de los padres de retirar a sus hijos de cualquier lección individual con lo que llaman contenido objetable.

Una ley aparte reforzaría la lealtad de profesores limitando la instrucción que promueve lo que la ley llama una mirada negativa de la fundación del país.

Jennifer Given, una profesora de historia en una secundaria de Hollis, dice que ella les enseña a sus estudiantes que la esclavitud estaba mal, que los Nazis se equivocaron, y el Fascismo no estaba bien.

Ella dice que ella no adoctrina.

La oposición pública a la versión presentada al comité fue fuerte. Más de 2,000 [dos mil] personas se registraron en oposición, y solo 26 [veintiséis] firmaron para apoyar.

El destino de la propuesta sigue siendo incierto. Los patrocinadores dicen que ya se empezó a reescribir.

Los que promueven separación de New Hampshire de Estados Unidos, se manifestaron en la Casa de Estado

Simpatizantes del movimiento que promueve que New Hampshire se separe pacíficamente de los Estados Unidos, se reunieron en Concord, ayer jueves. El grupo de casi 50 [cincuenta] personas se manifestó en apoyo de una enmienda constitucional que también tendrá su primera audiencia frente a legisladores.

El principal patrocinador de la enmienda, el representante Republicano Mike Sylvia de Belmont, dijo que separarse de los Estados Unidos sería necesario debido a una irrupción de libertades.

[“Some believe this is a laughable question. Do they fear the answer? Some believe that the question of independence has been settled? If so, then our state’s sovereignty has been stolen.”]

El representante piensa que la soberanía del estado ha sido robada.

La enmienda requeriría bastante mayorías en ambas cámaras de la legislatura y en las elecciones estatales. Los que se oponen, advirtieron que convertiría el debate legítimo sobre el rol del gobierno en una burla.

Propuesta de descartar votos de residentes sin papeleo completo despierta oposición

Los que defienden los derechos de votantes están sonando la alarma sobre una nueva propuesta que invalida las papeletas de personas que no tienen su propio papeleo para comprobar su identidad o lugar de residencia.

Una nueva ley republicana requeriría que los votantes que no tienen sus documentos solicitados en las urnas, presenten una papeleta distinta …

Si no llegan a cumplir con los documentos después de la elección, su voto podría quedar descalificado.

La moderadora de escuelas y del pueblo de Derry, Christina Guilford, dijo que le preocupa que esto cause un desapego de votantes legítimos.

No hay evidencia de que el fraude electoral sea un problema serio en New Hampshire. Aquellos que apoyan las reglas nuevas, incluyendo al secretario de estado, dicen que esto ayudaría a resolver la falta de confianza en el sistema electoral.

Mientras la pandemia siga, el voto ausente será flexible, dijo el secretario de estado

En el 2020, los funcionarios electorales de New Hampshire fueron más flexibles con las regulaciones de voto ausente debido a la pandemia.

El secretario de estado, David Scanlan, dijo que él no tiene planes de cambiar esa política mientras la pandemia continúe.

Antes, había razones limitadas para votar de manera ausente, incluyendo discapacidad o si no estaban en su casa durante las elecciones.

Persiste esfuerzo por paquete de reformas para más alojamiento accesible

Defensores de alojamiento esperan que el tercer intento funcione… para un paquete de reformas diseñadas para crear más desarrollo de alojamiento accesible.

La propuesta de ley, escuchada en el comité de leyes electoral del Senado ayer jueves, expande los incentivos para trabajadores de alojamientos, y actualiza las reglas de cómo los consejos locales deben evaluar sus proyectos de hogar, entre otros cambios. Tiene apoyo bipartidario, incluyendo el del gobernador Chris Sununu.

Ben Frost, con New Hampshire Housing, dijo que esto ayudaría al estado a compensar por su grave escasez de alojamiento accesible.

Frost y otros simpatizantes dicen que la reciente versión de la ley resuelve ciertas preocupaciones que antes tenían los legisladores.

Mujeres en la prisión de Concord reclaman por alojamiento que las pone en mayor exposición al COVID-19

Las mujeres encarceladas de la prisión en Concord dicen que los recientes esfuerzos de unificar alojamiento … ha aumentado el riesgo de esparcir el COVID.

A comienzos de este mes, el departamento de correcciones de New Hampshire cerró una unidad, y puso a casi tres decenas de mujeres en una unidad de mínima seguridad donde compartían baños y duchas.

Algunas mujeres dijeron que el personal no estaba en constante revisión de uso de cubrebocas, lo cual el departamento refuta.

Jessica Parker, de 36 [treinta y seis] años, tiene una condición pulmonar que la pone en riesgo. Ella dice que necesita completar un programa de uso de sustancia, pero las sesiones grupales requeridas son riesgosas.

Parker dice que hay más casos de COVID-19 en la prisión de lo que se refleja en el tablero del departamento, aunque este dice que los datos sí son precisos.

El departamento también agregó que al tener menos personas encarceladas, decidieron unificar los alojamientos, lo cual también los alivia de la falta de personal, problema que ha persistido durante la pandemia.