Sospechoso de tiroteo en Brown fue encontrado en NH, y más noticias.

El sospechoso del tiroteo en Brown fue encontrado muerto en NH, dicen las autoridades

Continúa la investigación detrás del motivo por el que un hombre disparó a dos estudiantes resultando en sus muertes e hirió a otros nueve en Brown University, antes de disparar a un profesor en MIT que también murió, la semana pasada.

Claudio Neves Valente, de 48 años, fue encontrado muerto en una instalación de almacenamiento de Salem, New Hampshire, el jueves pasado... después de una búsqueda de varios días que abarcó varios estados.

Las fuerzas del orden acudieron a Salem después de que su coche de alquiler, visto cerca de ambas escenas del crimen, fuera localizado en el depósito. Las fuerzas de ley también dijeron que allí mismo encontraron dos armas que creen que fueron utilizadas en los tiroteos.

Según una autopsia compartida por la oficina de la fiscalía general, Neves Valente murió de una herida de bala autoinfligida el martes pasado.

Administración de Trump suspende una lotería para ciertos inmigrantes ya que el sospechoso del tiroteo en Brown se beneficiaba del programa

La administración de Trump está suspendiendo la lotería para ciertos inmigrantes para que se conviertan en residentes permanentes de Estados Unidos después de descubrir que Claudio Neves Valente se benefició del programa.

Valente es el sospechoso del tiroteo masivo en Brown y el asesinato de un profesor del MIT a comienzos de esta semana. Fue encontrado muerto en New Hampshire, la semana pasada.

Obtuvo su estatus de residente permanente a través de una lotería para personas de países con bajas tasas migratorias, en su caso, de Portugal.

El abogado migratorio David Keller dice que la decisión de la administración es impulsiva e innecesaria.

“El programa de diversidad no causó la tragedia, y suspenderlo no la habría evitado. Este es uno de esos casos en los que creo que esta administración está usando el miedo para promover su política migratoria”, dijo Keller.

Mientras tanto, la investigación sobre Valente y su motivo continúa.

En 2026, legisladores discutirán cambios de reglas para pequeños sistemas de energía solar

Los legisladores de New Hampshire están preparándose para considerar cambios a las reglas que podrían facilitar la instalación de pequeños sistemas de energía solar enchufables

Un proyecto de ley programado a ser considerado en 2026 permitiría que los residentes instalen dichos sistemas, considerados por algunos como “balcón solar”, sin un acuerdo de interconexión con una empresa de servicios públicos. Este 2025 se aprobó una legislación similar en Utah.

El senador David Watters está patrocinando el proyecto. Él dijo que esto haría más accesible la energía solar para los inquilinos, o para familias que no quieren gastar en un sistema de sonido en el techo.

“Si esta nueva tecnología llega, asegurémonos de que las personas que quieran beneficiarse de ella puedan hacerlo … incluso si no tienen una casa o no tienen mucho dinero para invertir”, dijo.

Los pequeños sistemas solares pueden ser enchufados a un tomacorriente de pared normal… y generalmente brindan suficiente energía para hacer funcionar pequeños electrodomésticos, lo que genera pequeños ahorros en las cuentas eléctricas.

Rye prohíbe estacionamiento y acampar durante la noche

El pueblo de Rye ha prohibido estacionar y acampar durante la noche.

El Portsmouth Herald reporta que la prohibición es un esfuerzo de la policía para prevenir que los surfistas y turistas duerman en sus vehículos.

El jefe de la policía de Rye dijo que la prohibición busca prevenir que las personas tengan acceso temprano a la playa al estacionar de noche, y no busca apuntar a las personas sin techo.

La Junta Selecta del pueblo aprobó la ordenanza la semana pasada, y tomó efecto inmediato.

La ordenanza prohíbe el estacionamiento en la noche o acampar en todas las carreteras, playas, parques y estacionamientos del pueblo de 10 p.m. a 6 a.m. Una violación a la orden resultaría en una multa de $100 por día.

Una nueva investigación de la Institución Oceanográfica Woods Hole en Falmouth, Massachusetts, descubrió que el aumento del nivel del mar se está acelerando en todo el territorio continental de Estados Unidos.

El estudio contradice un reporte federal publicado durante el verano, que minimizó los riesgos derivados del aumento del nivel del mar.

Para el New England News Collaborative, WBUR informa que el reporte del Departamento de Energía federal no encontró “ninguna alteración evidente en el aumento del nivel del mar”, pero citó datos específicos de solo unos pocos mareógrafos.

El oceanógrafo de Woods Hole, Chris Piecuch [PIE-koosh], revisó todos los registros de mareógrafos a largo plazo. Él descubrió que la tasa de aumento del nivel del mar en EE. UU. se ha más que duplicado en el último siglo.

El Departamento de Energía no respondió a una solicitud de comentario. El aumento del nivel del mar es causado por el calentamiento de los océanos y al derretimiento de las capas de hielo y los glaciares.