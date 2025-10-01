Desde seguros hasta ayuda alimentaria, cierre de gobierno impacta en NH, y más noticias.

A continuación, lee las noticias del miércoles 1 de octubre de 2025

Congresista Demócrata Goodlander dice que necesitan acciones urgentes tras cierre de gobierno federal

Mientras el gobierno federal comienza a cerrar, los demócratas como la congresista de New Hampshire, Maggie Goodlander, continúan insistiendo que cualquier negocio para mantener el gobierno en pie debe incluir una extensión de los créditos fiscales mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible.

Un cierre de gobierno ocurre cuando el gobierno federal de los EE. UU. se queda sin fondos y no puede operar plenamente porque el Congreso no ha aprobado los proyectos de ley que contienen los gastos necesarios o una ley de financiamiento temporal antes de una fecha límite, generalmente antes del año fiscal.

Los republicanos han señalado que dichos créditos no expiran hasta finales del año, y las discusiones sobre extenderlos deberían empezar después de que la crisis del cierre se resuelva …

Pero Goodlander dice que hay cierta urgencia.

“La forma en que esto ha funcionado en el mercado de seguros es que las personas pueden comparar diferentes planes y se fijan las primas. Normalmente, se fijan a fin de mes. Estamos a la espera de ver qué sabemos de expertos independientes: si no ampliamos estos créditos fiscales, las primas, en promedio, se duplicarán más del doble”, dijo.

Goodlander también dijo que el futuro incierto de los créditos fiscales es malo para los negocios y familias de NH.

Organizaciones se preparan para ayudar a personas a escoger un seguro médico tras cierre del gobierno

Mientras se acerca la inscripción abierta al mercado federal de seguros médicos, la extensión de los subsidios del mercado es un factor clave del cierre gubernamental. Los expertos del mercado se preparan para ayudar a las personas a afrontar el aumento de las primas.

Peter Ames lidera la organización Foundation for Healthy Communities que ofrece ayuda gratis a personas tratando de escoger su propio seguro médico. Él dice que típicamente han trabajado con personas en comunidades rurales y aquellas que salen de Medicaid para comprar su propio seguro médico.

Este año, anticipan explicarle a los clientes por qué hay planes que cuestan más que el año pasado.

Esto está en las noticias, por eso hay quienes se confunden sobre si se quedan o se van. Y además, están los posibles aumentos de primas en el mercado.

Ames dice que perder subsidios podría dificultar comprar planes de seguros médicos. Y los cambios en Medicaid podrían aumentar los precios aún más. Ames dice que están esperando a encontrar las redes que hay en el mercado y que podría ser un año desafiante para muchas.

Gobernadora Ayotte dice que las operaciones del gobierno de New Hampshire deberían continuar con normalidad si el cierre federal dura 30 días o menos.

La gobernadora Kelly Ayotte dice que el estado está preparado para el cierre del gobierno federal. Ayotte espera lo que su oficina llama un “mínimo impacto en servicios”.

En una declaración, Ayotte dijo que los líderes de la agencia estatal le han asegurado que las operaciones del gobierno de NH deberían continuar muy normales mientras el cierre de gobierno dure 30 días o menos.

Ella dice que los programas financiados federalmente y administrados por el estado, como programas de asistencia alimenticia, y el programa de asistencia de gas para bajos ingresos, no serán afectados en eventos como un cierre de corto plazo, y que los parques estatales se mantendrán abiertos.

Anteriormente, Ayotte se juntó a otros gobernadores republicanos en pedirle al Congreso a escoger una extensión del presupuesto aprobada por líderes Republicanos en Capitol Hill.

Su oficina se negó a responder preguntas sobre cómo el cierre podría afectar la habilidad del estado para pagar la nómina si el cierre dura más de un mes.

Un cierre prolongado podría afectar a las personas que dependen de los programas de asistencia federal, como las estampas de alimentos

Hay incertidumbre sobre cómo el cierre de gobierno afectará a los programas de asistencia alimenticia en NH que dependen de dinero federal.

La inseguridad alimentaria es alta ahora en el estado y el gobierno federal ya hizo recortes para solventar programas durante el verano.

Pero ahora, el apoyo futuro podría estar impactado, dependiendo de cuánto dure el cierre del gobierno.

Laura Milliken lidera NH Hunger Solutions. Más de 75,000 [setenta y cinco mil] personas utilizan SNAP, conocidas como estampas de alimentos.

Ella dice que si el cierre es corto, no debería afectar los beneficios SNAP, y los beneficios SNAP ya están programados para salir en octubre. Si esto dura más tiempo, podría afectar los beneficios de noviembre.

Milliken dijo que no es claro como programas como WIC, que apoyan a padres expectantes y nuevos padres, podrían prosperar. Dijo que los programas de comidas escolares no suelen verse afectados por los cierres gubernamentales.

Líderes del estado se reunieron para discutir la sequía, y esperan mejores condiciones este mes

Líderes de diferentes agencias estatales se reunieron ayer para discutir la continua sequía de New Hampshire.

La mayoría del estado está en sequía severa o extrema, y está impactando el paisaje de diversas maneras... causando que los cultivos de manzanas sean más pequeños... aumentando el riesgo de incendios forestales y afectando a los peces en los ríos y estanques locales.

Mary Stampone es la climatóloga estatal. Ella dice que las próximas semanas se esperan condiciones más ligeras.

“A medida que nos acercamos a la temporada de frío, empezamos a ver que la demanda atmosférica o ambiental de agua disminuye. Y como se sabe, el sol está más bajo, no recibimos tanta luz solar. Las temperaturas están bajando un poco, sobre todo por la noche. Deberíamos empezar a ver algunas mejoras en la superficie en el futuro”, dijo Stampone.

Ha habido algo de lluvia en la pasada semana, la cual Stampone dijo que ayudó un poco, pero se necesitan muchos más centímetros de lluvia para saturar los suelos resecos.

Esto también pasa en NH:

Un jurado encontró culpable a un ex empleado del Centro de Desarrollo Juvenil del estado de ser cómplice de una agresión sexual en la década de 1990 contra un joven de 16 años.

El Union Leader reporta que los fiscales argumentaron que James Woodlock sostuvo a un adolescente, David Meehan, y lo vigiló mientras otros dos empleados del centro de detención juvenil del estado lo agredían.

Meehan ha sido público con sus alegaciones de abuso mientras era residente en el centro. Los dos ex empleados del centro que alegadamente cometieron el asalto, Jeffrey Buskey y Steven Murphy, también enfrentan cargos de abuso sexual.

La sentencia de Woodlock está programada para principios de diciembre.