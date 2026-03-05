Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Día de San Patricio, Zumbathon 2026

Este fin de semana, hay eventos para todo tipo de gustos, desde tours en granjas de maple hasta celebraciones del Día de San Patricio en Nashua para toda la familia.

Maple Month at Remick (Mes del Maple) comienza este fin de semana desde las 11 a.m. desde el viernes 6 hasta domingo 8 de marzo en Remick Country Doctor Museum & Farm en Tamworth. Hay más tours disponibles durante el mes y cuestan $5. Revisa información y/o regístrate aquí .

St. Practice Day el domingo 8 de marzo de 1 p.m. a 6 p.m. en Peddler 's Daughter en Nashua. Los organizadores invitan a la comunidad a traer a sus familias con actuaciones en vivo de bailarines irlandeses, músicos y auténticas especialidades de comida en este evento anual. Gratis.

el sábado 7 de marzo de 11 a.m. a 12 p.m. en Morris Recital Hall en el Hopkins Center for the Arts en Hanover. Los organizadores invitan a los miembros de la comunidad a “celebrar el final del invierno con danza clásica india”. Próxima semana: Baile Social por el Mes de la Mujer con Melaza Dance Studio el viernes 13 de marzo en Manchester. Clase a las 8 p.m., Social a las 9 p.m. Entradas e información.