Precauciones al volante en la fiesta de año nuevo. Proyectos “anti-santuario” toman efecto mañana.

Funcionarios de seguridad vial en New Hampshire recuerdan tomar precauciones al manejar en vísperas del año nuevo

Mientras los residentes del estado se preparan para recibir el año nuevo, la oficina de Seguridad Vial del estado le recuerda a todos tomar mejores decisiones al volante … incluyendo residentes y visitantes.

Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de accidentes mortales en las carreteras de New Hampshire. En 2023, se reportó que el alcohol fue un factor en casi el 70% de los accidentes mortales. Hoy a vísperas del año nuevo y mañana, las fuerzas del orden se prepararon para detectar comportamientos peligrosos en carreteras y evitar resultados mortales.

“Empieza el año con la decisión correcta: regresar a salvo a casa”, dijo el teniente Christopher Storm de la Policía Estatal de New Hampshire, comandante de la oficina de seguridad vial.

“No esperes a la medianoche para averiguar cómo regresar. Si el alcohol o drogas forman parte de la celebración, haz un plan AHORA para regresar sobrio a casa, sea un conductor asignado, un taxi o quedarse a dormir, toda opción es mejor que poner tu vida en riesgo”.

Las ofensas pueden costarle a los conductores hasta $10,000 [diez mil dólares] o más en multas, pérdidas de licencias, tiempo en prisión, consecuencias migratorias y la vida del conductor o pasajeros. Cualquier persona que vea a un posible conductor ebrio en las carreteras, se le sugiere informar al 911 de inmediato.

Departamento de salud advierte sobre aumento de enfermedades respiratorias en NH: recomiendan lavarse manos, evitar salir si presentan síntomas

Los casos de gripe y enfermedades similares están aumentando en New Hampshire. El departamento estatal de salud reporta semanalmente sobre enfermedades respiratorias como gripe, covid-19, y otras infecciones virales.

El reporte más reciente muestra que el condado de Rockingham pasó de presenciar una “alta” tasa de actividad a una “muy alta”. Mientras tanto, el condado de Belknap, Merrimack y Hillsborough pasaron de ver actividad “moderada” a actividad “muy alta”.

El condado de Grafton está reportado como tener “alta” tasa de enfermedades respiratorias, mientras el resto del estado tiene una tasa baja o moderada.

Los expertos recomiendan lavarse las manos con frecuencia y quedarse en casa si se presentan síntomas respiratorios para evitar esparcir la enfermedad.

Nuevo modelo de profesor de Dartmouth permite estudiar glaciares de Antártida en menor escala

La investigación de un profesor de Dartmouth ha descubierto nueva información sobre algo que sucede bajo el agua que parece estar contribuyendo al derretimiento de dos importantes glaciares en la Antártida.

Yoshihiro Nakayama creó un modelo de altísima resolución que permite a los científicos ver la interacción del hielo y el océano en escalas más pequeñas… a lo largo de varios días.

“En oceanografía, normalmente nos fijamos en escalas de tiempo como meses o años porque estos procesos no son rapidísimos. Pero cuando analizamos estos procesos a lo largo de unos días, nos damos cuenta de que hay algunos procesos que absorben el deshielo”, dijo Nakayama.

Desde el modelo, los investigadores empezaron a ver pequeños remolinos en el océano, como pequeñas tormentas submarinas, que pueden golpear el hielo y contribuir al derretimiento.

Nakayama dice que el próximo paso es confirmar su modelo con observaciones en vida real.

Proyectos de ley contra ciudades santuario entran en efecto en New Hampshire el 1 de enero

Los proyectos de ley anti-santuario firmados por la gobernadora Kelly Ayotte tomarán efecto a comienzos del año nuevo, pero como reporta el Keene Sentinel, el impacto que tendrá en New Hampshire sigue en debate.

El Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una lista de estados, ciudades y condados con políticas que impiden la aplicación de la ley federal de inmigración … pero no incluye ninguna jurisdicción en New Hampshire.

La republicana Ayotte firmó el Proyecto de Ley 62 del Senado y el Proyecto de Ley 511 de la Cámara de Representantes el 22 de mayo. Los que propusieron los proyectos dicen que reducir la inmigración ilegal es una prioridad legítima y que existen ejemplos de alto perfil de crímenes violentos perpetrados por personas sin derecho legal a estar en los EE.UU.

Los opositores sostienen que dichas medidas fomentan un sentimiento peligroso antiinmigrante para obtener beneficios políticos en lugar de resolver un problema complejo.

Ambos proyectos de ley contienen un lenguaje que prohíbe las políticas de las llamadas “ciudades santuario” que limitan la cooperación local con los funcionarios federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Tras cambios federales, funcionarios de Massachusetts ayudan a pescadores para que continúen proyectos de energía eólica

El futuro de la industria eólica marina de New England está en constante cambio, después de que la administración Trump decidió parar proyectos este mes, incluido Vineyard Wind en la costa de Massachusetts.

Pero como reporta el New England News Collaborative, aún hay mucha inversión en el sector. Este año, los funcionarios de Massachusetts anunciaron miles de dólares para ayudar a los pescadores comerciales a coexistir con la industria eólica marina.

Los pescadores de SOQCommercial se han preocupado por mucho tiempo que la construcción de grandes turbinas de viento les pediría pescar. Massachusetts espera prevenir que esto pase … financiando investigaciones en herramientas y equipos especializados como nuevas trampas para capturar lubina negra, calamares y vieiras cerca de las turbinas.

Brad Schondelmeier, especialista estatal en energía eólica marina y pesca, dice que los proyectos son necesarios para apoyar a los pescadores.

“A medida que estos proyectos se pongan en marcha, conoceremos sus tasas de captura y las dificultades que enfrentan. Si se amplían, sí ofrecen una buena oportunidad de ingresos complementarios para otros pescadores”, dijo.

Schondelmeier dice que los proyectos financiados por el estado continuarán a pesar de los cambios federales.