¿Dudas sobre los planes de seguro médico? Hay ayuda para los residentes de NH

Estamos en el periodo de inscripción abierta, donde las personas escogen el seguro médico que tendrán para el próximo año. Sin embargo, el proceso puede ser abrumante y confuso.

“Es confuso para todos”, dijo en inglés Peter Ames.

Él es el Director Ejecutivo de la Foundation for Health Communities, el cual administra el programa New Hampshire Navigator . Este programa ayuda a personas a conocer e inscribirse en Medicaid y al Mercado de Seguros de salud del estado.

“Acércate y pide ayuda, ahora es la oportunidad de hacerlo”, dijo Ames.

Para la serie en inglés de NHPR, How To New Hampshire , se resumieron las preguntas básicas sobre cómo inscribirse en seguros médicos este mes. El equipo de Qué Hay las tradujo y resumió para fines de claridad.

¿Cuáles son los conceptos básicos?

Una prima (o premium, en inglés) es un pago mensual que las personas realizan para mantener la cobertura de su seguro médico, como una tarifa de membresía. Una vez asignado, el costo de la prima se mantiene igual durante todo el año.

(o en inglés) es un pago mensual que las personas realizan para mantener la cobertura de su seguro médico, como una tarifa de membresía. Una vez asignado, el costo de la prima se mantiene igual durante todo el año. Un deducible (o deductible, en inglés) es el monto que debes pagar por los servicios médicos antes de que el proveedor de seguros empiece a cubrir los costos bajo tu plan. Ames brinda este ejemplo: “Si tu deducible es de $2,000, quedas completamente expuesto durante los primeros $2,000 de atención médica. Entonces si llegas a tener una cuenta de $5,000 en un hospital, los primeros $2,000 le corresponden al paciente a pagarlos”.

(o en inglés) es el monto que debes pagar por los servicios médicos antes de que el proveedor de seguros empiece a cubrir los costos bajo tu plan. Ames brinda este ejemplo: “Si tu deducible es de $2,000, quedas completamente expuesto durante los primeros $2,000 de atención médica. Entonces si llegas a tener una cuenta de $5,000 en un hospital, los primeros $2,000 le corresponden al paciente a pagarlos”. Un copago (o copay, en inglés) es el costo que pagas por una consulta médica o de salud mental. Suele ser de entre $25 y $75.

El coaseguro (o coinsurance, en inglés) es la forma en que una compañía de seguros de salud divide algunos de los gastos que no están cubiertos por un copago.



“Entonces si pagas tu copago, pero la cuenta total es de $1,000 … parte de la factura total es tu responsabilidad”, dijo Ames. “Y luego el seguro se encarga de la otra parte”.

Tu responsabilidad es el coaseguro. Algunos planes lo dividen para que haya un 20% de tarifa de coaseguro para el cliente, y el 80% sea cubierto por el seguro. Los planes suelen brindar un monto máximo de dinero que se puede gastar en la tasa de coaseguro.

¿Qué es el Mercado de Seguros Médicos?

El Mercado de Seguros Médicos, en inglés el Health Insurance Marketplace , es donde las personas encuentran los planes de seguro médico para inscribirse. La Ley de Atención Médica Asequible creó el Mercado, y todos los planes que forman parte de este deben cumplir ciertos criterios para los beneficios incluidos.

“Estos planes se revisan por calidad, que sean integrales … y disponibles para cualquiera que quiera comprarlos”, dijo Ames.

Los planes del Mercado también son los únicos planes de seguro médicos que tienen subsidios fiscales disponibles.

Los planes de seguro médico son complicados. ¿Alguien me explica los planes dentro del Mercado?

Claro. El programa New Hampshire Navigator es financiado federalmente y existe para ayudar a las personas que están aplicando e inscribiéndose en el Mercado de Seguros Médicos.

“Creo que cualquiera que lidia con un seguro médico o ha utilizado su seguro sabe que es difícil entender todos sus diferentes componentes”, dijo Ames. “Y por eso se creó el programa New Hampshire Navigator -- para entrenar a expertos a ayudar a consumidores a escoger el mejor camino para ellos”.

