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Manchester aprueba presupuesto de $448 millones, superando límite de impuestos de la ciudad.

New Hampshire Public Radio | By Lau Guzmán
Published June 12, 2026 at 3:18 PM EDT
Manchester Alderman June Trisciani speaks in favor of a compromise budget she helped put together at an emergency meeting of the city's Board of Mayor and Aldermen on Tuesday June 9, 2026
Courtesy of
/
Manchester Public TV
La concejala de Manchester June Trisciani habla a favor del presupuesto de compromiso que ella ayudó a juntar en una reunión de emergencia de la Junta del Alcalde y de los Concejales de la ciudad, el martes 9 de junio de 2026.

La Ciudad de Manchester tiene un nuevo presupuesto para el próximo año fiscal, y todo se decidió en el último momento. El martes, la Junta del Alcalde y de los Concejales aprobaron un plan de gastos de $448 millones para la ciudad y el distrito escolar, con una votación de 11 a 3 para anular el límite de impuestos municipales.

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El debate sobre el presupuesto de este año se alargó por más de un mes, con muchos residentes pidiendo por mejoras en las carreteras de la ciudad y en las veredas. Pero muchos también sienten la presión de los costos que suben. Los concejales de la ciudad estaban divididos entre superar el límite fiscal o no para financiar los servicios de la ciudad, como el transporte público, las mejoras en carreteras y un nuevo contrato con oficiales de policía de la ciudad.

Los demócratas de la junta apoyaron aumentar los impuestos a la propiedad para financiar lo que llaman servicios esenciales de la ciudad, mientras los Republicanos ampliamente pidieron mantener los niveles de impuestos y buscar recortar en los servicios. Al final, los Demócratas recibieron apoyo de los principales republicanos para superar el límite fiscal, con financiación para desgravaciones fiscales para personas mayores, veteranos y residentes discapacitados.

“No hay una persona satisfecha con este presupuesto por muchas razones”, dijo la concejala June Trisciani en inglés, una de las principales patrocinadoras del presupuesto.

“La propuesta que tienen aquí requirió muchas horas de trabajo, mucho tiempo y muchas conversaciones con los jefes de departamento para llegar a donde estamos hoy”.

La directora de finanzas de la ciudad, Sharon Wickens, estima que el nuevo presupuesto subiría los impuestos del hogar promedio en menos del 7%, o $400 al año. Ella dijo que el impuesto promedio en la propiedad es alrededor de $3,000, pero esto quizás cambie con una nueva evaluación que vendrá después este año.
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Lau Guzmán
I cover Latino and immigrant communities at NHPR. My goal is to report stories for New Hampshire’s growing population of first and second generation immigrants, particularly folks from Latin America and the Caribbean. I hope to lower barriers to news for Spanish speakers by contributing to our WhatsApp news service,¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? I also hope to keep the community informed with the latest on how to handle changing policy on the subjects they most care about – immigration, education, housing and health.
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