Identificación para las 'town meetings'. Recomiendan dormir más temprano esta semana.

Gobernadora Healy de Massachusetts le pide a Trump asumir responsabilidad de todos los arrestos de ICE en el estado

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healy, está pidiendo a la administración de Trump que asuma la responsabilidad de todos los arrestos de ICE en el estado.

NEPM reporta que … el viernes, en una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Healy le dio una semana a la administración para brindar base legal para todo arresto de ICE en Massachusetts.

Ella cuestionó las alegaciones de ICE de que su objetivo son, traduzco y cito, "los peores de los peores" y, en cambio, dijo que los propios datos del gobierno muestran que la mayoría de las personas detenidas no tienen antecedentes penales en absoluto.

Healy dice que ICE no ha brindado casi nada de información sobre los arrestos, lo que ha causado que se esparza el miedo entre las comunidades locales. No está claro que haría Healy si la administración de Trump no cumple con su demanda. Healy también presentó legislación para mantener a ICE fuera de las cortes, escuelas y de otros sitios sensibles en Massachusetts.

Si vas a participar en una ‘town meeting’, asegúrate de tener contigo un ID

Los votantes que se dirijan a las urnas mañana martes a la Town Meeting o Reunión Municipal deben recordar traer una identificación.

Las personas que vayan a votar por primera vez y se registren mañana, deben mostrar prueba de que son ciudadanos estadounidenses. Esto puede hacerse con un pasaporte, certificado de nacimiento o papeles de naturalización.

La oficina de la Secretaría Estatal dice que los empleados electorales locales tienen acceso a las bases de datos estatales para intentar y revisar la elegibilidad de una persona, en caso de que se olviden de sus papeles. Pueden acceder a récords de nacimiento, matrimonio, divorcio y adopción.

Por el ajuste de hora de ayer, doctora recomienda irse a dormir más temprano esta semana para ajustar el organismo

El Daylight Saving Time u Horario de Verano, significa que el reloj se adelantó una hora para aprovechar la luz solar.

Pero haberse adelantado en el tiempo este fin de semana, pudo haber provocado una serie de problemas de salud.

La doctora Katie McCullar [mih-COLOR] es una especialista de sueño en Mass General Hospital:

“Lo que observamos con esto es una reducción considerable de la duración del sueño y un deterioro del funcionamiento emocional y cognitivo. Y, literalmente, estamos viendo un aumento medible de errores laborales, accidentes de tráfico e incluso eventos cardiovasculares en los días posteriores a la transición primaveral”, explicó la doctora.

Ella recomienda irse a dormir más temprano por las próximas noches para ayudar al cuerpo a ajustarse.

Ella también dijo que una actividad física de rutina y exposición temprano al sol, puede ayudar a mantenerse menos mareada.

Investigadores de UNH rastrean el traslado de una marta pescadora, y los resultados sorprenden

Un grupo de investigadores de la Universidad de New Hampshire han registrado el viaje más largo conocido realizado por una marta pescadora.

El animal, nombrado F3 por el equipo de investigación, viajó alrededor de 73 millas desde Durham hasta Lincoln. Tenía menos de un año cuando comenzó el viaje, lo cual el investigador Rem Moll dice que es lo que la mayoría de las pescadoras jóvenes realizan durante su primer invierno para encontrar su propio territorio.

Moll dice que su equipo inicialmente pensó que el rastreador que le pusieron a F3 estaba cometiendo un error porque ella se estaba moviendo muy rápido.

“El hecho de que puedan desplazarse tan lejos en tan poco tiempo es realmente notable. Y estamos hablando de un animal pequeño. Un animal que no es mucho más grande que un gato”, dijo Moll.

Los investigadores dicen que este largo viaje demuestra la adaptabilidad de las martas pescadoras, y la importancia de coordinar la administración de hábitats entre fronteras.

Una represa abandonada y peligrosa en Goffstown será removida… después de que funcionarios estatales aprobaron una subvención de cuatro millones y medio de dólares para ayudar con la construcción y la restauración del río.

La represa Hadley Falls tiene más de 100 años, y no ha sido utilizada como fuente de hidroenergía desde 2007. En 2020, los funcionarios estatales encontraron que la represa probablemente no sea estable durante una inundación.

Al retirar la represa, se espera que se conecte casi 70 millas de río arriba y río abajo de Goffstown, restaurando el flujo de agua y permitiendo que la vida silvestre migre y se ubique a lo largo de las cuencas de los ríos Piscataquog y Merrimack.