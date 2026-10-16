Resumen: Williams y Goodlander debaten en un foro del Segundo Distrito del Congreso

Frente a una audiencia en vivo en Brewbakers Cafe en Keene, la republicana Lily Tang Williams y la demócrata Maggie Goodlander presentaron visiones opuestas sobre cómo enfrentar la crisis del costo de vida en New Hampshire, y respondieron preguntas sobre la guerra en Irán, la IA y la corrupción.

Annmarie Timmins de NHPR junto a Rick Green de The Keene Sentinel moderaron el foro, el cual fue organizado junto con el Keene Sentinel, Monadnock Ledger-Transcript y el Granite State News Collaborative.

Para escuchar la conversación completa (en inglés), mira el video en la nota o en YouTube .

Las respuestas han sido traducidas y ligeramente editadas para mayor claridad.

Destacados:

Ambas candidatas resaltaron la importancia de la asequibilidad— pero tenían ideas distintas sobre cómo abordar los costos altos.

Sobre atención médica:

Williams resaltó su oposición a la Ley de Cuidado de Salud Asequible ( Affordable Care Act ), argumentando que seguirá elevando los costos de atención médica. “Necesitamos más opciones como consumidores. “Necesitamos más opciones como consumidores. Necesitamos más competencia”, dijo. “Tenemos que permitir que las personas decidan qué médico y qué tipo de atención quieren”. También pidió más transparencia en los precios.

Goodlander estuvo en desacuerdo, pidiendo la restauración de créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. “Las personas en esta sala están pagando más que nunca por su atención médica por estos recortes a Medicaid, por el rechazo a realmente extender los créditos fiscales”, dijo.

Sobre energía:

Williams dijo que su plan para bajar los costos se enfoca en energía nuclear : Pidió reducir la burocracia a nivel federal y acelerar los planes para que New Hampshire adquiera pequeños reactores nucleares modulares.

Por otro lado, Goodlander propuso frenar los aumentos de tarifas de las empresas de servicios públicos. Considera que ni el Congreso ni la Comisión de Servicios Públicos de New Hampshire han puesto control a esos aumentos.

“Hemos visto cómo a las empresas de servicios públicos en este estado les aprueban sin cuestionamientos aumentos de tarifas de varios millones de dólares, año tras año”, dijo.

Algo en lo que estuvieron de acuerdo: frenar la corrupción política.

Goodlander dijo que la riqueza en rápido crecimiento del presidente Trump y de otros altos cargos políticos “no tiene precedentes” y es “escandalosa”. Propuso prohibir la “negociación de acciones, participación en mercados de predicción y participación en operaciones con criptomonedas” para el presidente y vicepresidente, miembros del Congreso y sus familias.

Williams estuvo de acuerdo, y llevó la propuesta de Goodlander más allá: Ella también apoyó una prohibición en el uso de información privilegiada por parte de miembros del Congreso. Además, sugirió que los políticos usen cámaras corporales para garantizar que actúen de forma ética.

“Tenemos que enfocarnos en cómo proteger nuestra privacidad y nuestras libertades civiles, en lugar de hacer política partidista”, dijo Williams.

Traducción de María Aguirre

NHPR transmitirá este foro el viernes 16 de octubre a las 7 p.m.

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