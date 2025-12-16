En una iglesia de Manchester, celebran a la Virgen de Guadalupe con flores, baile y música.

La iglesia de Santa Ana-San Agustín en el centro de Manchester celebró la fiesta de la Virgen de Guadalupe con una misa matutina el viernes 12 de diciembre. El día coincide con la mitad del calendario de adviento, y es un momento festivo para los fieles en México, Latinoamérica y de alrededores.

Read in English

Una banda de mariachi empezó las festividades a las 4:30 de la mañana con una serenata, entonando las mañanitas a la Virgen María.

Lau Guzmán / NHPR Una banda de mariachis toca música en honor a la Virgen de Guadalupe temprano el viernes 12 de diciembre de 2025 en la iglesia de Santa Ana-San Agustín en Manchester.

Mientras tanto, una feligrés de tiempo en la iglesia, Carmen Ayala, se ofreció a cuidar el altar, cubierto de flores y velas.

Las rosas son un símbolo de la Virgen de Guadalupe, dijo. Según la tradición católica, las rosas aparecieron milagrosamente mientras no estaban en temporada, una prueba de la aparición de la Virgen en México. Ayala reflexionó en cómo los humanos nos parecemos a las rosas.

“Los humanos somos bien frágiles”, dijo. “Sobre todo los que venimos a este país trayendo nuestra mochila con tantas cosas y a la vez cargar con las que hay aquí. Y no somos lo suficientemente fuertes para soportar todo ese peso”.

Ayala dijo que ella le pide constantemente a la Virgen por protección, desde que se mudó de Lima, Perú.

Lau Guzmán / NHPR News Carmen Ayala, feligresa de mucho tiempo, se ofrece como voluntaria para cuidar el altar de Santa Ana-San Agustín en la festividad de la Virgen de Guadalupe, el viernes 12 de diciembre de 2025.

Los estudiantes locales también asistieron antes de clases para presentar una oración en forma de baile. Uno de los más jóvenes era Tony Castro Augustín, de 9 años, quien bailó con un delantal bordado especial que tintineaba cuando se movía.

Dijo que fue su primera vez bailando – pero no estaba nervioso.

“Le estamos orando a ella, le estamos bailando a ella, para orar, para que todos los que son niños malos se [puedan] volver buenos”, dijo.

Lau Guzmán / NHPR News Estudiantes locales realizan un baile en honor a la Virgen de Guadalupe en la parroquia St. Anne-St. Augustin en Manchester el viernes 12 de diciembre de 2025.

Su mamá, Fátima Augustín, dijo que ella estaba orgullosa de él y sus primas, Gisela y Jessica, quienes también bailan para seguir con las tradiciones culturales de su nativo Guatemala.

“Me siento feliz y muy orgullosa por mi hijo, y enseñarle la devoción a la Virgen María”, dijo.

Después de misa, los feligreses se reunieron en el sótano para un desayuno de un pozole caliente, pan dulce y champurrado, antes de empezar una mañana fría.

Lau Guzmán / NHPR St. Anne - St. Augustin in Manchester was decorated with traditional Mexican papel picado banners in the colors of the Mexican flag and symbols of the Virgin of Guadalupe on her feast day on Friday, Dec. 12, 2025.

Traducción de María Aguirre

