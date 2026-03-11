Votantes y elecciones municipales de NH. Los cambios en temperaturas de invierno.

A continuación, lee las noticias del miércoles 11 de marzo de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Las elecciones municipales son hiperlocales. Pero los votantes de New Hampshire tienen muchas otras cosas en mente.

Los impuestos a la propiedad estuvieron en la mente de los votantes de New Hampshire el martes mientras votaban en las elecciones municipales.

Cara Guertin votó en Londonderry. La enfermera retirada dijo que se le hace cada vez más difícil a ella y a su esposo estar al día con los incrementos anuales de impuestos a la propiedad.

“Hemos vivido aquí casi 50 años. Somos dueños de nuestra casa. Criamos a nuestros hijos aquí. Para ser honestos, estamos un poco agobiados por los impuestos”, dijo Guertin [GRR-tin].

Los votantes consideraron variedad de propuestas, incluyendo un kinder que dure todo el día.

Londonderry es uno de los distritos escolares en el estado sin un kinder público que dure todo el día.

La participación en acuerdos 287 (g) también fue parte de algunas papeletas en elecciones municipales

Votantes en Ossipee, Carroll, Hampton y Gorham votaron el martes sobre el trabajo de su policía local con las fuerzas federales de inmigración.

En Ossipee, el artículo de la orden del día sobre el programa 287(g) estaba cerca del final de la papeleta. Fue presentado por petición, y recomendaba que el departamento policial retire su acuerdo.

Para la residente de años, Kim Balser, estos artículos necesitan leerse con cuidado.

“La redacción es confusa … tienes que asegurarte de no ser engañado y decir que sí a algo que no quieres …”, dijo Balser.

Hoy miércoles, los votantes en Troy votarán si aprobar o no la participación de su pueblo en los programas 287 (g).

El conflicto en Irán podría estar aumentando precios de gasolina en la región, según expertos

Los precios globales del petróleo están subiendo debido a la guerra en Irán, lo cual podría tener un efecto en las cuentas energéticas aquí en New Hampshire.

El gas natural es el combustible predominante para la producción de energía en New England. En todo el país, la mayoría de personas dependen del combustible de producción nacional, pero no aquí.

Dan Dolan lidera la Asociación de Generadores de Energía de New England.

“New England es el último mercado de Estados Unidos que aún importa algo de su gas natural mediante gas natural licuado … y algo de eso proviene del Medio Oriente y de países como Catar. Estos son los países que se ven claramente afectados actualmente por el conflicto en Irán y la importante limitación de los flujos que salen de esa región”,dijo Dolan.

Pero Dolan también dijo que debido a las temperaturas primaverales suaves ha habido menos demanda en la red, así que no se han sentido grandes impactos.

Dijo que la duración del conflicto podría cambiar esto, especialmente si se extiende hasta el verano.

La variabilidad del clima, entre temperaturas frías y cálidas, puede afectar animales y plantas, dice climatóloga estatal

Las temperaturas más frías están en pronóstico nuevamente después de un periodo de días más cálidos que el promedio.

Mary Stampone es la climatóloga estatal. Ella dice que este tipo de cambios de temperatura se están haciendo más comunes con el cambio climático.

“...Vemos que, en promedio, las temperaturas se están calentando. También observamos mucha variabilidad, muchos altibajos. Y en las estaciones de transición, como el otoño y la primavera, es donde podemos observar mucho de eso”, dijo.

Stampone dijo que cuando se derrite la nieve temprano, seguido de olas de frío en primavera, puede ser perjudicial para la fauna local. Puede afectar la fase de crecimiento de las plantas, especialmente en las etapas iniciales, que son más vulnerables.

Los demócratas del condado de Strafford se oponen al contrato de cárcel con ICE

Los legisladores en la Cámara de New Hampshire que sirven comunidades en el condado de Strafford, conocidos como la convención del condado, simbólicamente votaron en contra del presupuesto del condado 2026 la semana pasada, 29 a 4.

Los demócratas votaron en contra del presupuesto debido a preocupaciones por los acuerdos entre la prisión del condado con las fuerzas federales de inmigración de tener allí a detenidos de ICE, lo cual ha estado pactado por 20 años.

Los republicanos votaron en contra de este por preocupaciones de un asilo administrado por el condado, y reembolsos de Medicaid.

La decisión no causará un cierre, y la prisión está en medio de un contrato de tres años con ICE … así que las discusiones continúan.

Los esquiadores aprovecharon al máximo el sol antes de que bajen las temperaturas a finales de esta semana.

Kate Dario / NHPR Shane Wallace and Kaylie Ayala hit the slopes on Tuesday, March 10, 2026, as highs neared 70 degrees. "It's a beautiful day and we're not wearing coats. Woo hoo!" Wallace said.

A pesar de que las temperaturas subieron a los 70 grados en Pat's Peak en Henniker el martes... la montaña todavía tenía el 100 por ciento de sus senderos abiertos.

Shane Wallace y Kaylie Ayala no tuvieron quejas … dijeron que el día estaba hermoso y no estaban utilizando sus chaquetas.

Ayala dijo que lOs dos han ido perdiendo capas poco a poco a medida que el invierno ha dado paso a la primavera.

Y además la nieve parecía un puré de papa …

Se espera que la montaña permanezca abierta hasta finales de mes. Se pronostican temperaturas más frescas para el resto de la semana, lo que ayudará a mantener intacta la nieve restante.

Esto también pasa en NH:

Un profesor de Keene State College no puedo reingresar a Estados Unidos después de un encuentro con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida.

El diario estudiantil de Keene State, the Equinox, reporta que Hao "Tommy" Huang [How Tommy Hwahng] es un profesor asistente de administración y un nativo de China.