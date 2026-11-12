New Hampshire rinde homenaje a sus veteranos. New England pide más ayuda para la calefacción

A continuación, lee las noticias del jueves 12 de noviembre de 2026

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“Libertad… creo que eso lo dice todo”: New Hampshire rinde homenaje a sus veteranos

Veteranos de New Hampshire y sus familias recibieron el miércoles un homenaje en Tilton por el Día de los Veteranos.

Charles Komenjko, veterano de la Marina que vive en Tilton, dijo que tanto la razón por la que la gente se enlista como la razón por la que se celebra este día se resumen en una idea:

“Libertad, tu libertad. Creo que eso lo dice todo”, dijo.

Más de cien personas se reunieron en el Hogar de Veteranos del estado. Hubo canciones, discursos y una presentación de la guardia de honor.

El hogar, que está en plena ampliación, recibe a decenas de veteranos militares: soldados, marinos y miembros de la Fuerza Aérea que combatieron en Corea, en Vietnam y, en un caso, en la Segunda Guerra Mundial.

En la ceremonia hubo proclamaciones de la gobernadora Kelly Ayotte y de la delegación de New Hampshire en el Congreso. También habló el secretario de Estado, David Scanlan, que elogió a los veteranos y los destacó como algunos de los voluntarios más comprometidos en las elecciones estatales y locales.

Gobernadores de New England piden duplicar la ayuda federal para la calefacción

La gobernadora Kelly Ayotte se une a otros gobernadores de New England para pedir más ayuda federal para la calefacción. El pedido llega en medio del alza en los precios del combustible y en las solicitudes de asistencia.

El Union Leader reporta que Ayotte firmó una carta pidiéndole al Congreso que asigne tres mil millones de dólares adicionales para LIHEAP, el programa de asistencia de calefacción para hogares de bajos ingresos, lo cual duplicaría el financiamiento que New Hampshire recibe para asistir a las familias con los costos de calefacción.

New Hampshire ya ha utilizado fondos sobrantes del año pasado para aumentar en un 20 por ciento el beneficio máximo del programa.

El pedido ocurre mientras los precios de combustible para la calefacción han subido un 72 por ciento en comparación con el año pasado, y las organizaciones que distribuyen la asistencia de calefacción en New Hampshire están reportando un aumento significativo en solicitudes.

WMUR reporta que los defensores de asistencia de calefacción dijeron el martes que, a pesar de que la temporada de frío empezó con un clima cálido, ya han recibido el doble de solicitudes que el año pasado para esta época.

Las familias pueden solicitar ayuda hasta abril, en la oficina local de la agencia de acción comunitaria de su zona.

Pueden encontrar la oficina más cercana en capnh.org .

Ayotte defiende los tribunales de drogas tras propuesta para eliminarlos

La gobernadora Kelly Ayotte dijo que planea asegurar que se siga financiando el programa de tribunales de drogas de 4.7 millones de dólares en el estado.

Esto, después de que la Corte Suprema de New Hampshire propuso inicialmente un presupuesto que elimina estos tribunales para cumplir con las metas presupuestarias de la administración de Ayotte.

Ayotte dijo durante una reunión del Consejo Ejecutivo el miércoles que apoya los tribunales de drogas, que ofrecen tratamiento supervisado por un juez, en lugar de cárcel, a personas con adicciones acusadas de ciertos delitos.

“He conocido a personas que han logrado llevar vidas exitosas, y queremos asegurarnos de que eso continúe en New Hampshire”, dijo Ayotte.

Casi 300 personas están actualmente inscritas en el programa estatal de tribunal de drogas.

Estudio en Connecticut busca nuevos tratamientos para el dolor de la endometriosis

Las mujeres reportan un dolor insoportable a causa de la endometriosis.

Ahora, algunos investigadores en The Jackson Laboratory en Connecticut quieren entender por qué, reporta el NENC.

En la endometriosis, fragmentos del revestimiento interno del útero crecen donde no deberían: fuera del útero y sobre otros órganos.

Caroline Haney es investigadora posdoctoral en el Jackson Laboratory. Ella misma padece de esta enfermedad crónica.

“Necesitábamos entender un poco mejor la biología detrás de la enfermedad. Hoy en día, los mejores tratamientos que tenemos suelen ser medicamentos hormonales, y eso no le funciona a mucha gente”, dijo Haney.

El equipo estudió cómo se comunican las células inmunitarias y las neuronas agrupadas cerca de las lesiones de endometriosis, y cómo esa comunicación está relacionada con un dolor insoportable.

Los hospitales de Connecticut brindaron muchas muestras utilizadas en la investigación. El equipo espera que esto lleve a nuevos tratamientos que actúen directamente sobre los mecanismos del dolor que identificaron.