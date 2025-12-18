Cómo disfrutar de la temporada navideña y fin de año 2025 en NH

Llegó ese momento en el año en el que nos ponemos modo festivo a diario. Les compartimos ideas de planes para los próximos días antes y después de Navidad, y otros eventos para recibir el año 2026.

Acompáñanos a revivir los momentos 2025 en nuestro “año en fotos”.

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.



Kazoo Caroling Choir (Coro de Villancicos con Kazoo) el sábado 20 de diciembre a partir de las 12 p.m. en Park Theatre en Jaffrey. Evento gratuito . Más detalles.

Desafío de minigolf del Museo Infantil de NH desde el sábado 20 de diciembre al martes 30 de diciembre en Dover. Esta actividad de crear tu propio campo de minigolf es parte de una serie de eventos navideños del museo. El precio de entradas varía. Más detalles.

Caminata al atardecer durante el solsticio de invierno el domingo 21 de diciembre a las 4 p.m. en Balch Hill en Hanover. El evento es gratuito, se recomienda registro: Más detalles.

Polar Express and Cookies (Cuentos y Galletas) desde las 11 a.m. a 1 p.m. el sábado 20 de diciembre en Bremer Pond Memorial Library en Pittsburg. Se incentiva el uso de pijamas navideñas. El evento es gratuito. Más detalles.

Eve before the Eve Party (La fiesta antes de la Nochebuena) el lunes 22 de diciembre en Black Bear Tavern en Colebrook a las 5 p.m. Habrá un concurso de "ugly sweaters", rifas y comida. El evento es gratis. Más información.

Días de Diciembre el viernes 26 y sábado 27 de diciembre en el Currier Museum en Manchester. Cada día habrá actividades artísticas para todas las edades y visitas guiadas especiales centradas en una exposición específica. El precio de la entrada al museo varía, los niños menores de 12 años entran gratis. Más información.

First Day Hikes 2026 (Senderos del Primer Día 2026) el jueves 1 de enero. Esta tradición se celebra en todo el estado, en una variedad de parques estatales y sitios históricos. Es gratuito. Más detalles.

Desfile de Antorchas y Fuegos Artificiales el sábado 28 de diciembre en la Montaña Gunstock en Gilford de 4:30 p.m. a 7 p.m. El evento contará con una "formación serpenteante de esquiadores y riders que portan antorchas y bajarán la montaña", además de fuegos artificiales y música en vivo. El evento es gratuito. Más detalles.

El Adviento Alpino se celebra hasta el 31 de diciembre en el Town Square de Waterville Valley. Este mercado navideño de inspiración europea presenta artesanos locales, comida de inspiración alpina y festividades. La entrada es gratuita. Más información.

Fiesta de Nochevieja al Mediodía, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., el miércoles 31 de diciembre en la Biblioteca Pública de Concord. Este evento es gratis e ideal para niños. Más información.

First Day Franklin el jueves 1 de enero de 2026 de 10 a.m. a 1 p.m. en Trestle View Park. Las festividades incluyen una competencia de chile y la posibilidad de observar a los kayakistas en aguas bravas. Es gratis. Más detalles.

New Year's Sunrise Spectacular el jueves 1 de enero a las 5:45 a.m. en Crotched Mountain en Bennington. Es gratis pero se incentiva el registro. Más detalles.

New Year's New London el miércoles 31 de diciembre en The Center for the Arts de New London. Varias actividades, desde baile en línea, patinaje y hockey. Es gratis, algunas actividades requieren registro. Más detalles.

el miércoles 31 de diciembre en The Center for the Arts de New London. Varias actividades, desde baile en línea, patinaje y hockey. Es gratis, algunas actividades requieren registro. Baile “New Year, New Moves” con Melaza Dance Studio, el viernes 9 de enero a las 8 p.m. en Manchester. Información y entradas aquí.

