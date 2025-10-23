Más demócratas se presentan a primarias estatales. Manchester discute sobre la crisis de vivienda.

A continuación, lee las noticias del jueves 23 de octubre de 2025

Hombre afgano con cáncer cerebral detenido por ICE es liberado, su salud empeoró en custodio

Un hombre de Lowell, Massachusetts, con cáncer cerebral que ha estado detenido por ICE en Georgia está en libertad bajo fianza y se dirige a su casa.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que su salud empeoró mientras estuvo en custodia durante el pasado mes.

Los oficiales de ICE en Methuen detuvieron al nativo afgano Ihsanullah Garay después de que él les pidió direcciones, a pesar de tener autorización legal de trabajo y ningún récord criminal.

Su abogado, Hans Bremer, dijo que la condición médica de Garay empeoró en detención: su habla era arrastrada, parecía letárgico y sufría convulsiones más frecuentes.

Bremer también dijo que Garay recibió múltiples cartas de apoyo de miembros del congreso, funcionarios militares y personas de la comunidad que apoyaban su liberación.

La próxima audiencia de asilo e inmigración de Garay está programada para el próximo mes.

Tres demócratas más han declarado sus candidaturas para la oficina federal.

El representante estatal de Bethlehem Jared Sullivan se está lanzando para el Senado Nacional.

Sullivan, cuya campaña se enfoca en una reforma financiera, se une al congresista Chris Pappas y a la progresista de Exeter, Karishma Manzour, en la primaria Demócrata.

Mientras tanto, el ex representante estatal Bill Conlin se une a la elección para el primer distrito del congreso de New Hampshire.

Se suma a un grupo de seis demócratas que ya se postulan -- incluyendo a la ex concejala de la ciudad de Portsmouth Stefany Shaheen, hija de la senadora Jeanne Shaheen, y la vicepresidenta del partido demócrata, Maura Sullivan.

En el segundo distrito del congreso, la actual demócrata Maggie Goodlander enfrentará un desafío dentro de su partido. La representante de Nashua Paige Beauchmin, una enfermera, ha presentado su campaña, diciendo que el congreso necesita más representación de la clase trabajadora.

Hombre de Concord acusado por violación de derechos civiles por atacar a mujer transgénero

Un hombre de Concord de 24 años ha sido acusado por una violación de derechos civiles por el Departamento de Justicia por alegadamente acosar y pegarle a una mujer transgénero en su sitio de trabajo.

Según la queja, Travis Lufkin alegadamente le pegó a la víctima en la cara utilizando un insulto anti-gay y luego se fue en su bicicleta.

Cuando la policía lo encontró, Lufkin alegadamente admitió haber atacado a la víctima e insistió que ella se identificara con la identidad de género correcta.

También él enfrenta cargos criminales por el incidente. Una violación de la Ley de Derechos Civiles incluye una penalidad máxima de $5,000.

Manchester discute crisis de alojamiento y consecuencias a largo plazo, ayer en reunión

Los legisladores estatales y defensores de alojamiento accesible se reunieron ayer miércoles en Manchester para discutir la crisis estatal de alojamiento, y cómo puede afectar a futuras generaciones.

Matt Mooshian es el director del programa 603 Forward, el cual se enfoca en involucrar a personas jóvenes en política.

Él dice que recientes recortes a programas de alojamiento accesible podrían empeorar el problema.

“No podemos simplemente regular nuestra situación. También tenemos que financiarla, y eso ayudará a los jóvenes a quedarse aquí y a seguir construyendo esos pequeños núcleos comunitarios que crecerán para que más jóvenes se queden en New Hampshire y todos puedan prosperar”, dijo Mooshian.

Un reciente estudio del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire reveló que casi el 50% de los inquilinos en New Hampshire están agobiados por la renta, lo que significa que gastan más del 30% de sus ingresos en gastos en vivienda. Los que hablaron en la reunión en Manchester también analizaron cómo la legislación reciente ha aumentado la vulnerabilidad de las personas ante el desalojo.

En medio de una crisis presupuestaria, una medida inusual ayudó a un aliado de la presidente de la Corte Suprema de New Hampshire a recaudar $50,000

A principios de este año, el presidente de la Corte Suprema del estado, Gordon MacDonald, advirtió sobre despidos y retrasos en los juicios debido a la escasez de presupuestos. Sin embargo, al mismo tiempo, según un denunciante, MacDonald ayudó a orquestar un pago de casi $50,000 para su exjefa de personal.

Una nueva investigación de NHPR revela que una alta funcionaria del poder judicial fue despedida y contratada nuevamente tan solo dos días después. Esa breve interrupción en el empleo le permitió cobrar casi $50 mil en prestaciones laborales. Y, según un denunciante, Gordon MacDonald, presidente de la Corte Suprema del estado, orquestó la medida.

Récords personales recopilados por NHPR demuestran que Dianne Martin, administradora del máximo sistema de cortes, recibió el pago en abril de este año. Ella es una aliada cercana de MacDonald y su jefe de personal.

Todd Bookman de NHPR dice que... el despido de 48 horas fue muy inusual y está levantando sospechas.

“Y así no es como suelen funcionar los sistemas de personal estatal. Hablé con mucha gente con experiencia en recursos humanos en el gobierno estatal y nadie había oído hablar de este tipo de transacción. Esto está totalmente fuera del curso normal de los negocios del gobierno estatal”, dijo.

Un vocero del Poder Judicial estatal se negó a responder preguntas sobre la transacción, incluyendo el supuesto papel de MacDonald.