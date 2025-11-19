Un profesor de manejo de NH recomienda conducir con más precaución durante las fiestas

Las fiestas se sienten en las calles. Hay más carros, más movimiento, más actividad, y lamentablemente, suelen haber más accidentes. Marco Menendez, un profesor de manejo que vive en Kingston, New Hampshire, piensa que debería haber más precaución.

“Mr. Menendez”, como lo conocen sus alumnos adolescentes de Driving Legends NH , una escuela de conducción en Windham, dice que el gozo de la temporada suele exacerbar el tráfico y el comportamiento de conductores durante las fiestas.

Courtesy Photo Marco Menendez, propietario e instructor de manejo de Driving Legends NH

“Es una época de celebración. Normalmente la celebración estamos acostumbrados a acompañarla con alcohol”, dijo.

La policía estatal de New Hampshire le dijo a WMUR que ha habido un aumento de aproximadamente el 7% en los accidentes mortales este año.

El equipo de noticias en español conversó con él sobre lo que deberíamos tener en cuenta para manejar a medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias y a la Navidad, especialmente para aquellos que realizan viajes largos en auto.

También conversamos sobre los desafíos culturales que tiene la comunidad hispana para manejar y sobre sus propias experiencias como “piloto” y profesor.

A continuación, una lista de consejos que Menendez nos compartió para la temporada de fiestas:

Revisa y limpia tu auto antes de salir: gasolina, llantas, y más

Menendez recomienda cubrir lo básico para poder emprender el viaje largo. Idealmente, se realiza una revisión mecánica del auto: los neumáticos, los frenos, las luces, entre otros. Él recomienda realizar este chequeo con anticipación y no en el mismo día en que se va a salir para evitar retrasos.

Además, Menéndez recomienda al conductor estar descansado.

“Aléjense de la cafeína la tarde anterior, y así pueden dormir bien”, dijo.

Asegúrense de salir con la documentación adecuada y una bebida/snack para el camino.

Courtesy Photo La escuela Driving Legends NH está ubicada en Windham.

No te unas a la pelea, concéntrate en el viaje

Las fiestas suelen traer estrés, apuro, y el estar en medio de tránsito pesado lo complica. Menendez le dice a todos sus estudiantes que eviten meterse en discusiones o peleas.

“No se compliquen la vida. Si uno se va a enojar por el montón de locura que mira, solo se va a terminar uniendo al pelotón”, dijo.

Aprovechamos para compartir nuevamente el consejo compartido de Kathy Amico, propietaria e instructora en CDS Auto School en Concord: Sal 10 minutos antes, porque alguien sin apuro conduce más tranquilo, con menos estrés y sin pegarse al resto de carros.

Escucha y lee la conversación completa con Amico aquí .

Si nunca has manejado en la nieve, practica en un estacionamiento

Ya comenzó a nevar en New Hampshire desde mediados de noviembre. Para la comunidad de personas que tiene poco tiempo viviendo en EE.UU., manejar en la nieve es una novedad que puede representar desafíos. Para Menendez, este desafío se puede enfrentar con práctica, preferiblemente antes de emprender un viaje.

“Es bueno exponerse un poco a cómo se sienten las emociones, porque el carro muchas veces todavía se puede controlar. Son las emociones a lo que no hemos estado expuestos”, dijo.

Él piensa que es buena idea experimentar en un parqueo cuando ha habido nieve, para poder aprender a controlar el carro. Si alguien de tu grupo de viaje tiene más experiencia en la nieve o carreteras congeladas, considera darle el volante a esa persona.

Repasa y respeta las reglas

Menendez compartió que en su propia experiencia, cuando empezó a conducir en EE.UU. después de venir de Guatemala hace algunas décadas, las reglas y la cultura del manejo eran nuevas. Cree que es importante repasar las leyes de tránsito, los límites de velocidad, etc.

También resaltó la importancia del ejemplo a las futuras generaciones. Los niños suelen acompañar a sus padres durante los viajes largos y son momentos donde se pueden aprovechar las enseñanzas.

“Tengan cuidado si son papás”, dijo. “ Si nosotros [chateamos con el celular], les estamos enseñando a los hijos a [chatear con el celular]”.

Si vas a tomar, asigna a alguien más para que conduzca

Es probable que las fiestas inviten a tomar más alcohol de lo normal. Para Menendez, toda consecuencia es grave, desde terminar en la cárcel hasta una fatalidad causada por un choque. Él prefiere que se asigne a un conductor responsable a cargo de regresar a todos a salvo a casa.

Con más precaución durante las fiestas, mayor paz y gozo en nuestra celebraciones, dijo.

Escucha la conversación completa con Menendez en el audio.