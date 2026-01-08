NH no seguirá nuevas guías federales de vacunación infantil, y noticias de la sesión legislativa.

A continuación, lee las noticias del jueves 8 de enero de 2026

Las recomendaciones de vacunación infantil en New Hampshire se mantienen sin cambios, a pesar de las nuevas directrices de los CDC

El departamento estatal de salud no seguirá las nuevas recomendaciones de vacunación infantil que compartió el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a comienzos de esta semana, y en lugar de eso, dependerá de la guía de la Academia Americana de Pediatras y de la Academia Americana de Doctores Familiares.

Esto ocurre después de que la CDC anunciara que no le recomendará más a todos los niños a vacunarse en contra de virus como influenza, hepatitis A y B, el VRS o Virus Respiratorio Sincitial, entre otros.

Iain Watt, el director estatal de la División de Salud Pública, dijo que no habrá cambios en el acceso a estas vacunas bajo el programa estatal Vaccines for Children.

“Por eso recomendamos tener pautas que nosotros asignamos a los médicos y en última instancia contamos con que esos médicos conversarán con sus pacientes y decidirán qué es lo mejor para ellos”, dijo Watt.

Dartmouth Health Children's publicó un comunicado en contra de la decisión de la CDC. Otros estados, como Massachusetts y Vermont, también han dicho que no se adaptarán a las nuevas directrices federales.

New Hampshire no ha perdido sus fondos federales de cuidado infantil, según gobernadora

Ayer miércoles, la gobernadora Kelly Ayotte y otros funcionarios estatales aseguraron a los proveedores de cuidado infantil y a las familias que la administración de Trump no ha congelado los fondos federales de los que dependen. Esto es lo contrario a lo que se reporta en los medios nacionales.

La administración de Trump ha congelado los fondos federales de cuidado infantil en varios estados en el despertar de las alegaciones de fraude en Minnesota. Ayotte dijo que New Hampshire está entre ellos, y que a ella no le han dicho que el estado está en peligro.

La administración de Trump también propuso brindar a los estados más opciones sobre cuánta asistencia financiera brindan a las familias para el cuidado infantil y cómo pagan a los proveedores del servicio.

Estos cambios propuestos han alarmado a los proveedores. Pero los funcionarios estatales dicen que las reglas, como se las propusieron, no requerirán a New Hampshire a cambiar sus prácticas. Esto incluye el reciente cambio a pagarle a los proveedores en base a cuántos niños están inscritos en sus programas en lugar de cuántos asistentes tienen.

Legisladores de NH empiezan sesión discutiendo proyectos para reducir costos de vivienda en NH

La Cámara de New Hampshire y el Senado se reunieron en sesión el miércoles. Antes de que empiece la sesión, los senadores republicanos presentaron una agenda política que, según dicen, reducirá los costos de vida en New Hampshire.

Sus planes incluyen cambiar la Constitución estatal para requerir el voto de dos tercios para aumentar o imponer impuestos.

“Queremos asegurarnos de que las personas puedan vivir aquí sin tener que preocuparse por los impuestos, ni por los impredecibles impuestos que se avecinan. Quieren estabilidad y esta enmienda constitucional traerá eso”, dijo Sharon Carson, presidenta del Senado estatal.

Carson dice que el Senado está trabajando en un proyecto de ley que abordará recientes fallos de cortes que encontraron que el estado no está cumpliendo con su obligación para brindar una educación adecuada para cada niño en el estado.

Según la agenda de los senadores republicanos, el proyecto de ley, “bloqueará los fallos judiciales de activistas que podrían imponer un impuesto sobre la renta, sobre las ventas o sobre la propiedad a nivel estatal".

Los republicanos crearon proceso para permitir que padres y tutores cuestionen materiales escolares curriculares en NH

La Cámara de New Hampshire votó ayer para respaldar un plan que crea un proceso para padres o tutores para desafiar los materiales escolares curriculares.

