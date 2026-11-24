January Mocktail Workshop
January Mocktail Workshop
Join us for a January Mocktail Workshop! We'll create a winter-inspired Elderberry Elixir with fresh citrus, elderberry syrup, turmeric, and sparkling water. Explore seasonal ingredients, learn about their potential benefits, and enjoy a delicious alcohol-free drink while connecting with others.
Barrington Parks and Recreation
$20/$25
05:30 PM - 07:00 PM on Thu, 14 Jan 2027
Event Supported By
Barrington Parks and Recreation
6036645224
recreation@barrington.nh.gov
Artist Group Info
bcarr@barrington.nh.gov
Barrington Parks and Recreation
105 Ramsdell LnBarrington, New Hampshire 03825
6036645224
recreation@barrington.nh.gov