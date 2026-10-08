Futuro de los seguros para residentes mayores en 2027. Foro de candidatos al congreso.

A continuación, lee las noticias del jueves 8 de octubre de 2026

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Habrá menos opciones de seguros para residentes mayores en 2027

Las opciones de seguro para los residentes mayores del estado se están reduciendo a medida de que las aseguradoras miran hacia el año 2027.

El Concord Monitor reporta que CVS Health y Wellsense no ofrecerán planes de Medicare Advantage en el estado el próximo año, afectando más de 14,000 usuarios. Medicare Advantage es una firma privada de seguros para personas mayores de 65 años.

Dos otros proveedores también eliminaron sus ofertas en el estado este año y un tercero redujo su área de cobertura al sur de New Hampshire. Un nuevo proveedor, Devoted Health, empezará a ofrecer Medicare Advantage en ciertas partes del estado el próximo año.

Pero, no habrá planes de Medicare Advantage disponibles para los residentes del condado Coos.

DiLorenzo y Shaheen marcan diferencias en el foro del 1er Distrito del Congreso

En un foro el martes por la noche, los candidatos del 1er Distrito del Congreso Stefany Shaheen, una Demócrata, y el Republicano Anthony DiLorenzo le dijeron a los residentes sobre cómo van a lidiar con las subidas de costos si se eligen al Congreso.

Shaheen, una ex concejal municipal de Portsmouth y la hija de la Senadora nacional Jeanne Shaheen, afirma que las políticas comerciales y los aranceles de la administración de Trump están elevando los gastos.

“Voy a votar para poner fin a la guerra y reducir los precios de la gasolina, del combustible para calefacción y del diésel. Voy a votar para eliminar los aranceles y bajar los costos de todo, desde los alimentos hasta la taza de café de la mañana... Voy a votar para revertir los recortes de impuestos del 1 % más rico de la población”, dijo Shaheen.

DiLorenzo, que fundó una cadena de concesionarios de autos del Seacoast, dijo que la crisis de asequibilidad es debido al mal manejo fiscal bajo la administración de Biden.

“No estamos donde debemos estar. Debemos asegurarnos de gastar el dinero adecuadamente y de fomentar la responsabilidad financiera a nivel federal”, dijo DiLorenzo.

El foro fue patrocinado por NHPR y el Granite State News Collaborative. Puedes ver o escuchar la conversación completa en NHPR.ORG o la transmisión en vivo hoy a las 7 de la noche.

También puedes leer el resumen en español en nhpr.org/noticias

New Hampshire destinará $1 millón a cargadores eléctricos en zonas turísticas

El estado está considerando construir más estaciones de carga de vehículos eléctricos en destinos turísticos populares.

El New Hampshire Bulletin reporta que $1 millón de dólares en fondos de subvención estarán disponibles para proyectos que instalan cargadores nivel 2, con financiación asignada para cada región del estado.

New Hampshire continúa teniendo el número más bajo de opciones de carga de vehículos en la región. El dinero viene de un fondo de acuerdo derivado de una demanda contra la compañía automotriz Volkswagen por infringir la Ley de Aire Limpio.

Esto también pasa en NH:

Loon Mountain Resort busca añadir un cuarto pico a su estación de esquí de Lincoln.

WMUR reporta que la expansión será en una tierra mezclada, del gobierno federal y privada … incluyendo un tramo del Bosque Nacional de las White Mountains. El Servicio Forestal de los EE.UU. está actualmente revisando el plan.

El proyecto añadiría 280 acres de terreno, cuatro telesillas y un refugio en la cima al complejo turístico, y se trata de una ampliación largamente planeada, propuesta originalmente hace 60 años.