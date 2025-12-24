Blanca Navidad en NH. Palear nieve puede ser peligroso para el corazón, dicen los cardiólogos.

A continuación, lee las noticias del miércoles 24 de diciembre de 2025

New Hampshire podría tener una Navidad blanca tras la caída de nieve de la noche

Según los expertos del clima, hay una gran probabilidad de tener una blanca Navidad en New Hampshire este año.

Nevaron unas pocas pulgadas durante la noche en la mitad norte del estado, con una caída general de 1 a 3 pulgadas al sur de las montañas.

Alex Branton es parte del Observatorio del Monte Washington. Ella dijo que hasta ahora ha sido una temporada un poco loca.

"Hasta ahora ha sido una temporada de invierno bastante singular … En noviembre tuvimos el quinto noviembre con más nieve registrado aquí en Mount Washington en la cumbre, y nevó bastante en todo el estado también. Las cosas se desaceleraron un poco en diciembre. Estamos bastante lejos o alrededor de diez pulgadas por debajo de lo normal en términos de nieve para la cumbre de Mount Washington", dijo Branton.

Branton dijo que la nieve debería ser lo suficientemente ligera como para no descarrilar los planes de viaje de vacaciones. Si manejas, asegúrate de salir con tiempo para manejar seguro.

Lee más: Un profesor de manejo de NH recomienda conducir con más precaución durante las fiestas

Palear nieve puede ser peligroso para el corazón, dicen los cardiólogos

Con el pronóstico de nieve para gran parte del estado esta semana, los cardiólogos recuerdan a las personas las medidas preventivas que pueden tomar para reducir la tensión cardíaca al palear nieve.

El doctor Patrick C. Magnus, director médico del Instituto Cardiovascular en Concord, dijo que palear nieve puede ser riesgoso para el corazón porque requiere utilizar muchos músculos que normalmente no se utilizan.

“Y para algunas personas, palear nieve puede ser en realidad más agotador que realizar una prueba de esfuerzo cardíaco”, dijo el doctor.

Otros factores, como el aire frío y quedarse parado por un largo periodo de tiempo, puede aumentar la presión arterial y sobrecargar el corazón.

El doctor dice que las personas que ya tienen riesgos cardíacos deberían evitar paliar en lo posible. Pero todos deberían asegurarse de calentarse antes de hacerlo, tomar varios descansos y enfocarse en empujar nieve en lugar de levantarla y tirarla.

Un avión chocó contra una casa en Nashua, pero la dueña de casa y su familia están bien

La semana pasada, un avión se chocó en un desarrollo de viviendas en Nashua y en el techo de la casa de Wendy Carlstrom.

Carlstrom estaba en casa en ese momento, pero ella, su familia y el piloto están bien. Sin embargo, su casa no lo está. El avión dejó un corte abierto en el techo y Wendy dice que la colisión fue tan poderosa... que provocó una fuga de gas en el sótano.

Además, contó que ha tenido varias llamadas desde la semana pasada.

"He estado hablando por teléfono sin parar tratando con compañías de seguros, ajustadores e informes", contó.

Wendy y su hijo están actualmente con sus padres, mientras una lona cubre el agujero en su techo.

Ella dijo que le dijeron que tomará de 6 meses o un año para que su casa esté habitable de nuevo.

Una amiga está actualmente organizando una recolección de fondos en GofundMe para Wendy y su hijo.

El clima y nieve pueden potenciar la temporada de esquí en New England

Los analistas de la industria del esquí dicen que las visitas de los esquiadores durante Navidad y Año Nuevo pueden representar el 25% de los ingresos anuales de un centro turístico.

Las condiciones frías y de nieve de este año en gran parte del norte de New England pueden ayudarlos a maximizar esto.

Los restaurantes y los negocios minoristas también se benefician de las zonas de esquí.

Las tiendas Triple Diamond Ski y No School Snowboard están en Jeffersonville, Vermont cerca de Smuggler's Notch.

El co-propietario Rob Burns dice que las cosas no han disminuido desde que comenzó a nevar a principios de noviembre.

“Simplemente hay una gran cantidad de gente que viene y prepara sus cosas para esto. Creo que ya hemos duplicado nuestro número de arrendamientos en comparación con el año pasado”, dijo Burns.

Burns dice que muchos de sus proveedores quieren el pago a fin de año. Por eso, afirma que tener un noviembre y diciembre tan buenos prepara a los negocios para el resto de la temporada.

Entre otras noticias:

La fiscalía general de New Hampshire ha publicado los nombres de los tres oficiales de la policía de Manchester que dispararon a comienzos de este mes, matando a Nickenley Turenne a los 24 años.

Todos los oficiales han tenido menos de 2 años de experiencia en el trabajo.

Turenne recibió un disparo después de lo que las autoridades llaman una breve persecución. No se sabe si Turenne estaba armado o qué amenaza podía haber representado para los agentes antes de que disparen.

La Fiscalía General dice que tienen imágenes de cámaras corporales de los momentos antes, durante y después del tiroteo. Los defensores de Turenne y su familia exigen la publicación de dichas imágenes.

