Nuevas prohibiciones para fogatas al aire libre. Concejales de Manchester votarán por nuevo líder.

A continuación, lee las noticias del miércoles 24 de septiembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Ayotte y White Mountain deciden prohibir las fogatas al aire libre mientras persisten las condiciones de sequía

Debido a las condiciones de sequía en New Hampshire, las autoridades emitieron nuevas restricciones estatales para las fogatas al aire libre. Los bomberos dicen que se necesitará bastante lluvia para que las condiciones regresen a la normalidad.

La gobernadora Kelly Ayotte prohibió el lunes todos los fuegos al aire libre y fumar en o cerca de los bosques. Por otro lado, el bosque nacional federalmente administrado White Mountain National Forest prohibió acampar o cocinar fuera de los anillos de fuego aprobados y parrillas montadas en postes.

Steven Sherman es el jefe de la Oficina de Protección Forestal de N.H. Él dice que el peligro de incendio es alto, y espera que se quede así por algún tiempo.

Sherman dice que New Hampshire no ha tenido una prohibición estatal de incendio desde el 2020. Antes de eso, la última prohibición fue en los noventas.

Sindicato estudiantil de Dartmouth College organiza evento para discutir violencia política

El Sindicato Político de Dartmouth College organizará una cena y debate sobre la violencia política el jueves. Los eventos se darán en lugar de un debate previamente programado que iba a tener de invitado a Charlie Kirk.

Charlie Kirk fue invitado a debatir al comentarista de izquierda Hassan Piker, este jueves en Hanover Inn. Debido al asesinato de Kirk, el sindicato político dirigido por estudiantes condenó la violencia política diciendo que, traduzco y cito, - "nunca es la respuesta al desacuerdo político" y creó un tipo diferente discusión política.

La cena del jueves, en el centro estudiantil de Dartmouth, es llamada Dinner and Discussion: El Estado de la Violencia Política. El evento busca darle a la comunidad universitaria un lugar para entender y discutir esta violencia, y lo que el presidente del sindicato llamó, traduzco y cito, “sus ramificaciones para el tejido social del país”.

El evento, el cual no es abierto al público general, tendrá al profesor de Dartmouth, Sean Westwood, un experto en polarización política.

Tras declaración de Trump, la directora de salud maternal de DH defiende el uso de Tylenol durante el embarazo

El lunes, la administración de Trump anunció que el consumo de acetaminofén o Tylenol, durante el embarazo, podría estar vinculado al autismo en niños. Los doctores en New Hampshire y en todo el país, dicen que no hay evidencia clara de ese riesgo.

Katherine Himes es la directora de salud maternal en Dartmouth Hitchcock. Ella dice que la droga ha sido ampliamente utilizada por años y se ha descubierto que es segura durante el embarazo.

“No tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo es perjudicial y, por lo tanto, no es algo que recomendaremos”, dijo Himes.

Ella agregó que Tylenol es una de las drogas más seguras para utilizar durante el embarazo, mientras que drogas como ibuprofeno o Aleve podrían causar daños fetales.

¿Tienes más preguntas sobre salud maternal? Contacta al Centro Latino de NH al 603-267-0352 o envía un correo a info@centrolatinonh.org . Lee más aquí:

Los reguladores evaluarán la controvertida decisión de Eversource que aumentó las tarifas

Los reguladores de New Hampshire están reconsiderando una decisión controversial que permitió que Eversource, el mayor proveedor de energía del estado, suba sus tarifas.

Christina Fitzpatrick lidera la sede estatal del AARP, un grupo dedicado a servir a personas de la tercera edad … su grupo le pidió a la Comisión de Utilidades Públicas revertir su decisión.

Ella se opuso firmemente al aumento del cargo a los clientes residenciales, que pasará de $14 a $20 dólares al mes... Esa es la tarifa mensual fija que todos deben pagar independientemente del uso.

"Especialmente cuando hablamos de alguien que podría vivir solo, y las personas mayores tienen más probabilidades de vivir solas que los jóvenes, es más doloroso", dijo Fitzpatrick.

El defensor estatal de consumidores espera una decisión en noviembre.

Concejales de Manchester votarán por nuevo líder tras renuncia del actual por controversiales publicaciones en redes sociales

Los concejales de Manchester elegirán un nuevo líder el próximo mes y votarán sobre la redacción de nuevas normas contra el acoso. Estas medidas son una respuesta a las recientes publicaciones en redes sociales del concejal Joe Kelly Levasseur.

La retórica política densa es un rasgo distintivo de la política de Levasseur… Pero sus publicaciones, en las que llama a la directora de salud municipal, Anna Thomas, "Anna Fauci Thomas", y en las que la acusa de atacar a los católicos al afirmar que haría cumplir las ordenanzas sanitarias contra cualquier infractor, incluso el Papa, están teniendo consecuencias.

Levasseur renunció como presidente del concejo municipal la semana pasada debido a la controversia, que comenzó con las sanciones que la ciudad impuso a una empresa de encurtidos caseros. Pero insiste en que no hizo nada malo.

El próximo mes, los concejales de la ciudad deberán considerar nuevas reglas de decoro... incluyendo una disposición que establece que la junta no tolerará, traduzco y cito, "ataques, amenazas o insinuaciones contra sus empleados u otros funcionarios".

Esto también pasó en NH

La policía de Manchester dijo que una conductora buscada y vinculada a un incidente de choque y escape, se ha entregado por su cuenta.

La señora de 60 años, Juliana Harbeck de Rindge, fue atropellada y asesinada en el estacionamiento de un Taco Bell en Manchester, la semana pasada.

Las autoridades dicen que emitieron una orden de arresto para Maria Canizales, quien alegadamente huyó de la escena.

Está enfrentando cargos criminales y está detenida sin fianza.