Celebran Diwali y nuevos comienzos en Dartmouth. La sequía empeora en NH

A continuación, lee las noticias del lunes 9 de noviembre de 2026

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Para algunos, los “nuevos comienzos” de Diwali tienen un significado especial este año

El primer fin de semana después de las elecciones de medio mandato, la diáspora india celebró Diwali y Hanover no fue la excepción.

El sábado, alrededor de 200 personas se reunieron en el Green de Dartmouth College, o la explanada central, para las festividades.

Para la estudiante de segundo año de Dartmouth, Jiya Mutyali, los diversos orígenes representados por los políticos recién electos tuvieron un significado especial durante una festividad centrada en cambios y nuevos comienzos.

“Nunca había visto a tantos indios, estadounidenses de origen indio o personas del sur de Asia en la política como este año, y ha sido realmente inspirador… Especialmente en una época en la que ha habido tanta retórica antiasiática… Me parece increíble ver que nuestra comunidad sigue siendo capaz de perseverar y demostrar que sí pertenecemos aquí y que somos tan estadounidenses como cualquier otra persona”, dijo Mutyali.

Alicia Sanyal / NHPR Candles fanned across the Dartmouth Green in a Sanskrit ‘Om’ design.

La noche incluyó encendido de velas, presentaciones culturales y platos preparados por la comunidad.

¿Vinieron tus antepasados ​​a NH para trabajar en las fábricas? Es posible que este archivo tenga información sobre ellos.

Si tus ancestros vinieron a New Hampshire en el siglo XIX (19) para trabajar en las fábricas textiles de Manchester, la Manchester Historic Association puede tener información sobre ellos en sus archivos.

Personas de todo el mundo llegaron a trabajar en las fábricas textiles de Amoskeag [am-OH-skegg] Manufacturing durante la Revolución Industrial, y algunos de sus descendientes aún viven en New Hampshire.

La Manchester Historic Association tiene registros de los empleados y de las operaciones de las fábricas desde hace más de un siglo. Ashley Holm, quien administra la colección, dijo que sus documentos pueden revelar mucho sobre la vida de las personas en el pasado.

“Puedes ver cómo se casan y tienen hijos, ya que es posible observar cómo cambia el número de personas a su cargo. Puedes ver cómo se mudan de un barrio a otro”, dijo Holm.

Holm dice que el equipo quiere hacer el archivo más accesible para las familias, y esperan con entusiasmo ayudarlas a encontrar documentos genealógicos en la colección.

La sequía se agrava en New Hampshire, pese a las lluvias recientes

La sequía en New Hampshire ha empeorado en las últimas semanas.

Casi todo el estado está más seco de lo normal, según datos recientes del Monitor de Sequía de Estados Unidos. Las condiciones son más graves en el norte y el oeste del estado, con casi el 40 por ciento de New Hampshire en sequía moderada.

A pesar de las lluvias recientes, los expertos dicen que el suelo y las aguas subterráneas siguen estando resecos y que las precipitaciones leves no bastan, por ahora, para aliviar la situación.

La sequía se ha intensificado en los últimos tres meses. A comienzos de agosto, más del 60 % del estado estaba anormalmente seco. Ahora solo el 7% del estado tiene niveles normales de humedad, principalmente en algunas comunidades de los condados de Cheshire y Hillsborough.

El Servicio Forestal de Estados Unidos dijo que la sequía avivó los incendios en el Bosque Nacional White Mountain, donde hasta el domingo se habían quemado más de 800 acres.

Nashua aprueba 30 millones de dólares para renovar su biblioteca, mientras los empleados negocian su contrato

En Nashua, la Junta Directiva de la Biblioteca aprobó un presupuesto de construcción de 30 millones de dólares para renovar un tercio de la biblioteca municipal.

El Union Leader reporta que el diseño propuesto pondrá más espacios comunales a la biblioteca y abordará problemas de estructura y de parqueo en el edificio de casi 50 años.

Mientras tanto, los empleados de la Biblioteca Pública de Nashua trabajan sin un contrato sindical vigente desde julio, en parte por la misma renovación.

Según los empleados sindicalizados, la Junta Directiva intentó incluir en el contrato que se negocia una cláusula que le permitiría recortar horas y puestos de trabajo durante la renovación. Los trabajadores también piden aumentos salariales que, según dicen, estén a la par de la inflación.

La Junta Directiva informó que ambas partes están avanzando en las negociaciones.

Esto también pasa en NH:

Todd Bookman / NHPR Voting at Stratham Memorial School on Nov. 3, 2026.

La participación fue mejor de lo esperado en las elecciones de medio mandato del martes pasado. Y llegó a superar expectativas, con más de 641 mil residentes votando.

Según la Oficina de la Secretaría de Estado, eso representa casi 15,000 votantes más que en 2022 y más de 60,000 más que en 2018.