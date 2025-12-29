Posibles planes de nueva instalación de ICE en Merrimack. Métodos para evitar depresión estacional.

A continuación, lee las noticias del lunes 29 de diciembre de 2025

Tormenta de hielo interrumpe servicio de luz esta mañana en New Hampshire

Esta mañana, unas 13,000 personas se quedaron sin luz en New Hampshire mientras una tormenta trajo hielo y lluvia al área. La mayoría del estado está bajo advertencia por las tormentas hasta las 7 p.m. hoy lunes.

“Si se va la luz, manténte a ti y tu familia a salvo”, dijo Robert Buxton, Director del estado para manejar emergencias.

“Nunca prendas un generador dentro de la casa y si encuentras cables derribados, quédate lejos y llama al 911. Las empresas de servicios públicos están trabajando para restablecer el servicio a medida que pasan. Si ves un equipo en la calle, dáles espacio para trabajar.”

También se recomienda usar linternas en vez de velas, manejar más lento, y tratar intersecciones que se quedaron sin semáforos como una intersección de cuatro altos.

Para estar pendiente de las alertas, se recomienda suscribirse a NH Alerts y monitorear los medios para reportes actualizados de la tormenta. Más información disponible en ReadyNH.gov.

El administrador municipal se “sorprendió” al enterarse de los planes para un centro de procesamiento de ICE en Merrimack

Hay planes de poner una nueva instalación de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, en Merrimack, según documentos obtenidos por el Washington Post.

Pero la ciudad dijo que aún estos planes no salen a la luz.

Según un plan borrador de ICE, Merrimack sería parte de una nueva iniciativa federal de renovar almacenes industriales en centros de procesamiento para tener a más de 80,000 inmigrantes detenidos a nivel nacional a la vez.

Paul Micali es el administrador municipal de Merrimack. Él dijo en un correo a NHPR que la ciudad no estaba al tanto de ningún plan hasta que se reportó sobre este. Él dijo que contactó al equipo de la gobernadora Kelly Ayotte para saber si estaban al tanto del plan, y está esperando respuesta. NHPR también contactó a la gobernadora para pedirle comentario.

En el plan, la instalación de Merrimack mantendrá entre 500 a 1500 camas. Esto será considerado un centro más pequeño, ya que otros sitios en el país tendrán de 5,000 a 10,000 camas.

Datos demuestran que la cantidad de clientes canadienses ha bajado en negocios de NH que están junto a la frontera

Un reporte del congreso encontró que todos los estados junto a la frontera canadiense vieron un descenso en los clientes canadienses en 2025.

El reporte publicado este diciembre viene de la Minoría Demócrata en el Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos.

Kyle Daley es propietario de la tienda Soloman en West Stewartstown, New Hampshire. Él dice que algunos de sus regulares clientes canadienses le dijeron que están dudosos de comprar de negocios americanos, y no solo es por las tarifas del presidente Donald Trump.

“Creo que se hirieron algunos sentimientos con ciertos de los comentarios que se hicieron sobre Canadá … sobre ser el estado número 51 y llamar gobernador al primer ministro, y lo que ha sido una relación comercial amistosa y beneficiosa, ha cambiado un poco en el último año”, dijo Daley.

La senadora de New Hampshire Maggie Hassan es miembro de alto rango del Comité Económico Conjunto. El reporte señala que el turismo canadiense disminuyó significativamente en New Hampshire, especialmente en verano, cuando los visitantes canadienses disminuyeron aproximadamente un 30 %.

La nueva ley de notificación a los padres de New Hampshire podría haber puesto en riesgo $5 millones en ayuda estatal para estudiantes de inglés.

Una nueva ley de notificación a los padres de New Hampshire requiere que las escuelas obtengan el consentimiento escrito de los padres para grabar el audio de los estudiantes, incluyendo a los miles de estudiantes de inglés cuyas pruebas requieren una grabación de audio.

Sin la prueba, las escuelas podrían perder cinco millones de dólares, además de los fondos estatales. Y bajo la nueva ley, los distritos escolares tienen pocas semanas para obtener consentimiento antes de que empiecen las pruebas en enero.

Ahora, el departamento estatal de educación está ofreciendo alternativas a las escuelas: Pueden solicitar una exención de hablar y grabar porciones de la prueba; o utilizar papel para el examen.

El Distrito Escolar de Manchester realizará las dos si es necesario, dijo Wendy Perron, quien lidera el programa multilingüe en el distrito.

“Poder hacer un seguimiento del desarrollo del idioma inglés de los estudiantes entre el primer año y el año siguiente ayuda tanto a los estudiantes como a los docentes a reflexionar sobre el crecimiento estudiantil”, dijo.

Manchester tiene más de dos mil estudiantes de inglés.

Profesionales de salud mental recomiendan buscar planes para evitar caer en depresión estacional, común en épocas más frías

Con climas más fríos y menos sol, los profesionales de salud dicen que puede ser difícil disfrutar de las festividades y actividades favoritas. Lo que puede contribuir al trastorno afectivo estacional o depresión estacional.

Liz Hodgkins, directora adjunta de la Alianza Nacional en Enfermedad Mental en New Hampshire, dice que encontrar maneras para salir, incluso cuando hace frío, puede ayudar a apaciguar los síntomas.

“Creo que una de las cosas que realmente me ayudó hace unos años a pasar más tiempo al aire libre fue conseguir ropa lo suficientemente abrigada como para poder salir. También recomiendo ir acompañado, porque creo que eso también puede ser muy útil”, dijo Hodgkins.

Ella dice que recomienda salir cuando hay sol, y que las lámparas de luz que imitan los efectos beneficiosos del sol para el estado de ánimo pueden ayudar, pero la constancia es la clave.

Lee más: Una terapeuta asegura que es normal sentirse mal durante las fiestas.

Entre otras noticias:

Una nueva ley estatal requiere que los distritos escolares de New Hampshire le digan a los votantes lo que gastan en estudiantes, maestras, y administradores, antes de que voten por el nuevo presupuesto escolar, a partir del próximo año.

Según esta, los distritos escolares deben publicar su gasto promedio por estudiante, así como los salarios promedio de docentes y administradores. Los distritos también deben publicar los nombres de los cuatro administradores mejor pagados.

Esta información debe publicarse en al menos tres lugares al menos siete días antes de la votación. Quien demande al distrito tiene derecho a honorarios de abogados si gana el juicio.

Hay un grupo de defensoría cristiana que está promoviendo esta nueva ley en su página de Facebook.