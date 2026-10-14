Comenzó la temporada de gripe. Sueldos bajos y costos altos agravan la escasez de maestros en NH.

A continuación, lee las noticias del miércoles 14 de octubre de 2026

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La temporada de gripe comenzó temprano este año. Una doctora recomienda vacunarse lo antes posible

La temporada de la gripe comenzó temprano este año, con reportes de casos de gripe, particularmente Influenza A, que apareció desde comienzos de septiembre.

La doctora Gabriela Andujar Vazquez, directora médica de prevención de infecciones y control en Dartmouth Health dijo que las tasas de gripe en la región son menores, pero han visto una variedad de casos en semanas recientes.

“La cepa actual de gripe A identificada hasta el momento es la H1N1, que es una cepa que solemos incluir en nuestras vacunas. Así que eso es alentador”, dijo la doctora.

Andujar dijo que normalmente ella le dice a sus pacientes que se pongan las vacunas para Halloween, pero este año ella recomienda vacunarse lo antes posible, ya que toma dos semanas obtener protección óptima.

New Hampshire enfrenta escasez de maestros por sueldos bajos y jubilaciones, según reporte

Un nuevo análisis advierte que los sueldos bajos y los altos costos de vida están causando una escasez de maestros en New Hampshire.

Un reporte del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire dice que el estado necesitará hasta mil cien maestros al año durante la próxima década. La reducción de inscripciones de maestros en New Hampshire no va a eliminar la escasez, según el reporte.

Cita dos razones: menos estudiantes universitarios en New Hampshire buscan títulos de maestros. Y, una gran porción de maestros estatales se acercan a su edad de jubilación.

Los sueldos bajos y altos costos de vida están contribuyendo a la escasez.

Los maestros de New Hampshire ganan menos que sus colegas en estados vecinos y sus salarios se sitúan cerca de los niveles más bajos a nivel nacional.

Estas discrepancias podrían pronunciarse más en comunidades que adoptan un límite de impuestos escolar en noviembre. Bajo la ley de respaldo republicano, la papeleta para toda ciudad y pueblo le pedirá a los votantes este noviembre si quieren limitar los aumentos en sus impuestos de propiedad escolar a la tasa de inflación.

Te explicamos más de esta pregunta en nuestra nueva nota

El ingreso medio alcanza solo para la mitad de una casa típica en New Hampshire, según nuevo reporte

Un nuevo reporte encontró que la brecha entre los ingresos y los precios de la vivienda en New Hampshire está aumentando.

Cada mes, la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de New Hampshire evalúa el estado del mercado inmobiliario. Una medida importante es cómo se compara el ingreso medio del estado, que ahora ronda los $100,000 [cien mil dólares], con los precios de las casas.

El reporte más reciente encontró que el ingreso medio es solo la mitad de lo que un comprador necesitaría para calificar para una casa típica en el estado. Es el peor nivel en más de 20 años.

Varios factores explican esta situación. El precio medio de una casa en el estado sigue subiendo más rápido que la inflación. Además, las tasas de hipoteca ya superan el 7%.

Loon Mountain busca abrir una cuarta cima para esquiadores principiantes

La estación de esquí Loon Mountain, en Lincoln, quiere añadir una cuarta cima a su terreno esquiable.

Loon presentará una solicitud al Servicio Forestal de los EE.UU. para habilitar una nueva cima enfocada en esquí para principiantes y personas en nivel intermedio.

La vocera Hannah Kothari dice que el Servicio Forestal primero tiene que aprobar el plan, por la ubicación de Loon.

"En realidad, Loon opera dentro del Bosque Nacional White Mountains tal como están las cosas actualmente y contamos con los permisos necesarios … así que no se trata de una compra, sino simplemente de un acuerdo", dijo Kothari.

El acuerdo significa que el terreno seguirá siendo público, pero la estación de esquí privada lo alquilará y desarrollará.

Los funcionarios federales revisarán el impacto ambiental del plan mientras se toma la decisión. Loon estima que solo la evaluación tomará al menos un año, y se necesitarán evaluaciones futuras hasta que el plan se confirme.

La nueva cima abarca casi 300 acres esquiables, con una oferta que incluye tanto pistas acondicionadas como esquí entre árboles.