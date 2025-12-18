Precaución en senderos en el invierno. Recortes en el Departamento de Salud de NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 18 de diciembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

En época de exámenes finales, universidades de New England aumentan seguridad tras tiroteo en Brown

Algunas universidades de Massachusetts están mejorando sus medidas de seguridad en el campus después del tiroteo masivo que hubo el fin de semana pasado en la Universidad Brown.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que estos pasos aparecen mientras muchos estudiantes presentan sus exámenes finales.

El canciller de MIT dijo que la universidad aumentó la seguridad, y refirió a estudiantes y a miembros del personal a capacitaciones disponibles para situaciones de emergencia.

En Harvard, la policía universitaria le dijo al periódico estudiantil Crimson que aumentaría las patrullas y solicitará tarjetas de identificación para edificios que normalmente son de acceso abierto.

El estudiante de último año de Harvard, James McAffrey, dijo que una sesión de su clase de Economía fue dirigida a Zoom el domingo después de que algunos estudiantes dijeron que no querían ir en persona. Él dijo que este es un momento donde le da miedo ser un estudiante en un campus, especialmente con el disparador aún suelto.

Brown y ahora la Universidad de Rhode Island cancelaron todos los exámenes finales en persona este semestre.

Autoridades de NH recuerdan que algunos senderos son peligrosos en invierno, y recomiendan tomar precauciones adicionales

El departamento de Pesca y Recreación le está recordando a las personas a ser extremadamente precavidos mientras pasan por senderos este invierno.

El fin de semana, los emergencistas tuvieron que rescatar a dos senderistas de Massachusetts en el Monte Lafayette, el cual las autoridades dijeron que era muy peligroso para los equipos de rescate. El sargento Chris McKee ayudó a liderar el rescate.

“Ya sea que bajen las temperaturas o se acerque una tormenta de nieve, prepárate y ten todo el equipo y el entrenamiento adecuados antes de salir”, dijo McKee.

“Las montañas no se van a ir a ninguna parte. Estarán ahí mañana. Estarán ahí en primavera. Si tienes alguna duda sobre si podrás hacerlo o si el clima puede ser malo, simplemente espera y ve otro día”.

Los senderistas fueron rescatados alrededor de las 3 de la mañana, en medio de temperaturas heladas y nieve profunda. Comenzaron en el sendero Greenleaf Trail... un circuito de aproximadamente 9 millas por la tarde. Según McKee, fue demasiado tarde para comenzar el sendero.

Los republicanos de NH no logran anular los vetos de Ayotte a la prohibición de libros, proyectos de ley sobre baños públicos

La Cámara de New Hampshire no tuvo suficientes votos ayer miércoles para anular cualquiera de los 11 vetos de la gobernadora Ayotte. Los vetos de Ayotte incluyen un número de proyectos de ley defendidos por conservadores sociales.

Un proyecto de ley hubiera permitido que los negocios y entidades públicas segreguen baños, casilleros y equipos deportivos por su sexo biológico. Otro hubiera formalizado un proceso para padres que protestan, traduzco y cito, materiales escolares “objetables”.

Un proyecto de ley separado hubiera requerido a las escuelas mostrar videos de ultrasonidos de fetos en desarrollo en clases de salud. Otro proyecto de ley vetado que los legisladores no lograron resucitar habría facilitado que los padres soliciten exenciones religiosas para los requisitos de vacunación.

Otros proyectos de ley que Ayotte vetó incluyen un proyecto de ley para permitir que los distritos escolares realicen elecciones partidistas para la junta escolar y una propuesta para terminar con el requisito de que los distritos escolares faciliten transporte para los estudiantes inscriptos en jardín de infantes solo de medio día.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de NH recorta programas para cumplir con el mandato de reducción presupuestaria de $51 millones.

El miércoles, el Consejo Ejecutivo aprobó recortes de gastos a los contratos del Departamento de Salud y Servicios Humanos previamente adjudicados. Estas reducciones forman parte de un esfuerzo por recortar $51 millones en fondos.

Los cortes a los contratos existentes incluyen recortar un millón de dólares de programas para jóvenes viviendo en colocaciones residenciales. También, recortar $100,000 de un contrato para operar refugios de invierno y $2 millones de un programa que envía servicios de apoyo a hogares de niños en riesgo.

Estos recortes, más de cuatro millones en total, solo son parte de la primera ronda de reducciones. Los legisladores están exigiendo un total de $51 millones al departamento.

La comisionada del departamento Lori Weaver dijo que están tratando de limitar el impacto apuntando a contratos que no fueron completamente facturados por el proveedor o limitar los nuevos inscritos.

“Así que seguiremos atendiendo a las familias, pero no nos podemos ampliar, y así seguiremos adelante. Tendremos un límite en cuanto a nuestro alcance, pero ninguna familia existente sufrirá recortes”, dijo.

Los defensores están criticando los recortes, diciendo que no tienen fundamentos.

Un nuevo estudio confirma que los inviernos de New England se han calentado con el paso del tiempo

Los inviernos en New England se hacen cada vez más raros. La región está entre las áreas que más rápido se están calentando en el planeta. Los investigadores encontraron que New England se calentó 4.5 grados fahrenheit durante el último siglo.

Y desde el año 2000, la región ha perdido más del 30 por ciento de sus días con nieve mensurables.

El profesor de Geografía de Salem State y co-autor del estudio Stephen Young dice que los dos problemas combinados están afectando al clima regional.

The lack of snow cover is helping to warm New England in,one of the, one of the kind of a, a feedback loop, positive feedback loop. As the snow declines, we get warmer and warmer, and as we get warmer, more snow declines and we seem to be in that pattern.

“La falta de nieve contribuye al calentamiento de New England, en un ciclo de retroalimentación positiva. A medida que disminuye la nieve, nos calentamos cada vez más, y a medida que aumenta el calor, disminuye la nieve, y parece que seguimos ese patrón”, dijo Young.

Young dice que la proximidad de New England a océanos calientes es una de las razones de los cambios.

Esto también pasa en NH:

Jared Chicoine ha sido unánimemente confirmado otra vez como el comisionado del Departamento de Energía de New Hampshire.

Al nominar nuevamente a Chicoine, la gobernadora Ayotte decidió no cambiar las cosas en el joven departamento de energía donde Chicoine se desempeñó como director de políticas del ex gobernador Sununu antes de convertirse en el primer comisionado de energía cuando se creó el departamento hace cuatro años.

Chicoine ha liderado el departamento a través de varios cambios importantes, incluyendo la creación de programas de energía comunitaria, la entrada de fondos federales de la Ley de Reducción de la Inflación y el aumento repentino de los costos de la energía.