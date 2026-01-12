Vigilia en Concord en contra de ICE. Temporada intensa de gripe en NH.

A continuación, lee las noticias del lunes 12 de enero de 2026

Legisladores de NH proponen proyectos para traer mayor transparencia en ley migratoria, detenciones

Las políticas de inmigración son una parte importante de la agenda de la actual sesión legislativa con alrededor de dos docenas de proyectos de ley presentados por ambos partidos. Nuestra reportera Lau Guzmán nos cuenta.

El año pasado, la legislatura aprobó un proyecto de ley que prohíbe que las municipalidades prohíban los acuerdos 287 (g). Estos acuerdos permiten que las agencias agencias de policía locales colaboren con ICE con la aplicación de la ley migratoria.

Este año, el representante David Meuse de Portsmouth presentó un nuevo proyecto de ley que requeriría que todas las 12 agencias policiales que tienen un acuerdo 287 (g) presenten un reporte trimestral. Debido a que las agencias locales cubren los costos de participar en el acuerdo, él dijo que es importante para los contribuyentes locales saber cuánto cuesta gestionarlas.

“Una de las cosas que realmente estamos tratando de hacer es aumentar la transparencia de esos programas, especialmente si se utilizan recursos locales o dinero de impuestos”, dijo Meuse.

Otros proyectos relacionados incluyen uno que añadiría más requisitos a las agencias que quieran participar en los acuerdos 287 (g) y otro que requeriría a la policía local a obtener permiso del comité que controla su presupuesto antes de firmar un acuerdo.

Elena Eberwein / NHPR Los manifestantes se pronuncian contra una posible instalación de ICE en Merrimack, el 8 de enero de 2026.

Manifestantes se reúnen en Concord para protestar en contra de lo ocurrido con mujer en Minneapolis en manos de ICE

Cientos de manifestantes se reunieron cerca de la Cámara de Estado en Concord el viernes pasado para lamentar la muerte de la mujer de Minneapolis que fue disparada por un agente de ICE a principios de la semana pasada. Nuestra reportera Lau Guzmán nos cuenta más.

Las velas parpadeantes iluminaron los rostros de las personas en la vigilia para recordar a Renée Good, quien fue disparada mientras observaba una acción de ICE en su vecindario el miércoles pasado.

Louann Benjamin manejó desde Merrimack para ir a la vigilia. Aunque ella estuvo en el frío y en la lluvia por una hora, dice que estaba contenta de estar allí con más personas.

“Estoy aquí porque me siento parte de una comunidad... No puedes hacer algo solo. Necesitas a todos, como uno solo, para lograr algo”, dijo Benjamin.

Renée Good fue una de las cuatro personas que murieron mientras observaba acciones de ICE durante el pasado año, según datos de Trace. Otras siete personas han sido heridas.

Unas cabras de NH quieren comerse tu viejo árbol de Navidad

Un rebaño de cabras en la Granja Hickory Nut en Lee recibieron su regalo de Navidad este fin de semana, cuando una tropa de exploradores de Durham les dejó una pila masiva de árboles de Navidad desechados.

Usualmente, estos árboles se recogen en casas después de las fiestas, los apilan en una estación de transferencia y son quemados. Pero este año, el comité de administración de desechos decidió intentar algo nuevo.

Sophia Bennett, una de las exploradoras, ayudó a cargar árboles en camionetas y entregarlos a las cabras. Ella dice que el proyecto tiene muchos beneficios, para el planeta y para las cabras, que se alimentan de granos, heno y manzanas, pero que parece que también les gustan los árboles.

“Todos estos árboles se habrían quemado. Y eso no es bueno para el medio ambiente, porque entonces solo estaríamos desperdiciando … Pero que estas cabras se lo coman es mucho más bonito y mucho más productivo”, dijo Bennett.

En la Granja Hickory Nut, las pilas de árboles de Navidad tienen cientos de filas y siguen creciendo. Los agricultores dicen que mantendrán a las cabras alimentadas todo el año.

Christina Phillips / NHPR Goats at Hickory Nut Farm in Lee await a fresh pile of trees delivered by Scouts. The farm's donkey also enjoys snacking on evergreens. The trees would otherwise have been burned.

La temporada de gripe llegó temprano este año a New Hampshire y sigue siendo intensa

El número de casos de gripe en el estado es alto, y sigue creciendo. El reporte semanal de New Hampshire de gripe y enfermedades respiratorias más reciente muestra un incremento de casi el 11% de casos de gripe desde la semana pasada, y casi un 16% de aumento en enfermedades respiratorias agudas.

Ron Rasmussen, el jefe médico del Catholic Medical Center, dice que están presenciando una tasa alta de personas de su hospital que están experimentando síntomas de gripe.

“Somos un hospital cardiaco, por lo que tenemos muchos pacientes que tienen enfermedades cardiacas y pulmonares subyacentes y, por lo tanto, también se ven afectados por la gripe”, dijo Rasmussen.

North Country Health dice que también están presenciando un aumento de pacientes que necesitan hospitalización por la gripe, especialmente debido a condiciones médicas preexistentes.

Los funcionarios de salud recomiendan quedarse en casa si están enfermos, y estar pendientes de los que tienen mayor riesgo de enfermedades severas.

Algunas escuelas de New Hampshire dejaron de transmitir deportes y conciertos debido a la ley de derechos de los padres

Algunos distritos escolares de New Hampshire han abruptamente dejado de publicar videos de partidos deportivos, conciertos de bandas y otras actividades escolares debido a la ley de derechos de los padres del estado. La ley, que entró en vigencia este verano, requiere un permiso escrito por padres para grabar estos eventos.

Las escuelas típicamente le piden a los padres firmar permisos para permitir fotos y grabaciones al comienzo del año.

Después de que el departamento estatal de educación publicó una nueva guía sobre la ley en diciembre, algunos funcionarios escolares le dijeron a NHPR que no están seguros de que sus políticas actuales cumplen con la ley, y están consultando con abogados.

Greg Uhrin transmite los juegos deportivos del distrito escolar regional de Kearsarge en su página web, YCN.

“Esta es la única manera de que mucha gente pueda tener una idea de lo que está pasando en las escuelas”, dijo Uhrin.

Algunos legisladores dijeron que les gustaría enmendar la ley para excluir esos tipos de eventos.

Esto también pasa en New Hampshire:

Mientras persiste la sequía, los funcionarios estatales han empezado un programa para ayudar a propietarios con pozos secos. Hay $1.5 millones disponibles para subsidios a nivel estatal.

Este Programa de asistencia de emergencia ante sequías busca ayudar a hogares de bajo ingreso con los costos de perforar nuevos pozos, rehabilitar pozos existentes o conectarse a sistemas públicos de agua.

El programa cubrirá hasta el 100 por ciento del costo de dichos proyectos para aquellos que cumplen con requisitos de calificación. Hay más información en des.nh.gov