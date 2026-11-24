Acción de Gracias en New Hampshire: comida gratis, planes y formas de ayudar
En todo New Hampshire, vecinos y organizaciones se están uniendo para que nadie pase el Día de Acción de Gracias con hambre o solo.
Aquí encontrarás una lista de lugares con comidas gratis, cajas con ingredientes donados y opciones de entrega a domicilio.
Si quieres ayudar, también te sugerimos formas de donar. Además, te compartimos algunas ideas de qué hacer durante el fin de semana largo si tienes ganas de salir de casa.
¿Conoces algún evento o recurso que no esté en la lista? Escríbenos a WhatsApp.
Cenas gratuitas, cajas de alimentos y eventos comunitarios
A nivel estatal:
Muchos sitios de la American Legion ysitios de VFW ofrecen comidas gratis para veteranos y sus familias:
Merrimack Valley
Windmill Family Restaurant
172 Loudon Rd.
- 26 de noviembre, de 11 a.m. a 2 p.m.
- Comida en el restaurante, para recoger o con entrega a domicilio
- Llama al 603-225-0600 para más detalles, para hacer un pedido para recoger o para pedir entrega a domicilio
Bethany Chapel
54 Newbury Rd., Manchester
- 26 de noviembre a las 6 p.m.
- Comida en el lugar, no hace falta inscribirse
- Más información
Monadnock Region
The Optimist Cafe
16 Colls Farm Rd., Jaffrey
- 26 de noviembre, de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
- Comida en el café
- Se recomienda confirmar asistencia: 603-593-5389 o keith@theoptimistcafe.com
- Más información
Keene Assembly of God
121 Park Ave., Keene
- 26 de noviembre, de 11:30 a.m. a 3 p.m.
- Comida en el lugar o para llevar a casa
- Para recoger, tienes que llamar antes al 603-357-3677
- Más información
Upper Valley
RedCan
129 South Main Street, White River Junction, Vermont
- 26 de noviembre, de 10 a.m. al mediodía
- Comida solo para llevar, no se sirve en el lugar
- Más información. Si tienes preguntas, llama al 802-478-4766 o escribe a info@redcanvt.com
Trinity Church
120 Broad St., Claremont
- 26 de noviembre, de 1 a 3 p.m.
- Comida en el lugar
- Más información. Si tienes preguntas, escribe a babystepsnh@gmail.com
Lakes Region
Restoration Acres Farm
91 Corliss Hill Road, Meredith
- De forma permanente
- Comidas preparadas para llevar
- Más información. Si tienes preguntas, llama al 603-998-2084
Yankee Smokehouse and The Wooden Spoon
2345 White Mountain Highway, West Ossipee
- 26 de noviembre, de 11:30 a.m. a 2 p.m.
- Comida en el lugar. Es gratis, pero se aceptan donaciones
- Más información. Si tienes preguntas, llama al 207-461-2283
Ashland Community Church
55 Main St., Ashland
- 26 de noviembre, del mediodía a la 1:30 p.m.
- Comida en el lugar. Se recomienda inscribirse antes
- Los voluntarios pueden contribuir con comida
- Más información
St. Andrew's-in-the-Valley Episcopal Church
678 Whittier Road, Tamworth
- 26 de noviembre. Las actividades empiezan a las 11 a.m. y la comida se sirve a la 1 p.m.
- Más información
First Congregational Church
115 S. Main St., Wolfeboro
- 26 de noviembre. Aperitivos a las 2 p.m. y cena a las 4 p.m.
- Comida en el lugar. Se recomienda inscribirse, pero no es obligatorio
- Más información. Si tienes preguntas, llama al 603-569-1555
Mumma Christy's Pizza & Sub
2250 White Mountain Hwy, Center Ossipee
- 26 de noviembre, de 3 a 6 p.m.
- Comida en el lugar o para recoger
- Más información
Seacoast
Hampton United Methodist Church
525 Lafayette Rd. (Ruta 1), Hampton
- 26 de noviembre, al mediodía
- Comida en el lugar, para llevar o entrega a domicilio
- Hay que reservar. Llama al 603-926-2702
- Más información
Portsmouth Rotary
Iglesia Griega St. Nicholas, 40 Andrew Jarvis Dr., Portsmouth
- 26 de noviembre, del mediodía a las 3 p.m.
