Reacciones de NH al bombardeo en Venezuela. Legisladores de NH comienzan sesión 2026.

A continuación, lee las noticias del lunes 5 de enero de 2026.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Delegación del Congreso de NH, toda demócrata, critica la intervención de Trump en Venezuela y la captura de Maduro

La delegación del Congreso de New Hampshire, toda demócrata, se está pronunciando en contra de los ataques militares de Estados Unidos en Venezuela y de la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

En una conferencia de prensa durante el fin de semana, el presidente Trump dijo que Estados Unidos iba a manejar Venezuela hasta que, traduzco y cito, “podamos realizar una transición segura, apropiada y juiciosa”.

Las senadoras Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, y los representantes Maggie Goodlander y Chris Pappas, todos condenan el régimen de Maduro, pero también critican la decisión de Trump de no haber consultado con el Congreso antes de lanzar la operación militar.

El Partido Republicano de New Hampshire publicó un comunicado respaldando la intervención estadounidense en Venezuela y el retiro de Maduro.

Los legisladores del NH tienen mucho que abordar en 2026. Esta semana retoman sesión.

Los legisladores estatales regresarán a Concord esta semana, con la Cámara y el Senado estatal en sesión.

Ambos cuerpos gubernamentales retomarán los proyectos de ley que dejaron pendientes en 2025.

Los senadores abordarán dos proyectos que buscan permitir a los padres a inscribir a sus hijos en cualquier escuela pública en el estado.

Por otro lado, la Cámara votará sobre proyectos de ley que buscan fortalecer los requisitos de identificación de votantes.

También votarán si permitir o no a las entidades públicas y privadas a clasificar personas por su sexo biológico en baños, casilleros, y en entornos penitenciarios. La gobernadora Kelly Ayotte vetó una legislación similar la primavera pasada.

Proyectos de ley del Senado buscan restaurar parte de la financiación a las universidades de New Hampshire

Las universidades públicas y privadas de New Hampshire podrían ver restaurados algunos de sus recientes recortes presupuestarios multimillonarios gracias a dos proyectos de ley propuestos por el Senado.

Uno le brindaría al sistema universitario $300 para cada estudiante del estado que ayude a mitigar el aumento de costos de matrícula. Sin embargo, su patrocinador Republicano dijo que el monto podría ser más o menos, dependiendo de la economía el próximo año.

Un segundo proyecto de ley le brindaría al sistema universitario 14 millones de dólares, y a las instituciones estatales de educación superior, conocidos como community colleges en inglés, un poco más de tres millones de dólares.

Los recortes en el presupuesto estatal en junio han contribuido en el aumento de costos de matrículas, recortes de personal y otras reducciones.

Nuevo reporte: mayoría de hogares de NH con radón causan cáncer de pulmón, necesitan medidas

Un reporte de la Asociación Estadounidense del Cáncer de Pulmón muestra que aproximadamente el 35% de los hogares en New Hampshire estudiados para detectar radón, que puede causar cáncer de pulmón, tienen niveles que requieren acciones, según la Agencia de Protección Ambiental.

El radón es un gas incoloro, inoloro y radiactivo que naturalmente surge en roca y suelo. Es la principal causa de cáncer al pulmón en personas que no fuman, y la segunda causa principal en general.

Kevin Stewart es el director de salud ambiental en la Asociación Estadounidense del Cáncer de Pulmón.

Él dice que el radón puede ingresar en fundaciones antiguas y nuevas, porque el átomo de radón es pequeño. Además, dijo que una buena resolución de año nuevo es dejar de fumar.

“Sabemos que fumar y el radón juntos tienen un efecto sinérgico. Esto significa que producen un efecto mayor que la suma de los dos efectos por separado. Por lo tanto, las personas expuestas al radón y [al cigarrillo], tendrán un riesgo mucho mayor de cáncer de pulmón”, dijo Stewart.

Él dice que el cáncer al pulmón causado por radón usualmente no se detecta hasta las etapas tardías, y que recomienda tomar muestras en los hogares para detectar radón de vez en cuando.

Científica en Dartmouth estudia cómo los inviernos más calientes afectan animales y plantas el resto del año

El invierno es la temporada que más rápido se calienta en New Hampshire, debido al cambio climático creado por el hombre. Y los investigadores en Dartmouth están tratando de averiguar cómo los inviernos con menos nieve afectarán al ecosistema durante todo el año.

Caitlin Hicks Pries es profesora de ciencias biológicas. Ella está en su tercer año de experimentación en cómo las cambiantes condiciones de nieve afectan a la vida silvestre en Dartmouth.

”Cómo la falta de nieve, el deshielo a mediados del invierno y la reducción de la temporada de nieve. Cómo esto afecta procesos ecológicos como la disponibilidad de nutrientes, el almacenamiento de carbono en el suelo y el hábitat de los insectos en el suelo”, dijo.

Ella dijo que su trabajo, y el de otros científicos, está demostrando cómo los inviernos calientes afectan la flora y la fauna de la primavera y verano, especialmente a las especies que se han adaptado durante siglos a los inviernos helados y llenos de nieve.

Ella dijo que el estado ya tiene alrededor de 20 días menos de nieve que el siglo pasado.

Esto también pasó en New Hampshire:

Oficiales de Pesca y Recreación lucharon contra la nieve cubierta de hielo para rescatar a un senderista en North Pack Monadnock ayer.

Los funcionarios dijeron que Greg Austin y su esposa son senderistas experimentados que llegaron a la cima de la montaña en Greenfield el domingo. Al bajar, Austin resbaló y no pudo caminar el resto del camino hasta el inicio del sendero.

Los rescatistas ubicaron a Austin en una camilla y lo llevaron abajo, pero las condiciones heladas hicieron que el rescate fuera difícil debido a que el camino estaba empinado y resbaladizo.

Austin fue llevado al comienzo, y una ambulancia lo llevó al hospital más cercano para que reciba tratamiento.