Noticias Actualizadas de New Hampshire: 16 de agosto del 2021

Ciudad de Nashua explorará confianza en sistema de salud de parte de personas de color en conversatorios

A partir de esta semana, los servicios de salud pública y comunidad de la ciudad de Nashua … organizarán conversatorios con residentes de color de Nashua sobre sus experiencias navegando el sistema de salud y la confianza que tienen en él.

Jane Goodman [GOOD-mehn] es una estratega de la división de salud pública … Ella dice que el departamento está consciente de que la discriminación y desigualdades en salud han afectado en la desconfianza que tienen las personas de color hacia el sistema de salud.

Trabajadores comunitarios de Nashua, junto a miembros de la comunidad, como pastores y barberos locales, han ayudado a reclutar participantes. El departamento de salud planea tener las conversaciones en agosto y septiembre.

Internados en New Hampshire reciben ayuda financiera de fondo federal

Siete internados en New Hampshire han recibido 7 [siete] millones de dólares del departamento de educación. El dinero viene de un gran fondo federal, diseñado para abrir nuevos internados y ayudar a los que tienen más tiempo a expandirse.

Cuatro escuelas están recibiendo un millón de dólares y medio para abrir. Dos de esas escuelas se enfocan en el método Waldorf de educación, que integra arte, movimiento y naturaleza.

Dos escuelas -- la Microsociety Academy en Nashua y la Founders Academy en Manchester - obtuvieron mitad de millón de dólares cada una para agregar más niveles de grado.

Los internados suelen operar con presupuestos apretados y suelen depender de una ayuda financiera del estado, donaciones privadas y cierta plata de contribuyentes para mantenerse en pie.

Los que apoyan el fondo dicen que el dinero federal ayudará a lanzar nuevas iniciativas. Los críticos dicen que el aumento de internados no es sustentable, debido a los costos a largo plazo y la cantidad de estudiantes rechazando matrículas en el estado.

Banco de alimentos empieza nuevo programa para personas con enfermedades crónicas

El banco de alimentos de New Hampshire tiene un nuevo programa para personas que sufren de enfermedades crónicas como cáncer o enfermedades cardiacas. Este ofrece nuevas comidas con indicaciones médicas para pacientes cualificados bajo Medicaid o Medicare.

Eileen Liponis [Lih-PONE-is], directora ejecutiva del banco de alimentos, dice que la comida hará una diferencia en diferentes maneras, incluyendo, por ejemplo … personas diagnosticadas con diabetes que no saben cómo comer, este programa ayudará a guiar sus elecciones nutricionales. El programa llamado en inglés The Food Is Medicine Accelerator Program empezará entregando comidas este otoño.

El censo del 2020 demuestra que New Hampshire ha crecido y se está haciendo más diverso pero menos en comparación al resto del país

La semana pasada, el comité de censo de los Estados Unidos publicó datos que se esperaban hace mucho tiempo sobre el conteo 2020. Estos muestran que New Hampshire ha crecido modestamente durante la pasada década, pero la población ha disminuido en ciertos condados rurales.

Ken Johnson es un demógrafo de la Universidad de New Hampshire. Él dice que New Hampshire se está haciendo más diversa en términos de raza y etnia, pero no se acerca a los niveles que se ven en el resto del país.

Específicamente, Johnson dijo que en los Estados Unidos, la población blanca no hispana es menor a 60 [sesenta] por ciento, y en New Hampshire es 87 [ochenta y siete] por ciento.

El condado de Hillsborough es el condado más diverso del estado, y también tiene la población más grande.

Servicios de transporte público en Manchester no funcionan con los niveles que tenían antes de la pandemia

Los niveles de traslado en el transporte público de Manchester continúan muy por debajo de los niveles que se veían antes de la pandemia.

Ryan Renauld-Smith [REHN-ald-SMITH] es el director asistente en la autoridad de tránsito de Manchester. Él dice que los tipos de servicios que sí están regresando más rápido son los que funcionan bajo demanda, incluyendo viajes pre-programados de la casa a la tienda o al salón …

Ciertas rutas nocturnas siguen sin funcionar, y la agencia dice que encontrar conductores sigue siendo difícil.

Grupo de apoyo solicita al estado desarrollar más proyectos de viento en New Hampshire

Los que apoyan la energía renovable en el estado, quieren que el gobernador Chris Sununu firme una orden ejecutiva que traería más desarrollo en energía eólica marina.

Al hablar, Sununu ha demostrado apoyar el viento como una solución al cambio climático. La nueva petición le pide una orden a su oficina para fines de año … solicitando que las utilidades estatales inviertan 800 [ochocientos] megavatios para proyectos de viento.

El grupo de apoyo, 350 - New Hampshire, se manifestó para la petición este fin de semana en Portsmouth junto al senador estatal David Watters.

Watters, un demócrata de Dover, auspició un plan similar que obtuvo apoyo del Senado este año pero finalmente no fue aprobado. Él dice que esta es una manera para asegurar trabajos y beneficios de la creciente industria del viento.

Se venden más tarjetas de seguridad en senderos durante año de pandemia

El estado dice que ha vendido un número récord de tarjetas de seguridad para senderistas, llamadas HIKE SAFE CARDS, durante el pasado año ya que la pandemia ha llevado a más personas a los bosques, senderos, parques y montañas.

Las personas que compran estas tarjetas tienen cubierto los costos de cualquier rescate que necesiten en el año que la tarjeta sea válida … al menos que estos pasen luego de una acción negligente o imprudente.

Las tarjetas son una fuente clave de ingreso para el departamento de Pesca y Juego, el cual se autofinancia y ha tenido déficit de liquidez.

Vendieron 75 [setenta y cinco] mil dólares en tarjetas en el año que se unieron al programa, en el 2015. Según el Caledonian - Record, este ingreso llegó a los 200 [doscientos] mil este pasado año.

Pero, aun no es suficiente para cubrir todo los costos de rescate y búsqueda del estado. El departamento de Pesca y Juego lidera un promedio de 190 [ciento noventa] misiones al año. Ellos calculan que alrededor de dos docenas de personas al año necesitan rescate por negligencia, pero suelen recuperar solo el 60 [sesenta] por ciento de esos costos.