Bajo el proyecto de ley, que ya arrasó en el Senado de manera similar, los libros, páginas web, videos, obras de arte y otros materiales escolares podrían ser cuestionados por los padres o tutores.

Previo al voto, la republicana de Brentwood, Melissa Litchfield, le dijo a sus colegas que el plan tenía sentido común.

“No prohíbe libros, no silencia ideas ni ignora a los educadores. Lo que hace es establecer un proceso claro, legal y transparente para abordar el material proporcionado por las escuelas que pueda ser perjudicial”, dijo Litchfield.

El proyecto ganó 181 a 157.

La gobernadora Kelly Ayotte vetó un proyecto similar al comienzo de la sesión legislativa. En su mensaje de veto, Ayotte escribió que el estado no debería involucrarse en abordar cuestiones de "valor literario y pertinencia" de las decisiones curriculares locales.

La Cámara de Representantes de New Hampshire aprueba un proyecto de ley que elimina el uso de identificaciones estudiantiles para votar

Ayer miércoles, la Cámara aprobó una medida respaldada por el Partido Republicano que termina el uso de las identificaciones universitarias y escolares para votar.

El Republicano Ross Berry de Weare dijo que estos IDs no tienen estándares de seguridad como lo tienen identificaciones emitidas por el gobierno como una licencia de conducir.

“En New Hampshire, para votar y registrarse, se requiere una identificación, y no será algo que se pueda imprimir de una tarjeta o comprar en eBay por $20. Será una identificación oficial válida”, dijo Berry.

El representante James Newsom, un Demócrata de Contoocook dice que el proyecto de ley es algo más que un intento para dificultar que los estudiantes voten.

“El supuesto problema es que nuestras elecciones están plagadas de identificaciones estudiantiles fraudulentas en las urnas para obtener papeletas que no les pertenecen. La realidad es que este problema de personas con identificaciones estudiantiles falsas simplemente no existe”, dijo Newsom.

La medida ahora se dirige al Senado.

Legislatura rechaza órdenes judiciales de aumentar el gasto escolar, al menos por ahora

Meses después de que dos tribunales de New Hampshire digan que el estado debería gastar más en educación pública, los legisladores rechazaron esfuerzos para hacerlo el miércoles durante su primera reunión de la nueva sesión.

Los legisladores rechazaron un proyecto de ley que hubiera aumentado el monto que el estado gasta por estudiante. Un segundo proyecto pedía un comité de estudio para replantear cómo el estado financia la educación y cuánto gasta.

El representante Hope Damon apoyaba ambos proyectos el miércoles.

“Repetidas decisiones judiciales, incluidas dos el verano pasado, han determinado que el estado no está cumpliendo con nuestra obligación constitucional de financiar una educación adecuada para todos los estudiantes”, dijo Damon.

Los tribunales se negaron a brindarle a la Legislatura una fecha límite para incrementar el gasto o decir cuánto debería gastar.

Esto también pasa en New Hampshire:

Un nuevo estudio de Dartmouth analizará la eficacia de un medicamento de acción prolongada para el trastorno por consumo de opioides en adultos jóvenes de entre 14 y 21 años.

La buprenorfina puede ser recetada por un médico una vez al mes, y ha sido descubierta como efectiva en el tratamiento para adultos con desórdenes de consumo de opioides.

Lisa Marsch, una investigadora principal del estudio y profesora de la Escuela de Medicina Geisel de Dartmouth College dice que la última vez que un estudio grande se realizó sobre el consumo de la medicina en adolescentes fue antes de la disponibilidad generalizada del fentanilo.

Además, el medicamento podría mejorar el acceso a un tratamiento eficaz para el trastorno por consumo de opioides entre los adolescentes.

“Si un adolescente tiene 14 años va al pediatra y cumple los criterios para un trastorno por consumo de opioides, no tenemos acceso generalizado a tratamientos que salvan vidas y que se pueden ofrecer en entornos ambulatorios en todo EE.UU.”, dijo Marsch.

Se estudiará un grupo de jóvenes adultos por más de cuatro años alrededor del país.