- Comida en el lugar o entrega a domicilio
- Para reservar, llama al 603-702-9747 o escribe a rotarythanksgiving@gmail.com
- Más información
North Country
Colebrook Area Food Pantry
147 Main St., Colebrook
- 27 de noviembre a las 2 p.m.
- Comida en el lugar, para recoger o entrega a domicilio
- Para inscribirte, llama al 603-717-7617 o escribe a colebrookfoodpantry@gmail.com
- Más información
Dónde ayudar
New Hampshire Food Bank, despensas locales y otros recursos
- Usa esta herramienta en línea para "comprar" productos específicos y donarlos a las despensas locales, o simplemente haz una donación en dinero.
- Aprende cómoorganizar tu propia colecta de alimentos.
- También puedes buscarrecursos de asistencia alimentaria en tu comunidad y comunicarte con ellos para ver cómo puedes ayudar.
Nota: NHPR es aliado desde hace años del New Hampshire Food Bank, pero el Food Bank no tiene influencia en nuestra cobertura.
Rollinsford Farmer's Market
141 Rollins Rd., Rollinsford
- El próximo 19 de diciembre, de 10 a.m. a 1 p.m.
- Deja alimentos no perecederos para apoyar a las despensas locales
- Más información
Colecta de noviembre de Aroma Joe's para el Food Bank
Manchester, Goffstown, Hooksett, Amherst y Nashua
- Hasta el 30 de noviembre
- Recibe un cupón para una bebida gratis al donar al menos dos alimentos no perecederos en los locales participantes de Aroma Joe's
- Más información
Colecta de alimentos en Stratham
100 Academic Way, Stratham
- 12 de diciembre, de 10 a.m. a 1 p.m.
- Las donaciones apoyarán a End 68 Hours of Hunger - Exeter
- Más información
Cajas de donación del YMCA of Greater Manchester
30 Mechanic St., Manchester
650 Elm St. Ste 600, Manchester
670 N Commercial St. #103, Manchester
116 Goffstown Back Rd., Goffstown
- Se aceptan donaciones de alimentos no perecederos todo el año en estos lugares. (Para ver los productos que más se necesitan, consultaesta lista de deseos de Amazon yeste flyer de la despensa.)
- Más información
Cans on the Counter
224 Main St., Loudon
- Durante todo noviembre y diciembre
- Deja latas de comida en Finest Kind Cleaning Company para apoyar al New Hampshire Food Bank, o haz una donación durante una limpieza programada.
- Más información
Hannaford Helps Fight Hunger
Supermercados participantes
- Dona tarjetas de regalo o aparta una parte de tus compras elegibles para apoyar a las despensas locales
- Más información
Más planes de fin de semana:
Fisher Cats Thanksgiving 5K el jueves 26 de noviembre, a las 9 a.m. en Delta Dental Stadium (1 Line Dr., Manchester). A las 8:30 a.m. hay una “carrerita “para niños de 8 años o menos (Lil' Turkey Trot) en la pista del estadio. Lo recaudado irá a Dartmouth Health Children 's. Te puedes inscribir el mismo día, de 7:30 a 8:45 a.m. Más información
- Otras carreras: Dover Turkey Trot el jueves a las 8:30 a.m. para beneficio de la escuela. $25 adultos, $12 niños. Más información
- Derry Turkey Trot el jueves a las 9 a.m. en Beaver Lake en Derry. $30 adultos, $10 niños. Más información
Desfile navideño de Littleton el viernes 27 de noviembre, al mediodía. Es la edición número 39 del desfile. Más información (Gratis)
La feria artesanal del desfile navideño de Exeter el sábado 28 de noviembre de 9 a.m. a 3 p.m. en el Exeter Town Hall (10 Front St). Más información (Gratis)
Nashua Winter Stroll el sábado 28 de noviembre, de 5 a 9 p.m en Main Street. Santa Claus arranca el desfile, a las 5:30 p.m. se enciende el árbol de la ciudad en Renaissance Park. También hay patinaje sobre hielo, música, comida y juegos inflables.Más información (Gratis).