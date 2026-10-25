Henniker Handmade Holiday
Henniker Handmade Holiday
Shop local with us on Small Business Saturday! Our sweet little annual holiday market is back, featuring a carefully curated group of local makers, live music, and hot food. Mark your calendars! November 28 from 10:00 am to 2:00 pm in the Henniker Community Center, 57 Main Street.
Henniker Community Center
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 28 Nov 2026
Event Supported By
Henniker Community Market
hennikercommunitymarket@gmail.com
Henniker Community Center
57 Main StreetHenniker, New Hampshire 03242