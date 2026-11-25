A continuación, lee las noticias del miércoles 25 de noviembre de 2026

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Un joven en recuperación recomienda tener un plan B en la temporada de fiestas para mantener la sobriedad.

Para las personas en recuperación, las fiestas pueden ser desafiantes para mantenerse sobrios. La temporada puede representar reuniones familiares, pero en la mesa probablemente habrá licor.

Andrew Cook, que ha estado sobrio desde octubre del año pasado, dice que su consejo para personas en recuperación que llegan a estar alrededor de alcohol o drogas durante las fiestas… es que sepan que es su decisión estar alrededor del alcohol pero ellos deciden no tomar.

"Pienso en cuáles fueron las consecuencias y cómo me imagino eso en mi futuro", dijo Cook… y agregó: "O sea, si estoy en esta fiesta, hay alcohol, hay un montón de gente alrededor, quizás no se den cuenta si me sirvo un traguito. Pero es como que ahí se abre la caja de Pandora. Entonces, ¿cómo me voy a sentir mañana? ¿Qué voy a hacer mañana?"

Cook dice que les recomienda a las personas tener un plan B, incluyendo tener una excusa lista para irse de una fiesta si se sienten incómodos.

Lee más: Cómo mantenerte sobrio en las fiestas si estás en recuperación .

Upper Valley Haven reparte más de 700 kits de Acción de Gracias ante creciente inseguridad alimentaria

Antes del Día de Acción de Gracias, una organización sin fines de lucro dijo que distribuyó más de 700 kits de comidas festivas gratuitos a familias necesitadas en su evento anual.

El Valley News reporta que Upper Valley Haven ha distribuido kits con pavos enteros congelados e ingredientes para todas las guarniciones clásicas de las fiestas desde 2010. Este año, los organizadores dijeron que la demanda demuestra un aumento de la inseguridad alimentaria en la región. Muchos de quienes reciben ayuda en este evento de un día son padres que enfrentan altos costos de cuidado infantil, alquiler y gasolina.

El Haven también opera un mercado comunitario gratuito que ha visto un aumento en la demanda. El viernes antes de Acción de Gracias, 126 familias visitaron el mercado, en comparación con un promedio histórico de casi 70 personas al día.

Lee más sobre dónde encontrar comidas gratis, donar alimentos o tener un plan divertido en este fin de semana de Acción de Gracias

Votantes con discapacidad visual impugnan ante la Corte Suprema requisito de identificación para votar en ausencia

La Corte Suprema de New Hampshire está considerando una impugnación a una ley estatal que exige a las personas que votan en ausencia presentar una prueba de identidad en cada elección. La demanda fue presentada por un grupo de votantes con discapacidad visual.

La ley, aprobada en 2025, les da a los votantes en ausencia tres opciones: enviar por correo una fotocopia de su ID junto con su solicitud, ir a un notario o presentarse en persona en la oficina municipal. Los republicanos respaldaron el cambio con el argumento de que, como los votantes ya tienen que mostrar ID en las urnas, tenía sentido extender esa regla a todos.

Un grupo de votantes con discapacidad visual demandó: Dijeron que las tres opciones dificultan su capacidad de participar en las elecciones.

El abogado David Fox les dijo a los jueces el lunes que la motivación del proyecto de ley pudo haber sido prevenir el fraude electoral.

“Pero no hay pruebas de que haya habido algún problema en las elecciones de New Hampshire relacionado con personas ajenas que obtienen papeletas de voto por correo en nombre de otra persona”, dijo Fox.

Fox agregó que, cuando hay fraude en el voto en ausencia, suele involucrar a personas que no viven en el estado, algo que la nueva regla de identificación no resuelve.

Menos graduados de secundaria en New Hampshire van a la universidad, según nuevo reporte

Un nuevo reporte demuestra que menos graduados de secundaria del estado deciden ir a la universidad. El análisis del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire atribuye la tendencia, en parte, a los altos costos de la educación universitaria.

Según el reporte, la disminución de la matrícula genera preocupación para las universidades públicas del estado, para los empleadores y para las perspectivas económicas de New Hampshire.

El estudio también indica que la mayoría de las 10 ocupaciones de más rápido crecimiento en el estado requieren un título universitario de cuatro años.

Esto también pasa en New Hampshire:

La Fiscalía General de New Hampshire está demandando a la plataforma de juegos en línea Roblox Corporation, alegando que la compañía se promociona como segura para niños jóvenes mientras los ejecutivos supieron por años sobre los problemas de seguridad de dejar que los niños se expongan a los depredadores adultos y al contenido explícito sexual.

La demanda se presentó bajo la Ley de Protección al Consumidor del estado. New Hampshire se suma a más de una docena de demandas presentadas contra Roblox por otros estados, condados y particulares en todo el país, relacionadas con la protección al consumidor y la seguridad infantil.