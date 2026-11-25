Olivia Richardson reportó y escribió esta historia. María Aguirre la tradujo.

Para las personas que se están recuperando del alcoholismo, la temporada de fiestas puede ser desafiante. Suelen estar expuestas al alcohol y tener conversaciones difíciles con sus seres queridos sobre la sobriedad. NHPR visitó Avenues Recovery Center, en Concord, para hablar sobre cómo enfrentar la temporada de fiestas con familia y amigos durante la recuperación del abuso de sustancias.

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Piensa en qué te podrías enfrentar y prepara un plan B

Andrew Cook, de 30 años, ha estado sobrio por más de un año, y dijo que el principio de su recuperación coincidió con las fiestas. Él dijo que no todos sabían que estaba en recuperación, o la gravedad de su alcoholismo. Y las reuniones con sus familias igualmente incluyeron alcohol, a pesar de su decisión de dejar de tomar.

El consejo de Cook antes de asistir a reuniones familiares es estar pendiente de que estas tomando una decisión que posiblemente te ponga alrededor de alcohol mientras no estés tomando.

“Solo tienes que estar consciente a lo que te metiste”, dijo en inglés. “Y que posiblemente quieras tener un plan B, o tener una excusa, una manera de salir si te sientes incómodo”.

Cook dijo que las fiestas pueden ser difíciles porque algunas personas pueden tener relaciones familiares complicadas, y reencontrarse con la familia en la cena puede generar estrés y mucha inquietud.

Cook dijo que él evaluó su pasado para entender lo que no funcionó cuando estaba tomando.

"Pienso en cuáles fueron las consecuencias y cómo me imagino eso en mi futuro", dijo Cook. "O sea, si estoy en esta fiesta, hay alcohol, hay un montón de gente alrededor, quizás no se den cuenta si me sirvo un traguito. Pero es como que ahí se abre la caja de Pandora. Entonces, ¿cómo me voy a sentir mañana? ¿Qué voy a hacer mañana?"

Cook también dijo que una buena opción si las personas no tienen familiares u amigos cerca son las fiestas o cenas de Friendsgiving que los programas de recuperación hacen.

Busca personas que comprendan tu situación

"¿Ya no estás tomando, verdad?" Esa es una pregunta que, según Eric White, de 58 años, a veces le hacían en las reuniones familiares.

Él empezó a tomar todos los días después de que su esposa falleció. Él dijo que su hábito era solitario. Él no tomaba en casa; en lugar de ello, iba a un bar y no hablaba con nadie, y luego regresaba. Todo hasta que una multa de manejo bajo la influencia lo llevó a resolver su adicción.

“Fue la mejor decisión que tomé… porque no fui yo quien decidió decir: 'Tengo un problema, necesito ir a arreglarlo'", dijo White en inglés. "Fue más bien: '¿Qué puedo hacer para que las consecuencias no sean tan graves?'".

Durante las fiestas, dijo que su familia tenía buenas intenciones, pero el apoyo que le brindaban no era el que necesitaba.

"No se trata solo de 'no tomar', porque solo dejar de tomar es dejar algo que era realmente bueno", dijo White.

Él le recomienda a las personas acercarse a patrocinadores y grupos de apoyo durante las fiestas, y rodearse de personas que entienden lo que significa estar en recuperación y el vacío que debe llenar esa persona cuando dejó de tomar.

"Ahora tengo que averiguar: '¿Y ahora qué?'", dijo White. "Esta comunidad lo entiende. Los familiares y amigos te quieren. Quieren lo mejor para ti. Y lo intentan. Es que a veces simplemente no saben qué decir".

White dijo que los miembros de la comunidad pueden sugerir caminar o jugar juegos de mesa.

"Cualquier cosa que te llene de cosas buenas", dijo White.

Establece límites y mantenlos

Jeff Furlotte, de 56 años, dijo que tomar alcohol es como andar en kayak: si es algo que realmente disfrutas pero el doctor dice que es hora de dejarlo, va a ser muy difícil ver al resto en el lago mientras te quedas en la orilla.

