¿Primera Vez Que Votarás Ausente? No Cometas Estos Errores

Traducido por Daniela Allee y Maria Aguirre

Este año, más votantes en New Hampshire emitirán una papeleta de ausencia para las elecciones generales de noviembre, en comparación a años anteriores. Como el estado está permitiendo que cualquier votante emite una papeleta de ausencia este año por la pandemia, muchos están usando este proceso por primera vez.

La mayoría de las papeletas de ausencia en New Hampshire son procesadas y contadas sin ningún problema. Pero, según datos federales, errores pequeños, pero significativos -- como incumplimiento de plazos, problemas con firmas o sobres faltantes -- pueden privar el derecho al voto a cientos de votantes de New Hampshire durante época de elecciones.

Hay papeletas ausentes que son “rechazadas” cada año por salvaguardias en el proceso electoral para asegurar que sólo votantes registrados emiten su papeleta y que la gente no vote más de una vez. Pero, si alguien entrega su papeleta de ausencia y luego cambia de opinión y decide votar en persona el día la elección, antes de que su papeleta de ausencia sea contada, su papeleta de ausencia original sería “rechazada” bajo los lineamientos para prevenir el doble voto.

(¿Planeas votar en persona en noviembre? Lee esta guía de voto en español.)

Actualmente, no sabemos cuántas papeletas de ausencia fueron rechazadas en la primaria de septiembre, cuando un número récord de votantes emitieron una papeleta de ausencia. La secretaria del estado le dijo a NHPR que compartirán una lista resumiendo los rechazos el 9 de octubre.

Mientras tanto, muchos votantes de New Hampshire ya están emitiendo sus papeletas de ausencia para la elección general. La secretaría estatal empezó a entregar estas papeletas a oficiales municipales en el estado el mes pasado, y muchas ya han sido enviadas a grupos de votantes. (Si no has recibido tu papeleta, no te preocupes: La debes recibir pronto. Y si no la has pedido, todavía hay tiempo para hacerlo).

A continuación encuentras seis recomendaciones a tomar en cuenta para proteger tu papeleta y evitar que la rechacen.

No dejes las cosas para el último momento. Si no estás registrado para votar o tienes que actualizar tu registro con una dirección nueva, trata de hacerlo lo más pronto posible. Tu papeleta completa tiene que llegar a la oficina municipal no más tarde de las 5 p.m. el dia de la elección (3 de noviembre). Este plazo aplica si tu papeleta es entregada en persona o por correo. Si planeas pedir o entregar tu papeleta por correo, no lo postergues. El estado recomienda dejar dos semanas para una entrega por correo, lo que significa que deberías mandar tu papeleta no más tarde del 20 de octubre.

Presta atención en particular en donde te piden tu firma. Muchas papeletas de ausencia son rechazadas porque el votante se olvida firmar la declaración jurada impresa en el sobre que contiene la papeleta. Esa declaración le indica a los trabajadores electorales que estás siguiendo todas las reglas para votar, entonces, es muy importante no omitir este paso. Escribe tu número de teléfono en los documentos de tu papeleta. Esto permite que sea más fácil para un trabajador electoral contactarte y darte una oportunidad para corregir un posible error antes de que sea demasiado tarde. Mientras los trabajadores electorales de New Hampshire no son requeridos por ley a dar este tipo de notificación, se los alienta hacerlo.

No mandes una papeleta “vacía.” Quizás has escuchado algo sobre los problemas que están causando papeletas “vacias” en otros estados. Un problema similar ha ocurrido en New Hampshire. Cuando recibes tu paquete con la papeleta de ausencia, debes recibir dos sobres: Tu papeleta va dentro del sobre con la declaración jurada. Cuando cierres y firmes ese sobre, lo pones dentro del otro sobre. Asegúrate que entregues los dos sobres cuando mandes tu papeleta por correo o cuando la entregues en persona. Si necesitas mandar otros documentos con tu papeleta de ausencia, debes poner eso dentro del segundo sobre, no en el sobre de la declaración jurada. Ese sobre solo debe tener tu papeleta.

No dudes en pedir ayuda. Si estás preocupado por cometer un error en el proceso, recuerda que puedes contactar a tu oficina municipal. En muchas comunidades, puedes pedir y entregar tu papeleta de ausencia en persona en la oficina municipal. De esa manera, puedes evitar posibles retrasos con el correo y tendrás un trabajador electoral a tu disposición para ayudarte en el proceso.

Si tienes problemas en votar ausente o en persona este año, queremos saber. Lee más sobre cómo puedes ayudarnos en nuestra cobertura de temas electorales este otoño.