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Henniker Handmade Holiday

Henniker Handmade Holiday

Shop local with us on Small Business Saturday! Our sweet little annual holiday market is back, featuring a carefully curated group of local makers, live music, and hot food. Mark your calendars! November 28 from 10:00 am to 2:00 pm in the Henniker Community Center, 57 Main Street.

Henniker Community Center
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 28 Nov 2026

Event Supported By

Henniker Community Market
hennikercommunitymarket@gmail.com
www.facebook.com/hennikercommunitymarket
Henniker Community Center
57 Main Street
Henniker, New Hampshire 03242

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