NH celebró 250 años de EE.UU. con ¡mucha pirotecnia! Elecciones primarias reñidas, según encuesta.

A continuación, lee las noticias del lunes 6 de julio de 2026

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Residentes de New Hampshire celebraron el 4 de Julio con bastante pirotecnia y luces, una tienda en Derry lo presenció

Durante el fin de semana, Estados Unidos celebró su cumpleaños número 250. Y en New Hampshire, hubo mucha compra y espectáculos de fuegos artificiales. Una tienda de fuegos artificiales en Derry presenció cómo la gente celebraba esta fecha tan especial.

Fue bastante movido en TNT Fireworks. La gente se llevaba una variedad amplia de pirotecnia, desde bengalas para los niños hasta grandes antenas que iluminan el cielo.

Evan Tremblay pasó por allí antes de manejar hacia el Lago Sunapee. Él dice que sus amigos y familiares tuvieron una celebración especial este año, honrando la ocasión. A él le gusta personalizar su propio espectáculo de luces.

"Puedes elegir lo que quieras. No hay control real y puedes cambiarlo … Hacer un montón de tipos diferentes", dijo.

Él también dijo que los precios en TNT eran tan buenos que fue fácil llevarse muchísimos suplementos.

Recomendaron de ese día y en otras ocasiones, construir una plataforma para lanzarlos para mantenerse a salvo ellos y sus vecinos.

Encuestas de St. Anselm College demuestran una competencia reñida y votantes indecisos para las elecciones primarias de NH 2026

Nuevas encuestas de St. Anselm College muestran una competencia reñida para la elección de Gobernador , Senado Nacional y muchos votantes indecisos para la elección al 1er distrito del Congreso .

La gobernadora Kelly Ayotte tiene una ventaja de 8 puntos sobre la Demócrata Cinde Warmington en una encuesta que se realizó la semana pasada.

Mientras tanto, el congresista Chris Pappas está ganándole a todos los Republicanos en la elección del Senado nacional. Su margen es de 6 puntos sobre John E. Sununu, y 12 puntos sobre Scott Brown.

Por otro lado, Hollie Noveletsky, lidera la primaria republicana sobre Anthony DiLorenzo, seguido por los representantes estatales Brian Cole y Melissa Bailey. Pero 6 de 10 votantes aún no se deciden por estas candidaturas.

Es una dinámica similar en la primaria Demócrata: alrededor de la mitad de posibles votantes siguen sin decidirse, pero Stefany Shaheen mantiene el liderazgo en la elección con el 22 por ciento de apoyo. Maura Sullivan obtuvo el 15 por ciento, y ningún otro demócrata superó el 10 por ciento en las encuestas.

Científicos de Mass. esperan darle al castaño americano una nueva oportunidad de vida

Dos biotecnólogos de Massachusetts están juntándose para resucitar al castaño americano.

Esta especie de árbol ha sido prácticamente exterminada en Estados Unidos por una enfermedad.

WBUR reporta que hace años, SilvaBio con sede en Lincoln, desarrolló lo que llamaban un castaño americano resistente a las plagas.

El CEO Michael Bloom considera que ese fue el primer gran avance.

"Pero el mayor desafío hoy en día no es si la ciencia puede funcionar, sino aumentar la producción para que la restauración pueda llevarse a cabo en millones de acres", dijo.

Allí es cuando Foray Bioscience de Cambridge aparece.

La CEO Ashley Beckwith dice que la producción natural de semillas por la Madre Tierra es muy lenta y puede producir resultados muy variables en términos de resistencia a las plagas.

"Podemos crear semillas a partir de células en lugar de tener que esperar a que un árbol completo madure y produzca semillas, y luego probar esas semillas por sí mismas”, dijo Beckwith.

Con el tiempo, las dos compañías esperan plantar decenas de millones de castaños y otras especies de árboles en EE.UU.

Probablemente no ves mariposas en tu jardín porque tus plantas no están ayudando a la metamorfosis completa, dice un director de horticultura de Connecticut.

Las plantas que apoyan a las especies polinizadoras son una excelente opción para tu jardín, pero no todas las plantas que tienen la palabra "mariposa" en su nombre son necesariamente buenas para los polinizadores de New England.

Uli Lorimer es el director de horticultura del Native Plant Trust en Connecticut. Lorimer dice que muchos jardines polinizadores no siempre tienen las plantas necesarias para que las orugas se conviertan en mariposas.

"Estamos tan centrados en la parte floral, pero no necesariamente en la otra parte de su ciclo de vida, que las orugas tienen que tener las plantas adecuadas para comer para poder completar su metamorfosis", dijo.

Lorimer dice que el arbusto de las mariposas es un ejemplo de planta no autóctona que no puede albergar orugas.

Él le recomienda a los jardineros sacar los arbustos de mariposas de su espacio y los reemplacen con alternativas nativas, como el Butterfly Milkweed o algodoncillo en español.

Esto también pasó en NH:

Dos senderistas heridos fueron exitosamente salvados en Lincoln durante el 4 de Julio en diferentes senderos, según New Hampshire Fish and Game.

Un joven de 16 años de Massachusetts fue trasladado en camilla fuera del sendero Georgiana Falls Trail a primera hora de la tarde después de resbalar en una roca y lesionarse la parte inferior de la pierna.

Después ese día, una mujer de 55 años de New Hampshire fue rescatada en el sendero después de una caída durante una caminata con su perro. Fish and Game incentiva a los senderistas a prepararse para repentinos cambios de clima mientras vas a las montañas.