Es completamente gratis, y Ames dijo que si se contactan, los atenderá expertos capacitados en planes de Mercado que los ayudarán a escoger el mejor plan para ti y tu familia. Puedes recibir ayuda en la página web de New Hampshire Navigator , o llamando al 1-877-211-6284

“Son libres de prejuicios, no tienen nada en juego”, dijo Ames. “Solo quieren encontrar el mejor plan para ese consumidor”.

¿Hay asistencia en español?

Sí. La línea de contacto de New Hampshire Navigator brinda atención en español si aplastas el #2, pero Ames dice que tienen un recurso adicional gracias a financiación privada. Su equipo cuenta con Mariana Poore, que habla español y puede ayudar a los hispanohablantes en persona.

“El seguro médico es muy complicado. Y también si el inglés no es tu lengua primera”, dijo. “Los costos como deducible - como insurance, los co-payments – todo es nuevo”.

Poore dijo que está disponible para responder preguntas en mpoore@healthynh.org o llamando al (603) 225-0900, extensión 172.

¿Los navegadores de New Hampshire ayudan con la inscripción a Medicaid?

Sí, los navegadores pueden ayudar a las personas a determinar si tienen el nivel de ingresos adecuado para obtener Medicaid y pueden ayudarlas a inscribirse.

“Hay mucho papeleo que viene con cualquier programa del gobierno, y podemos ayudarlos a preparar esos documentos para que no estén persiguiendo todo lo que necesitan para unirse”, dijo Ames. “Los guiamos en este proceso para asegurarnos de que tengan la confianza de que están completamente inscritos, su plan está activado y pueden recibir la atención que necesitan”.

Leí en las noticias que los subsidios fiscales desaparecerán. ¿Es verdad?

Los subsidios fiscales están incorporados en los planes del Mercado según el nivel de ingresos para ayudar a compensar las primas mensuales de las personas. Los créditos fiscales para primas mejoradas son los subsidios que podrían expirar a fines de diciembre si el Congreso no vota para extenderlos.

“Estos son subsidios adicionales que se pusieron durante la pandemia de COVID donde muchos perdieron sus trabajos, y perdieron su cobertura”, explicó Ames. “Puso mucho dinero en el sistema para brindar mayor acceso económico a los productos del Mercado”.

Si estos créditos fiscales desaparecen, Ames dijo que las personas de todo nivel de ingreso, incluyendo los más altos, verán reducciones o eliminación completa de sus subsidios.

También hay subsidios fiscales mejores para menores niveles de ingreso, y estos seguirán disponibles sin importar lo que vote el Congreso. Sin embargo, los subsidios podrían ser menores de lo que la gente recibió en los pasados años.

¿Debería esperar para inscribirme en un plan del Mercado para saber dónde se aplican los créditos fiscales para las primas mejoradas?

Ames dijo que aconseja a las personas a no esperar para inscribirse.

“Siempre pueden volver a inscribirse para obtener el beneficio de cualquier cambio de impuesto que el Congreso apruebe así realmente no hay ninguna desventaja en inscribirse ahora”, dijo Ames.

Si las personas esperan, Ames dijo que le preocupa que las personas tengan una brecha en su cobertura. Si quieren que su cobertura empiece el 1 de enero, deben inscribirse para el 15 de diciembre. Pero si necesitan esperar o necesitan más tiempo antes de inscribirse, la inscripción abierta dura hasta el 15 de enero.

Sin importar de donde obtenga mi seguro, sea del Mercado, empleador u otro lugar, ¿que debería hacer para determinar el mejor plan para mí?

Ames le recomienda a las personas de todo ingreso y circunstancias a considerar tres cosas mientras revisan su opción de seguro:

Ingreso anticipado para 2026. Esto ayudará a determinar su elegibilidad para los mejores subsidios fiscales, que reducen y compensan el costo de las primas mensuales. Necesidades anticipadas para el siguiente año. Las emergencias ocurren, pero Ames dijo que escriban cualquier condición crónica, cirugías planificadas o medicinas de rutinas que tengan. Un navegador de seguros en el Mercado o tu empleador puede ayudarte a determinar el plan que mejor cumpla con tus necesidades médicas. Red de proveedores preferidos. Piensa si tienes una relación actual con un doctor o proveedor con el que te quieras quedar. Los planes de seguro tienen limitaciones, a veces geográficas, y deberías detectar el plan que te permita seguir yendo a tu actual proveedor.

Traducción de María Aguirre