Venezolano en Manchester reflexiona sobre futuro de su país. Batalla legal por expediente electoral.

Un hombre venezolano de Manchester espera un futuro mejor tras el ataque estadounidense en Venezuela

Durante el fin de semana, las Fuerzas Militares de EE.UU. atacaron varios sitios en Caracas, Venezuela, y tomaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. La noticia ha recibido reacciones mixtas, pero un venezolano que vive en Manchester sí está celebrando. Nuestra reportera Lau Guzmán nos cuenta más.

Venancio Pino ha pasado 8 años en el exilio, siete en Bogotá, Colombia, y uno en Manchester, pero su querida Venezuela nunca está lejos de sus pensamientos.

Él dijo que no le sorprendió el ataque, ya que el presidente Trump ha estado hablando sobre Venezuela por un buen rato. Pero ahora que ocurrió, él se siente esperanzado.

“Para mí es muy acertado. Yo estoy agradecido con las acciones que tomó el presidente Trump, porque es una esperanza para los venezolanos”, dijo.

Él dijo que sus amigos y familiares en todo el país dicen que hay mucha incertidumbre sobre el futuro, sobre si la estructura del gobierno de Maduro continuará de pie.

“De mi parte celebro la decisión del presidente Trump y esperamos que esto nos traiga a nosotros un futuro próximo, este la desmantelación completa de toda esa banda de criminales que tiene ese el el régimen de Maduro que queda instalado allí para que nuestra población regrese”, dijo Pino.

Por ahora, espera que sea el comienzo de un cambio para los venezolanos, tanto para los que se quedaron en el país y para los que tuvieron que irse.

Residentes se unirán a la batalla legal en contra de Trump para proteger información de votantes

Un juez federal dice que cuatro residentes de New Hampshire pueden unirse a una pelea legal con la Administración de Trump. Los residentes se van a unir a la Oficina de la Secretaría Estatal de New Hampshire en oponerse a los esfuerzos del Departamento de Justicia de EE.UU. para obligar a New Hampshire a entregar información electoral estatal.

El New Hampshire Bulletin reporta que los funcionarios federales quieren el expediente electoral para revisar a los votantes inelegibles del estado.

Ahora habrán co-defensores en la demanda. Ellos argumentan que las acciones de la administración de Trump violarían sus derechos de privacidad.

En septiembre, el Departamento de Justicia demandó al Secretario de Estado de New Hampshire, Dave Scanlan, porque se negó a brindar el expediente electoral estatal a la administración. Él dice que la ley estatal no le permite compartir la información con partidos políticos y candidatos.

Vertederos, distritos y políticas de armas: los legisladores de New Hampshire tienen mucho que hacer en 2026

Los legisladores estatales regresarán hoy a Concord. Tanto la Cámara como el Senado estatal estarán en sesión.

Los legisladores tomarán una serie de proyectos de ley del año pasado incluyendo propuestas de recortar la tasa del impuesto a las empresas comerciales, dificultar que los distritos escolares locales gasten más dinero y alinear los requisitos laborales de Medicaid del estado con la ley federal.

La Cámara de New Hampshire discutirá un proyecto de ley que terminaría con una ley que permite utilizar la identificación universitaria y escolar para votar. Este proyecto respaldado por Republicanos dice que estas tarjetas de identificación emitidas por las escuelas carecen de los estándares de seguridad de las identificaciones gubernamentales.

Los demócratas afirman que la medida simplemente pretende dificultar el voto de los estudiantes universitarios.

Por otro lado, el Senado retomará un plan de requerir nuevas reglas para los vertederos estatales, mientras que la Cámara votará en un proyecto que busca reafirmar que las políticas de armas en el estado sean impuestas por legisladores.

Siguen investigando el ciberataque en Dartmouth de agosto, que comprometió a más de 40,000 personas

Los datos personales de más de 40,000 personas fueron comprometidos por un ciberataque que hubo en Dartmouth College en agosto.

El periódico estudiantil de Dartmouth reporta que las notificaciones de brechas de datos fueron enviadas a las víctimas en noviembre, la mayoría de las cuales son residentes de New Hampshire.

El grupo de ransomware ruso llamado 'Clop' se atribuyó la responsabilidad del ataque al software que utiliza Dartmouth, el sistema de Oracle E-Business.

Clop publicó los datos robados, que incluían números de seguridad social e información de cuentas bancarias, en su página web de la dark web.

La investigación sobre el ciberataque sigue en marcha.

Los niños que pasan hambre tienen mayor riesgo de padecer COVID-19 prolongado, según nuevo estudio

Los niños que viven en familias que no saben de dónde vendrá su próxima comida, están en mayor riesgo de sufrir un COVID prolongado.

WBUR reporta que este es el nuevo descubrimiento de un nuevo estudio de investigadores en el hospital Mass General Brigham en Boston.

El COVID prolongado sucede cuando las personas que tienen el virus experimentan síntomas más de tres meses después de haberse contagiado.

El nuevo estudio demuestra que el riesgo es mayor en niños de familias con inestabilidad económica o niños que enfrentan diferentes tipos de discriminación.

El co-autor del estudio dice que las personas que sufren inseguridad alimentaria típicamente tienen dietas menos nutritivas, y también están experimentando estrés debido a no saber de dónde vendrá su próxima comida.

Los investigadores planean seguir rastreando a los niños en el estudio durante muchos más años para aprender más de factores de riesgo.

Esto también pasa en New Hampshire:

La tasa estatal de desempleo para noviembre fue del 3 por ciento.

Esto es más que el mismo mes del año pasado, cuando la tasa estaba en 2.8 por ciento.

New Hampshire no publicó una tasa de desempleo para el mes de octubre, debido al cierre de gobierno federal y escasez de datos de la encuesta.

La tasa nacional de desempleo es de 4.6 por ciento.