Además de ser entusiasta de la naturaleza y facilitador de grupos en Avenues Recovery , Furlotte es músico. Él dijo que si su banda está tocando en un bar en Boston y el resto está tomando, su sobriedad no le arruina la noche. Él se ve como quien pone la música de fondo para que los demás la pasen bien.

Conocer tus límites, dijo, es importante para mantener la sobriedad, incluyendo reconocer cuando las cosas se ponen incómodas y sea momento de irse.

“No es que te estás perdiendo de algo”, dijo Furlotte. "Ya programaste tu cerebro para aceptar 'esto ya no es algo que hago', pero igual aparece esa sensación rara e incómoda".

Furlotte dijo que él podría pedirle a su esposa irse de un evento si siente que se está poniendo demasiado raro. Al mismo tiempo, él reconoce que ciertos eventos son importantes para su familia, entonces él tiene consejos sobre cómo soportar la incomodidad.

“Una de las mejores cosas que descubrí es: Habla con los demás y deja de pensar en ti”, dijo.

Encuentra momentos de disfrute y aceptación

Todos, Andrew Cook, Eric White y Jeff Furlotte, dijeron algo una y otra vez: la recuperación toma tiempo y no es fácil, pero fue la decisión correcta, y las fiestas pueden seguir siendo una época de celebración.

Cook dijo que es incómodo cuando sus seres queridos le ofrecen alcohol o drogas, pero se dio cuenta de que simplemente puede decir "no".

"Te sorprendería cuánta gente lo toma con total tranquilidad", dijo Cook. "Respetan tu decisión. Te dicen: 'Qué bien por ti'. No necesitan saber nada más".

Cook también dijo que mantenerse sobrio ayudó a que sus padres vieran que estaba cambiando.

"Viví con ellos durante años, lo vieron todo", dijo Cook. "Mientras más tiempo pasa, menos tienen esas dudas que no terminan de quitarse de encima. Mientras más confían, más entienden y más piensan: 'Ah, está bien, esto sí es posible'".

Eric White dijo que ahora le gusta su vida sin alcohol.

"Resulta que mientras más trabajas en eso, mientras más trabajas con esa pregunta, más se te abre la vida", dijo White. "Mi vida se ha vuelto mucho más agradable que en los días en que tomaba".

White dijo que le gusta ser alguien en quien la gente puede ver que la recuperación es posible.

"El mayor halago que he recibido, una o dos veces en el último año, es que la gente me diga: '¿Sabes qué? Te tengo que hacer una pregunta: ¿cómo lo estás logrando?'", dijo White. "Primero, es trabajo. Y segundo, yo no te voy a hacer dejar de tomar. Te voy a señalar el camino y decirte: este lugar, esta comunidad, estas personas te pueden ayudar. Hay ayuda".

Furlotte dijo que ve las fiestas como un momento para conectar con la gente, que es lo contrario de lo que hace la adicción.

"Todavía me da miedo la conversación casual con desconocidos, como ir a cenar, ¿sabes? Y bendita sea mi esposa. Me dice: ‘Tal persona quiere ir a cenar el viernes', y se me prende la alarma y mi cuerpo dice: 'No, eso no lo voy a hacer'", dijo Furlotte. "Me di cuenta de que eso está mal. Eso es exactamente lo que necesito hacer".

Furlotte dijo que el Día de Acción de Gracias puede ser una oportunidad para participar de verdad. Antes, en otras fiestas, se la pasaba tomando en lugar de conectar con su familia o ayudar a preparar la cena. Ahora se enfoca en vivir esas conexiones.

"De verdad estamos celebrando la vida", dijo Furlotte.

"Estamos celebrando la conexión, estamos celebrando — juntémonos, miremos el año que pasó y digamos: superamos cosas difíciles, o qué gran año fue, o mira este cambio que pasó".