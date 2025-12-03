Primera nevada en NH. Cómo afecta la sequía a los árboles de Navidad.

A continuación, lee las noticias del miércoles 3 de diciembre de 2025

NH registra la primera gran nevada de la temporada

El martes fue el primer gran día de nieve para el estado, y un día poco transitado en la heladería de Ben and Jerry 's en el centro de Manchester.

Carlos Liriano trabaja en la heladería, y estaba afuera paleando la nieve para mantenerse ocupado.

Liriano dijo que realmente sí le gusta este clima, le parece “escénico y hermoso a su manera”.

Es un empleado reciente y dice que tal vez tenga que pagar sus cuotas encargándose de quitar la nieve.

Zahara Boddie de 6 años estaba paseando con su papá buscando qué comer. Dijo que a ella le emociona la nieve porque significa que no tiene que ir a la escuela, y puede hacer ángeles de nieve.

Dice que quiere que la diversión nunca termine.

WMUR-TV reporta que Manchester obtuvo casi 8 pulgadas de nieve en la tormenta de ayer.

Cómo está afectando la sequía de New Hampshire a los árboles de Navidad: según expertos, poco o nada.

El follaje de otoño fue afectado fuertemente por la sequía estatal de este año, pero los árboles locales de Navidad están resultando mejor, según expertos.

Los árboles que crean colores vibrantes en el otoño son maderas duras, y se mantienen activos mucho más tarde en el año en comparación con los árboles de hoja perenne, es decir, los árboles de Navidad.

Entonces cuando las condiciones de sequía empeoraron en agosto y septiembre, los árboles de navidad ya estaban en período de letargo, por lo que la humedad del suelo les importaba menos.

Steve Roberge es un silvicultor con la Universidad de New Hampshire.

“Tuvimos una primavera muy húmeda, lo cual es bueno para el crecimiento de los árboles. De hecho, vimos un buen crecimiento de árboles de Navidad a principios de la temporada de crecimiento, en mayo y junio, y luego, a medida que la sequía se prolongó, el impacto en los árboles de Navidad fue mínimo o inexistente”, dijo Roberge.

Roberge también advirtió que las plántulas y los árboles más jóvenes son mucho más vulnerables a la sequía... por lo que las futuras existencias de árboles en los viveros podrían verse afectadas.

Según nuevo reporte fiscal, los mayores compradores de viviendas en NH son residentes del estado

Según el Instituto de Política Fiscal de New Hampshire, una común idea errónea en el estado es que la mayoría de las viviendas son compradas por residentes de Massachusetts u otros estados que están tratando de reubicarse aquí.

Pero un reciente análisis, el instituto dijo que los datos demuestran que esto no es cierto. Jess Williams es un analista para el grupo.

“Los datos muestran que la mayoría de los compradores de vivienda en New Hampshire ya residen en New Hampshire. Así que, más del 70 % de los traslados entre 2018 y 2022 se produjeron dentro del estado. Incluso durante la pandemia, cuando se dieron muchos casos de teletrabajo”, dijo Williams.

Además, Williams dijo que en años recientes, incluso menos compras de bienes raíces fueron realizadas por residentes de otros estados.

Ella dijo que la crisis de vivienda del estado se puede atribuir en gran medida a una escasez de oferta desde hace mucho tiempo... que según los expertos se remonta a la crisis financiera de 2008.

Una filtración de datos de Dartmouth College expone la información personal de 40,000 personas -- The Valley News

Una filtración de datos en un sistema utilizado por Dartmouth College podría haber afectado a miles de residentes en New Hampshire y Vermont.

The Valley News reporta que la universidad ha estado informando a personas cuya información personal, como números de seguridad social o información financiera, fue incluída en datos robados durante varios días en agosto.

Esta filtración fue parte de un ataque más amplio en una plataforma de negocios que Dartmouth y otras compañías utilizan para manejar operaciones.

Entre más noticias …

Los datos de la CDC sugieren que los casos de tos ferina, o tos convulsa, han aumentado en todo Estados Unidos.

La doctora Gabriela Andujar Vazquez dice que no se han reportado casos en Dartmouth Hitchcock Medical Center donde ella trabaja como epidemióloga del hospital.

Pero ella dice que New Hampshire sí ha visto una tendencia en aumento. En general, el año pasado, el departamento de salud del estado reportó 69 casos de tos ferina. Este año, a fines de octubre, ya habían 93 casos.

La CDC recomienda vacunas contra la tos ferina para bebés, niños, adolescentes y mujeres embarazadas.