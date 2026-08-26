New Hampshire está más cerca de sus primarias. Se pronostica un vibrante otoño en New England.

A continuación, lee las noticias del miércoles 26 de agosto de 2026

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Camino a las primarias: La contienda Demócrata para el 1er Distrito del Congreso está reñida

Con menos de dos semanas para las elecciones primarias de New Hampshire, una de las elecciones a prestar atención es la competencia Demócrata en el 1er Distrito del Congreso.

Las recientes encuestas demuestran que Maura Sullivan y Stefany Shaheen están en una contienda estrecha, con Carleigh Beriont ganando terreno.

Rory Smith es un votante aún indeciso de Seabrook, dijo que espera ver qué candidatos pueden abordar las preocupaciones de asequibilidad. Él gestiona la compañía H-VAC en Seabrook, y fue a una manifestación de Beriont, el martes por la noche en Hampton Falls.

“Ahora mismo, en esta economía, lo más importante es la inflación. ¿Qué vamos a hacer para bajar estos precios? ¿Cómo van a poder nuestros hijos permitirse una vivienda, un buen nivel de vida y una vida digna? La situación está totalmente fuera de control”, dijo Smith.

Mientras tanto, la primaria republicana para el 1er distrito tiene tres candidatos: Anthony DiLorenzo, que recibió el respaldo del Presidente Trump, junto con Hollie Noveletsky y Brian Cole.

Aquí les compartimos tips para cómo registrarse para votar y que pueden esperar el día de las elecciones el 8 de septiembre.

94 casos de cyclospora confirmados en New Hampshire, según DHS

Ya hay 94 casos confirmados de la enfermedad causada por el parásito de la cyclospora en New Hampshire, según el departamento estatal de salud.

Tres personas han sido hospitalizadas.

Muchos casos en el estado han sido vinculados al brote nacional causado por la lechuga iceberg de la compañía Taylor Farms.

En los previos cinco años, New Hampshire solía presenciar entre dos a nueve casos anualmente.

Candidata Manzur al Senado Nacional quiere apoyar políticas que combatan la crisis de vivienda en NH

Previo a la primaria estatal del 8 de septiembre, NHPR está conversando con candidatos principales en la elección para el Senado Nacional.

La demócrata Karishma Manzur habló con NHPR sobre las políticas que ella va a apoyar en el Senado para abordar la crisis de vivienda en New Hampshire.

Manzur dijo que el gobierno federal debería financiar apropiadamente al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para que haya suficientes viviendas asequibles … y cree que New Hampshire no puede salir solo de la crisis porque, traduzco y cito, “el capital privado está comprando muchas de las viviendas, así que también necesitamos detener al capital privado”.

Pasa por nuestra página nhpr.org/noticias para más información sobre los candidatos compitiendo en las primarias.

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El principal funcionario electoral de New Hampshire está siguiendo de cerca el fallo judicial sobre la orden de votación por correo de Trump.

La Corte Suprema ha emitido un nuevo fallo relacionado a la orden ejecutiva del Presidente Trump de restringir las votaciones por correo.

Por ahora, la Corte Suprema está permitiendo que el Presidente Trump proceda con una orden que indica al Servicio Postal de EE.UU. a ayudar a decidir quién recibe las papeletas enviadas por correo, pero la corte NO se pronunció sobre la legalidad de la orden.

Mientras continúa la batalla legal, el Secretario de Estado de New Hampshire David Scanlan está atento a los desarrollos.

En un comunicado a NHPR, Scanlan dijo que mientras la implementación de la orden ejecutiva para las elecciones 2026 es incierta, él está, traduzco y cito, “monitoreando estas acciones junto la oficina de la Fiscalía General”.

Si bien en New Hampshire no existe el llamado voto por correo "sin necesidad de justificación", el estado sí permite el voto en ausencia por correo si no se puede votar en persona. Según la ley estatal, los votantes que soliciten papeletas de voto en ausencia deben presentar una identificación con foto o una solicitud notariada.

Se pronostica una temporada vibrante de follaje en New England

Los expertos pronostican una temporada vibrante de follaje de otoño en New Hampshire.

Hasta ahora, las condiciones meteorológicas de este año están preparando el terreno para un otoño lleno de color en New England, según la revista Yankee.

El año pasado fue una temporada gris para contemplar el follaje otoñal en New Hampshire... debido a la sequía que ataca el estado.

Pero las condiciones han mejorado ampliamente durante los pasados meses. El invierno fue frío y con nieve, lo cual resultó beneficioso para los suelos forestales resecos. Además, hubo lluvias constantes durante la primavera y el verano.

Además, diferentes especies como los arces rojos y los robles rojos están presentando copas notablemente abundantes hasta el momento.

Pero el clima aún debe mantenerse... Las condiciones ideales serían días soleados y noches frescas y despejadas... además de lluvias constantes y abundantes.

Los expertos predicen que esta temporada de follaje podría ser más larga y gradual que la del año pasado.